16 потрясающих фотографий со всего мира — сложно поверить, что их сделали на обычный смартфон

Пэдди Чао удалось передать безмолвную тишину ночи в Японии и занять второе место в номинации «Природа» Источник: Paddy Chao / Ippawards.com

Для создания красивого кадра не нужна профессиональная камера и дорогие объективы. Даже обычный телефон способен на чудеса. Организаторы конкурса iPhone Photography Awards 2025 получили тысячи работ от любителей и профессионалов из 140 стран. Лучшими стали те, кто смог передать завораживающую красоту момента и при этом рассказать целую историю. Некоторые снимки сделаны на смартфоны, выпущенные семь лет назад, но по качеству они не уступают современным моделям.

«Ночной странник», Джарод Пераза

Главный приз всего конкурса забрал Джарод Пераза из США. Свой снимок он сделал в Колумбии. Пока один ночной странник фотографировал городские пейзажи, он даже не думал, что сам стал героем снимка другого неспящего любителя красоты. Кто знает, может, Джарод увидел в этом элегантном мужчине в шляпе самого себя и не смог пройти мимо?

Источник: Jarod Peraza / Ippawards.com

— Победившие в этом году фотографии — захватывающее свидетельство необычайного, что можно найти в повседневном, — прокомментировали организаторы конкурса свой выбор.

«Проход», Кэрол Аддасси

Таким Центральный парк Нью-Йорка мало кто представляет. Мы привыкли видеть, как в фильме здесь постоянно кто-то бегает, гуляет, устраивает пикник, концерт под открытым небом или велопрогулку. Но Кэрол Аддасси уличила момент, чтобы вокруг не было ни одной живой души — только тишина и одиноко горящие лампы в проходе под мостом.

Источник: Carol Addassi / Ippawards.com

Кэрол сняла фотографию на iPhone XS, выпущенный в 2018 году, и стала лучшим фотографом года.

«Собачьи мотоциклисты», Тьяго Бернардес де Соуза

Ветер в ушах, шерсть назад — снимок с пушистыми гонщиками прислал Тьяго Бернардес из Бразилии. А кто сказал, что только люди могут быть байкерами и повелителями дорог?

Источник: Thiago Bernardes de Souza / Ippawards.com

Мохнатые фотомодели не только управляют железными конями, но и покоряют сердца людей, поэтому Тьяго Бернардес занял второе место в конкурсе «Фотограф года».

«Туманное утро на Корротомане», Марта Нэнс

Марта Нэнс — обычный врач из Миннесоты. Несколько лет назад она занялась любительской фотографией, первые снимки она делала между приемами пациентов, но ради этого отправилась ранним утром на побережье Вирджинии.

Источник: Martha Nance / Ippawards.com

В таком густом тумане с первого взгляда не видно, где заканчивается линия озера и начинается небо, — всё сливается в бесконечную обволакивающую синеву. За работу, достойную профессионала, Марта заняла третье место в номинации «Фотограф года».

«Лиминальный», Санни Сяо-Мэй Ченг

Санни Сяо-Мэй явно вдохновлялся фильмами Уэса Андерсона, особенно оскароносной картиной «Отель „Гранд Будапешт“» (18+) с его пастельными цветами и идеально выверенной геометрией кадра.

Источник: Sunny Hsiao-Mei Cheng / Ippawards.com

Санни Сяо-Мэй — фотограф из Тайваня, который черпает вдохновение в Калифорнии. Однажды он заметил вешалку, скрытую за занавеской. Сяо-Мэй запечатлел ее на iPhone 12 Pro. Игра света и тени превратила вешалку в полку или особое углубление в стене. Благодаря этому снимку он выиграл главный приз в номинации «Абстракция».

«Близкая встреча», Джейн Паркер

Джен сняла семейство полосатых китов около островов Вавау в Тонго. В этих местах они частые гости. Эта пара мамы и ее детеныша с абсолютной безмятежностью рассекают под огромной толщей воды.

Источник: Jayne Parker / Ippawards.com

За счет ЧБ обработки с первого взгляда кажется, что Джейн находится не под водой, а в открытом космосе, где в невесомости можно встретить самых разных существ. Снимок был назван лучшим в номинации «Животные».

Александра Дебичак

Для Александры Дебичак съемка для номинации «Архитектура» стало выходом из зоны комфорта. В ее портфолио можно встретить снимки женщин и мужчин во время прогулки, нежные кадры из категории love story и много работ с растениями в мрачном антураже.

Источник: Aleksandra Debiczak / Ippawards.com

Сочный снимок, который еще чуть-чуть и выльется летними красками прямо с экрана смартфона или монитора, сделан в Италии. Сама Александра живет в Великобритании, и, судя по всему, солнечные улицы Бурано впечатлили ее в контрасте с дождливым Лондоном.

«Когда цветут каштаны», Юлия Зырина

Это могла бы быть одна из тысяч одинаковых снимков детей с воздушными шариками, но Юлия Зырина пошла другим путем, сделав воздушного змея продолжением человека, который его несет.

Источник: Julia Zyrina / Ippawards.com

Юлия родилась в СССР, но уже долгие годы живет в Нидерландах. Мобильная съемка — ее фишка: все свои фотографии, которые выставляют на выставках и публикуют в фотоконкурсах, она делает на обычный телефон. И, судя по тому, что этот снимок в номинации «Дети», равных ей в управлении телефоном еще нужно поискать.

«Вечный мост тайн», Адриан Бисли

В портфолио Адриана Бисли вы не найдете ни одного цветного снимка, только черно-белые. Он занимается фотографией еще с прошлого века, но долгие годы это была любительская съемка, только в 2016 году Адриан стал профессиональным фотографом, но с того времени не потерял тягу к фотопрогулкам только с телефоном в руках.

Источник: Adrian Beasley / Ippawards.com

Особенно Адриан любит снимать улочки Великобритании, где прожил много лет и провел не один мастер-класс по фотоискусству. Этот городской пейзаж, занявший первое место в конкурсе, сделан в Ньюкасл-апон-Тайн.

«Любек Амазонка», Йенс Петерсен

Источник: Jens Petersen / Ippawards.com

Йенс Петерсен из Германии создал с помощью своего iPhone 15 Pro фотографию, достойную того, чтобы ее поместили в качестве обложки романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» или «Мгла» Стивена Кинга. Пока у него всё впереди, но он уже забрал главный приз в номинации «Ландшафт» на фотоконкурсе.

«Кто потерял воздушный шар в форме слона?», Лео Хуан

Лео Хуан впервые принял участие в конкурсе в 2023 году. Во время пандемии он начал прыгать на скакалке и запечатлел этот процесс прямо на крыше своего дома. В этот раз фотограф также не отправился за вдохновением в дальние края, а снял небольшую историю прямо дома.

Источник: Leo Huang / Ippawards.com

— Самый важный компонент камеры — это 12 дюймов позади нее. Камера, которой вы пользуетесь, важна, да, но ваш мозг, идеи и воображение — вот без чего действительно не обойтись, — уверен Лео Хуан.

«Зимний бамбук», Марк Сармьенто

Марк Сармьенто уже почти десять лет увлекается фотографией. Обычно его работы запечатлевают солнечные пляжи и цветущие сады. Но на этот раз он отошел от летнего настроения и показал зимнюю природу в сугробах.

Источник: Mark Sarmiento / Ippawards.com

Снимок был сделан в Японии, где практически никогда не бывает снежной зимы, и занял первое место в номинации «Природа».

«Зимние линии», Андре Скагервик

Пока одни прячутся от холода и не решаются выйти на улицу, Андре рискнул и, едва выпал снег, отправился на поиски зелени. Он обнаружил, что под белой пеленой всё еще зеленеет трава, нужно лишь найти ее.

Источник: André Skagervik / Ippawards.com

Снимок Андре попал в категорию «Другое», где стал лучшим из лучших.

«Яркие краски окрестностей», Каролина Зелёни

Такого Индиану Джонса на пенсии встретила Каролина в Аргентине. В окружении ярких домов он безмятежно сидит и продает свои картины. Что на них изображено: такие же яркие пейзажи или, может быть, наоборот, серая повседневность, — остается загадкой.

Источник: Karolina Zielony / Ippawards.com

Снимок Каролины заслужил высшую оценку от организаторов конкурса и первое место в номинации «Люди».

«Я — король», Валерия Каммарери

Валерию никогда не занимала фотография, пока в 2012 году она не купила свой первый iPhone. После этого она завела свой блог в интернете, и тут понеслось. Сначала она использовала снимки в качестве иллюстраций в дневнике о своей жизни, но позже она нашла свой неповторимый стиль, в котором работает до сих пор.

Источник: Valeria Cammareri / Ippawards.com

Валерия работает педиатром и много контактирует с людьми, но ей захотелось показать, как люди выглядят в обычной жизни. В черно-белой палитре она снимает пассажиров в метро, влюбленные парочки в кафе или, как в этом случае, одиноких пенсионеров.

«Головоломка», Доминик Денке

Каждый кадр Доминика Денке — загадка, которую интересно разгадывать и детям, и взрослым. Как он сам говорит, чтобы не потерять себя, он воспринимает каждую съемку как игру. Вот он ловит облака, вот его тень, как призрак, сидит на стуле, а на следующем кадре он с помощью этого же пластикового стула создает ребра на тени.

— Каждый день я пытаюсь заставить свое эго, которое жаждет стать художником, купаться в славе и деньгах, уступить моему внутреннему ребенку. Только он может гарантировать веселье, а это главная причина, по которой я влюбился в фотографию, — объясняет Доминик.

Источник: Dominic Dähncke / Ippawards.com

В данной номинации третье место заняла фотограф из Сургута — Милена Константинова. Девушка занимается съемкой только два года, но уже поражает жюри международных конкурсов — только взгляните на ее работы.