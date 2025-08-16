От 1,5 тысячи рублей: где арендовать катамаран, катер или лодку в Ярославле

Где арендовать катер или лодку в Ярославле Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Остался последний месяц лета. И если вы все еще не нашли, чем себя развлечь в уходящем сезоне, то вот вам идея — речная прогулка. В Ярославле таким можно позабавиться как на Волге, так и на Которосли.

Сделали для вас обзор цен на аренду лодок, катеров и катамаранов в столице Золотого кольца.

«Сам себе капитан»

Компания «сам себе капитан» предлагает аренду катеров и катамаранов в Ярославле. Можно выбрать вариант как с капитаном, так и без.

Если вы хотите управлять катером самостоятельно, то отдать за часовую аренду в будний день нужно 6000 рублей. Два часа будут стоить 11000 рублей и три часа 16500 рублей.

В выходной стоимость выше. За час прогулки нужно заплатить 7000 рублей, за два часа — 13000 рублей и 19500 рублей за три часа водной прогулки.

Аренда катера с капитаном стоит дороже. Получасовая обзорная прогулка по городу в составе пяти человек обойдется в 6000 рублей в будние дни и в 7000 рублей с пятницы по воскресенье.

Часовой индивидуальный маршрут в том же количестве гостей будет стоить 10000 рублей с понедельника по четверг и 11000 рублей с пятницы по воскресенье.

Поездка до Костромы с ожиданием в два часа и дорогой обратно обойдется в 50000 рублей. С пятницы по воскресенье — 60000 рублей. Без доплаты на судно пустят шесть человек.

Поездка в Плес из Ярославля и обратно с двухчасовым ожиданием обойдется в 100000 рублей в будние дни и 120000 рублей с пятницы по воскресенье.

«Аренда катера Ярославль»

Еще одна организация готова предоставить аренду катера с капитаном. Для компании до шести человек час будет стоить 7000 рублей, полтора часа — 10000 рублей, больше двух часов — 6500 рублей за час.

Если компания состоит больше, чем из шести человек, стоимость аренды вырастет. За один час нужно будет отдать 8000 рублей, за полтора — 11000 рублей, больше двух часов — 7500 рублей за час.

Также компания предоставляет возможность арендовать ладью. По описанию, это весьма точная копия древнего судна, только с установленным двигателем. Она вмещает до 12 пассажиров.

«Чаще всего её арендуют для проведения банкетов. Блюда готовятся прямо в вашем присутствии. Разнообразие огромное. На борту легко воссоздать атмосферу 16-17 веков. В наличии костюмы тех времён», — говорится в описании судна.

Часовая прогулка будет стоить 20000 рублей, а банкет от четырех часов — 100000 рублей.

А вот покататься часок на яхте будет стоить 50000 рублей. Внутрь вместятся до 10 пассажиров.

Катамараны в парке «Нефтяник»

Катамараны в парке «Нефтяник» сдаются в аренду для водной прогулки по местному пруду. По прайсу 2023 года полчаса поездки стоят 400 рублей с человека, час — 600 рублей.

Аренда в Даманском парке

Арендовать катамаран в Даманском парке можно за 1200 рублей за час. Столько же стоит аренда весельных лодок для романтических прогулок.

«Авито»

Лодки с мотором можно отыскать в аренду на сайте «Авито». Стоимость аренды в одном из таких предложений составляет 3000 рублей за два часа. За каждые дополнительные 60 минут нужно будет заплатить 1000 рублей.

В будни за сутки лодку можно арендовать на весь день за 6000 рублей. В выходные — за 8000 рублей.

Также на сайте для публикации объявлений можно отыскать предложения об аренде байдарок. Двухместная обойдется в 1500 рублей за сутки, трехместная — 1700 рублей.