Криштиану Роналду наконец-то женится, а дети Майкла Джексона выступят на «Интервидении»: звездные новости недели

Модель Джорджина Родригес наконец дождалась заветного предложения от футболиста Криштиану Роналду. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» (16+) Роман Попов переносит осложнения из-за рецидива рака. Актриса Яна Кошкина почти сразу же вернулась к мужу после недавнего развода. Дети Майкла Джексона могут приехать в Россию, чтобы представить США на «Интервидении-2025». Джонни Депп вернется к роли знаменитого пирата Джека Воробья. Группа «Сплин» хочет возобновить бизнес в России, а певец Сергей Шнуров согласился с запретом на распространение своих песен.

В мире знаменитостей всегда случается что-то интересное. Рассказываем, что произошло у звезд на этой неделе.

Криштиану Роналду впервые женится

Знаменитый форвард «Аль-Насра» и национальной команды Португалии впервые свяжет себя узами брака в 40 лет. Криштиану Роналду наконец сделал предложение возлюбленной Джорджине, с которой они встречаются с 2016 года. С тех пор у пары появились двое прекрасных детей.

Всего у Роналду пятеро детей:

Криштиану-младший (родился в 2010 году от суррогатной матери);

Близнецы Матео и Ева (родились в 2017 году от суррогатной матери);

Алана Мартина (родилась в 2017 году, дочь Джорджины и Криштиану);

Белла Эсмеральда (родилась в 2022 году, их совместная дочь, брат-близнец умер при родах).

Джорджина сказала заветное «да» и показала кольцо, от которого невозможно отвести взгляд. В личном блоге модель опубликовала фото руки с внушительным бриллиантом овальной огранки и подписала его трогательными словами.

«Да, я согласна. В этой жизни, как и во всех остальных», — написала избранница футболиста.

Яна Кошкина вернулась к мужу после развода

Несколько месяцев назад актриса объявила, что развелась с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Они прожили в браке чуть больше года. Но, похоже, Кошкина поторопилась публично завершить отношения.

Совсем недавно Таша Белая обвинила Кошкину в преследовании. По словам ведущей, Кошкина донимает ее ночными сообщениями и звонками, караулит в караоке — и все это из-за маниакальной ревности к Анатолию. Которого все еще называет мужем.

Наши коллеги из Starhit.ru выяснили, что Черкасов и вправду вернулся к бывшей жене после развода.

«Они очень быстро сошлись, а может, и не расходились вообще. В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Нетрудно догадаться, по чьей просьбе», — рассказали знакомые бизнесмена.

Актер из «Полицейского с Рублевки» почти ослеп

Актер Роман Попов поделился с поклонниками своим состоянием. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» (16+) рассказал, что переносит осложнения из-за рецидива рака.

Болезнь вернулась к актеру спустя семь лет после лечения. Попов уже ослеп на правый глаз, левый почти не видит. Также повреждены синапсы, которые отвечают за слух.

«Очень хочется работать и очень хочется жить», — сказал актер.

Он отметил, что, несмотря на болезнь, надеется вернуться к съемках в ближайшие пару месяцев — пока передвигается с помощью близких.

Уехавшая из России группа «Сплин» возобновляет бизнес в стране

Музыканты из группы «Сплин» объявили о возобновлении бизнеса в России и готовы торговать мерчем и музыкальным оборудованием. Компанию назвали в честь последнего трека группы «Ласта и паста».

Фронтмен группы Александр Васильев и директор Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом в 2023 году) подали в Роспатент заявку на регистрацию бренда. В видах деятельности указали торговлю одеждой и аренду музыкального оборудования, которое несколько лет бесхозно лежит в Москве. Правда, у музыкантов есть и ООО «Сплин», у которого за прошлый год накопилось более 38 миллионов рублей убытков.

Группа покинула Россию после начала СВО. У музыкантов так и не получилось завоевать популярность в Европе, их концерты не собирали полные залы. «Сплины» ни раз повторяли, что не станут возобновлять деятельность в России и выпускать новые треки, однако в начале 2025 года группа презентовала композицию «Ласта и паста». Так же теперь называется и новая компания группы, передает SHOT.

Дети Майкла Джексона могут представить США на «Интервидении-2025»

Международный конкурс «Интервидение» состоится в сентябре 2025 года в Москве. Фестиваль возродят впервые с 1980-х после 45-летнего перерыва. Участвовать в нем планируют 20 стран.

До старта конкурса остается все меньше времени, а США пока не определились с участником, но рассматривают кандидатуры детей Майкла Джексона.

Среди возможных представителей рассматривают американскую артистку Пэрис Майкл Кэтрин Джексон и норвежского рэпера Омера Бхатти, предполагаемого внебрачного сына Джексона с двойным гражданством.

Многие считают короля поп-музыки символом дружбы между Россией и США. Его концерты всегда тепло принимались в Москве, пишет Telegram-канал Mash.

Джонни Депп вернется к роли знаменитого пирата Джека Воробья

Кажется, у любимой саги будет продолжение. Продюсер «Пиратов Карибского моря» (12+) Джерри Брукхаймер сообщил, что Джонни Депп, скорее всего, снова исполнит роль пирата Джека Воробья. Вероятно, давние разногласия между студией Disney, которой принадлежат права на «Пиратов», и актером в прошлом. Сотрудничество оказалось выгоднее для всех, чем недомолвки из-за судебных разбирательств с бывшей женой Деппа Эмбер Хёрд.

В новом интервью Entertainment Weekly Брукхаймер подтвердил, что обсуждал с Деппом новый фильм франшизы. Он думает, что если актеру понравится сценарий, то Депп согласится.

«Как мы все знаем, все зависит от того, что написано на бумаге… Мы все еще работаем над сценарием. Мы хотим снять этот фильм. Нам просто нужно написать правильный сценарий. Мы еще не совсем готовы, но мы уже близки к этому», — подчеркнул Брукхаймер.

Когда у Деппа были судебные разбирательства с Хёрд, то студия Disney, не поддержала актера и прекратила с ним всякое сотрудничество, вплоть до оглашения судебного вердикта. В 2022 году Депп выиграл дело. Инсайдеры сообщали, что студия намерена возобновить работу с актером, однако Депп не был готов простить киноделам их предательства.

Суд запретил пять песен группы Ленинград

Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространение среди несовершеннолетних пяти песен группы «Ленинград». Это решение опубликовал суд на своем сайте. Примечательно, что решение об этом суд принял еще в октябре 2024 года, однако СМИ обратили на это внимание лишь на этой неделе.

«Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приемы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике», — говорится в документе.

В список запрещенных попали композиции «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ». Эксперты отмечают, что в этих песнях есть признаки нарушения законодательства, включая побуждение к насилию и действиям, угрожающим духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому здоровью детей.

Инициатором запрета стала Маргарита Павлова, направившая соответствующее обращение в прокуратуру района еще во время работы сенатором.

Лидер группы Сергей Шнуров назвал решение запрета на распространение правильным, потому что те песни не предназначены к прослушиванию для подростков и несовершеннолетних.