У Тельцов рост финансов, у Дев — прорыв в карьере: как изменится жизнь знаков зодиака до 20 августа

Ведический астролог из Ярославля Мария Орлова рассказала о соединении Юпитера и Венеры в знаке Близнецов, которое началось несколько дней назад и продлится до 20 августа.

«Это слияние — настоящий подарок от вселенной, время космической щедрости. Им обязательно нужно воспользоваться», — отметила Мария.

По ее словам, сейчас отличный период для гармонизации жизни и привлечения всевозможных благ.

«Юпитер — планета мудрости, удачи, изобилия, духовного роста, высших знаний, щедрости оптимизма. Венера — планета любви, красоты, гармонии, отношений, искусства, творчества, удовольствий, материального комфорта. Энергии этих планет усиливают и обогащают друг друга», — пояснила Мария.

Соединение Юпитера и Венеры должно подарить всем знакам зодиака гармонию в общении, легкость в установлении контактов, успех в переговорах, разрешение конфликтов. Также сейчас благоприятно начинать обучение, заниматься творчеством, заводить новые отношения или укреплять старые. Появятся возможности для увеличения дохода, улучшения материального благополучия.

Гороскоп для каждого знака зодиака

Овен

В фокусе вашего внимания должны быть отношения с братьями и сестрами, короткие поездки, обучение. Максимально проявляйте в этот период свою дипломатичность. Итогом могут стать удачные переговоры и заключение выгодного контракта.

Телец

У вас ожидается увеличение финансового потока, укрепление стабильности. Особенно благодаря общению, связям, торговле. Но важно избегать импульсивных трат и покупок. Следите за соотношением доходов и расходов.

Близнецы

Наступило идеальное время для вашей самопрезентации, новых проектов, отношений, творчества. Начинайте новые дела, связанные с коммуникациями.

Рак

Прислушайтесь к интуиции, сосредоточьтесь на внутренней гармонии, поработайте со своим подсознанием. Завершайте старые дела. Также сейчас идеальное время для тайных проектов.

Лев

Вас ждет удача в дружбе, коллективных проектах, общественной деятельности. Особенно плодотворной будет работа в группах. Реализуйте свои социальные и творческие амбиции.

Дева

Вас ждет прорыв в карьере. Также могут измениться ваши цели и статус. Сейчас благоприятное время для публичных выступлений, переговоров с начальством и коллегами, важных заявлений.

Весы

У вас наступило удачное время для обучения, путешествий, расширения кругозора. Ищите мудрость повсюду. Также вам гарантирован успех во многих юридических вопросах.

Скорпион

Вас ждут трансформации в сфере совместных с другими финансов и инвестиций. Есть возможность решить денежные вопросы и наладить отношения с партнерами.

Стрелец

Налаживайте партнерские связи в браке и бизнесе. Сейчас возможно заключение выгодных сделок, подписание договоров. Сделайте акцент на равноправном сотрудничестве и компромиссах.

Козерог

У вас наступил благоприятный период для улучшения своего здоровья и отношений с коллегами. Вы способны наладить любые процессы и внести гармонию в работу. Но не забывайте отдыхать.

Водолей

Вас ждет всплеск творчества, романтики, удовольствий и радости от общения с детьми. Также сейчас удачное время для хобби, свиданий, отдыха. Не стесняйтесь демонтрировать свою любовь.

Рыбы