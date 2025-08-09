Мы не уйдем! Концерт американского рэпера Akon чуть не сорвала атака БПЛА в Сочи

Люди стоят в очереди, чтобы попасть на концерт рэпера, пока гудят сирены Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Имя американского рэпера Akon скандировали тысячи его фанатов в Сочи, несмотря на вой сирен воздушной тревоги.



8 августа в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе должен был состояться долгожданный концерт пятикратного номинанта Grammy, но этот день запомнился всем совершенно другим — двойной угрозой БПЛА, перекрытой границей с Абхазией, эвакуацией туристов с пляжей и закрытием аэропорта. Вторая тревога прозвучала как раз в часы, когда фанаты уже собирались на концерт. Воет сирена, но очередь перед ледовым дворцом не расходится.

Сотрудники Росгвардии пытаются уговорить людей переместиться в укрытие, но толпа непоколебима: все ждут, что жаркие хиты Akon растопят лед арены. Когда зал уже заполнился, а танцпол загудел в предвкушении, по громкоговорителю раздается тревожное объявление: «Внимание, ракетная опасность, всем проследовать в фойе». Часть людей бросается к выходам.

В этой толпе выбивается из общей массы яркая блондинка в красном платье. Она бровью не повела и не сдвинулась с места.

— А вы что, не будете эвакуироваться?

— Да буду, наверное, — сказала спокойно красотка. — Я из Новороссийска, мы там в таком режиме уже полгода живем. Мы привыкли.



Ее невозмутимость благоприятно сказалась на толпе. Люди перестали нервничать и толкаться, пробираясь к выходу.

В фойе, превращенном во временное убежище, фанатов держали около часа. Люди сидели на полу, жались к стенам, и было непонятно, состоится ли концерт.

Нервы у некоторых не выдерживают: кто-то уезжает, не дождавшись отмены тревоги. Но большинство терпеливо ждет, а затем снова возвращается к сцене, скандируя имя артиста.

Когда наконец объявляют отбой воздушной тревоги, зал взрывается овациями. Посмотрите видео.

Этот концерт запомнится всем: и фанатам, и самому исполнителю. Люди, заплатившие за билеты от 6000 рублей, получили не просто музыкальное шоу, а незабываемый опыт единения. Akon, которого встречали в Сочи хлебом-солью и баней по-черному (как артист сам просил), наверняка увез с собой не только воспоминания о своем выступлении, но и глубокое уважение к публике, которую даже угроза БПЛА не заставила отказаться от любимой музыки.

Будет интересно узнать, что думает сам Akon о выступлении в такой непривычной для себя обстановке. Пока звезда хранит молчание: ни постов в соцсетях, ни интервью, ни даже мимолетных реплик в стиле его харизматичного Konvict Music.

А между тем детали того вечера обрастают слухами: говорят, охрана буквально заставила звезду прятаться в ванной отеля, когда звучали сирены.

Сам Akon, судя по всему, воспринял ситуацию с присущим ему спокойствием. Остается только ждать, когда он сам раскроет карты. Но можно предположить, что Сочи останется в памяти артиста не просто как еще один рабочий момент в турне.