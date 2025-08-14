Кто хочет не просто чувств, а настоящей близости: любовный гороскоп на конец лета

Легко попасть в плен иллюзий Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В августе 2025 года всё начинается с чувств: Венера переместилась в знак Рака и делает первую половину месяца трепетной, глубокой и немного уязвимой. Однако возможны холодность и замкнутость в парах — особенно там, где давно не было душевного тепла.

По 18 августа смотрите в сердце, но не закрывайте глаза: легко попасть в плен иллюзий. Пары на начальном этапе могут идеализировать друг друга, не замечая тревожных сигналов.

С 15 по 21 августа — золотое время для восстановления связи, разговоров по душам, объятий и признаний. Подходит для тех, кто хочет не просто чувств, а настоящей близости. А 23 августа, в новолуние в Деве, появится шанс начать с чистого листа — спокойно, вдумчиво и по-настоящему. Подробнее читайте в прогнозе астролога Анны Боровских.

Овен

Август — ваш звездный час в любви. Вы заметны, харизматичны и полны страсти. Время не ждать, а действовать. Сюрпризы, признания и даже неожиданные знакомства могут изменить многое.

Совет. Инициируйте романтические встречи. Один шаг с вашей стороны может запустить бурю эмоций.

Телец

Месяц немного о замедлении. Вы склонны задумываться о том, чего действительно хотите от любви. Это хорошее время для искренних разговоров, но не для импульсивных решений.

Совет. Обратитесь внутрь себя. Если хочется побыть в одиночестве, позвольте себе это. Спокойствие сейчас важнее бурных страстей.

Близнецы

Обаяние на высоте — вы можете буквально влюбить в себя кого угодно. Главное — не увлекаться игрой: люди вокруг настроены серьезно. Возможны интересные связи, особенно с теми, кто ценит интеллект.

Совет. Будьте искренними. Играйте словами, но не чувствами.

Рак

В этом месяце вы почувствуете, как важно ощущать эмоциональную безопасность. Возможно, появится желание углубить отношения или закрыть старую историю.

Совет. Поговорите о том, что на сердце. Даже если сложно, искренность станет ключом к теплоте и доверию.

Лев

Ваша магнетичность не знает границ. Вы сияете, и к вам тянутся. Это время любви к себе и любви к другим. Возможны признания, новая страсть или укрепление старой связи.

Совет. Позвольте себе быть яркими. Признайтесь в чувствах, организуйте незабываемое свидание.

Дева

Ваше сердце сейчас жаждет четкости и взаимности. Хочется определенности и заботы. Не бойтесь задавать прямые вопросы — это избавит от лишней тревоги.

Совет. Доверяйте своим ощущениям. Если человек ваш, вы это почувствуете.

Весы

Любовь может прийти неожиданно: через старую дружбу, путешествие или новую компанию. Ищите легкость, смех и взаимное восхищение.

Совет. Не бойтесь быть собой, вы обаятельны даже в простоте. Делайте первый шаг, если чувствуете влечение.

Скорпион

Август обещает глубокие переживания. Влюбиться можно так, что земля уйдет из-под ног. Главное — не терять почву под собой.

Совет. Слушайте интуицию. Если чувствуете, что что-то не так, не игнорируйте.

Стрелец

Любовь зовет в приключение. Месяц хорош для флирта, неожиданных встреч и вдохновения. Не исключено, что сердце откроется там, где вы этого не ждали.

Совет. Не стройте жестких планов. Откройтесь новому — судьба может удивить.

Козерог

Ваш подход к чувствам становится более мягким. Возможно, появится желание выстраивать отношения с надежным человеком, который умеет слушать и принимать.

Совет. Позвольте себе уязвимость. Иногда именно она делает отношения по-настоящему крепкими.

Водолей

Месяц толкает к переосмыслению любовных привычек. Старые сценарии могут устареть, а новые — открыться неожиданно. Возможна встреча, которая сильно повлияет на ваше мировоззрение.

Совет. Не отвергайте необычные связи: в странном может быть ваше настоящее.

Рыбы

Вы на волне чувств. Август насыщен эмоциями и предчувствиями. Можно влюбиться с первого взгляда или вернуть утраченный контакт.

Совет. Следуйте за сердцем. Даже если разум спорит, сердце подскажет, куда двигаться.