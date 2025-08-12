Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того

Пляжный ты в Дагестане — плюсы и минусы Источник: Юлия Конева / личный архив

Лето еще не прошло, а значит, еще есть время запланировать отпуск и улететь куда-то отдохнуть. Юлия Конева из Тюмени вместе с мужем и детьми отправилась на отдых в Дагестан. Во сколько обошлось путешествие на четырех человек, с чем столкнулась семья девушки и стоит ли ехать на пляжи солнечного Каспийска? Ниже ее рассказ для 72.RU.

Поездка: быт

Мы с мужем решили поехать на море, которое находится в России. Дети у нас маленькие — одному год, второму восемь лет. Именно поэтому одно из обязательных условий — это песочный пляж, чтобы дети могли покопошиться в песке. Анапу мы отмели сразу — там нет аэропорта и в регионе борются с последствиями разлива мазута. Знакомые в прошлом году ездили в Дагестан. К поездке готовились с марта — именно тогда я стала изучать возможность отправиться в этот регион.

Без пересадок в Дагестан летит только одна авиакомпания — Nordwind. Есть еще один рейс «Аэрофлота», но он с пересадкой в Москве, поэтому нам было неудобно. Билеты мы стали искать в апреле. В итоге мы придумали хитрый план — муж со старшим ребенком отправятся на поезде, а я с младшим полетела напрямую. В итоге супруг с сыном ехали двое с половиной суток, а заодно и посмотрели, как это путешествовать на поезде. Обратно мы все вместе полетели на самолете. Общая сумма, которую мы потратили на билеты, составила 80 тысяч рублей — с учетом того, что один из детей летел без места.

Сразу после покупки билетов на самолет и поезд мы стали смотреть разные варианты для жилья. Рассматривали поселок Избербаш, но там плохо с инфраструктурой. Остановили свой выбор на небольшом городе Каспийске, который находится недалеко от Махачкалы. Там и море почище.

Огромный «Азимут» с высокими ценами — не наш вариант. Решили, что снимем квартиру: места больше, чем в гостинице. Искали квартиру через разные приложения. Попробовали снять через разные ресурсы Как только мы бронировали подходящий вариант, то выходила другая цена. Или же мы смотрели отзывы и по ним понимали, что с квартирой или арендодателем что-то не так.

Выбор еды в Дагестане — широчайший Источник: Юлия Конева / личный архив

В итоге вышли на агента и на свой страх и риск забронировали квартиру у него. Они не бронируют через сервисы, потому что те берут с них комиссию. В итоге мы заплатили за сутки и перечислили залог. Жилье мы сняли в 15 минутах от пляжа в одном из многоэтажных домов. Стоимость — 3500 в сутки, были мы там 14 дней. Были предложения поближе и подешевле. Но нужно иметь в виду, что много предложений на высоких этажах. А в домах, как я читала, часто не работают лифты. К слову, мы сняли квартиру на шестом этаже и часто лифт не работал, а в предпоследний день я и вовсе там застряла.

Квартира формата 1+ в 45 квадратных метров, которую мы сняли, в целом нас устроила. Там было почти всё необходимое для проживания — постельное белье, посуда, стиральная машина, полотенца. Плюс нам оставили порошок, гель для душа, шампунь.

Что делать в Дагестане?

Муж со старшим ребенком ездили на экскурсию в Сулакский каньон. В жару ездить тяжеловато. Поэтому в горы лучше ехать осенью или весной, так мне кажется. Мы с младшим поехать туда не смогли из-за возраста малыша. Зато мы много гуляли по Каспийску. Там есть хороший парк возле пляжа, детский парк с аттракционами возле «Анжи Арены».

Завтракали мы всегда дома. На обед и ужин иногда ходили в местные столовые, их неподалеку от нас было несколько. Выбирали по отзывам, в приложениях также есть и меню. Чек на троих выходил от 700 до 1000 рублей. Покупали местные пироги с мясом и картофелем — это очень сытно и вкусно. Несколько раз брали гирос — местная шаурма. Также пробовали курзе — по-нашему пельмени. Пробовали абрикосовую кашу.

Местные пироги в Дагестане очень вкусные Источник: Юлия Конева / личный архив

Удивило, что подают сразу большие порции. Например, борщ наливают практически в огромную салатницу. В целом еда очень вкусная. Покупали в магазинах или на улице разные фрукты или овощи — абрикосы, малину, клубнику, арбузы или дыни. Немного о стоимости: цена на абрикосы начинается от 130 рублей, дыня — 100 рублей, арбуз 50 за килограмм.

Местные традиции мы уважали. Перед поездкой я прочитала, что лучше не носить в городе открытые наряды. Именно поэтому я взяла брюки и длинную юбку. В Каспийске много покрытых женщин, все они в основном молодые. Более взрослые наоборот в обычной одежде, носят платки. Местные мужчины совсем не носят шорты. Мой супруг ходил в шортах по колено, но в горы его предупредили, что в такой одежде ехать нельзя, и он поехал в спортивных брюках.

Платили мы за всё в основном наличкой или переводами на карту. Еще удивило, что Telegram работал только с VPN, почему — я не знаю.

Красивые закаты в Дагестане — хотели бы полюбоваться? Источник: Юлия Конева / личный архив

Общественным транспортом мы не пользовались, но как мне показалось, развит он там не очень. Видели всего одну маршрутку возле дома. Хотя город достаточно большой, есть районы с частным сектором. Из аэропорта и обратно ехали на такси.

Отдохнули мы хорошо. Хотя пляжный Дагестан на любителя, кому-то может не понравиться Каспийское море. Вода была теплой только к концу нашей поездки. Еще один минус — билеты в Дагестан дороже, чем в Сочи. Компенсировал все минусы широчайший пляж. В отличие от Сочи, никто не навязывает лежаки и зонты. Места полно, не лежишь рядом с другими отдыхающими.

Главные плюсы Дагестана — недорогая качественная еда, вкусные фрукты и овощи, бюджетные развлечения.

Поездка вышла нам примерно в 170 тысяч рублей на четверых. Это бюджетно — мы считали, что за Турцию нам бы пришлось заплатить не меньше 260 тысяч за шесть дней отдыха.

Вообще Каспийск строится и развивается. Многие покупают квартиры под сдачу. Через пять лет, думаю, его уже будет не узнать.

Юлия Конева