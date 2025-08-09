НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 753мм 60%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Развлечения Репортаж Мы не уйдем! Концерт американского рэпера Akon чуть не сорвала атака БПЛА в Сочи

Мы не уйдем! Концерт американского рэпера Akon чуть не сорвала атака БПЛА в Сочи

Исполнитель стал свидетелем преданности российских фанатов во время объявленной тревоги: тысячи зрителей отказались уходить с его выступления

195
Написать комментарий
Люди стоят в очереди, чтобы попасть на концерт рэпера, пока гудят сирены | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЛюди стоят в очереди, чтобы попасть на концерт рэпера, пока гудят сирены | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Люди стоят в очереди, чтобы попасть на концерт рэпера, пока гудят сирены

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Имя американского рэпера Akon скандировали тысячи его фанатов в Сочи, несмотря на вой сирен воздушной тревоги.

8 августа в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе должен был состояться долгожданный концерт пятикратного номинанта Grammy, но этот день запомнился всем совершенно другим — двойной угрозой БПЛА, перекрытой границей с Абхазией, эвакуацией туристов с пляжей и закрытием аэропорта. Вторая тревога прозвучала как раз в часы, когда фанаты уже собирались на концерт. Воет сирена, но очередь перед ледовым дворцом не расходится.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сотрудники Росгвардии пытаются уговорить людей переместиться в укрытие, но толпа непоколебима: все ждут, что жаркие хиты Akon растопят лед арены. Когда зал уже заполнился, а танцпол загудел в предвкушении, по громкоговорителю раздается тревожное объявление: «Внимание, ракетная опасность, всем проследовать в фойе». Часть людей бросается к выходам.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В этой толпе выбивается из общей массы яркая блондинка в красном платье. Она бровью не повела и не сдвинулась с места.

— А вы что, не будете эвакуироваться?

— Да буду, наверное, — сказала спокойно красотка. — Я из Новороссийска, мы там в таком режиме уже полгода живем. Мы привыкли.

Ее невозмутимость благоприятно сказалась на толпе. Люди перестали нервничать и толкаться, пробираясь к выходу.

В фойе, превращенном во временное убежище, фанатов держали около часа. Люди сидели на полу, жались к стенам, и было непонятно, состоится ли концерт.

Нервы у некоторых не выдерживают: кто-то уезжает, не дождавшись отмены тревоги. Но большинство терпеливо ждет, а затем снова возвращается к сцене, скандируя имя артиста.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Когда наконец объявляют отбой воздушной тревоги, зал взрывается овациями. Посмотрите видео.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Этот концерт запомнится всем: и фанатам, и самому исполнителю. Люди, заплатившие за билеты от 6000 рублей, получили не просто музыкальное шоу, а незабываемый опыт единения. Akon, которого встречали в Сочи хлебом-солью и баней по-черному (как артист сам просил), наверняка увез с собой не только воспоминания о своем выступлении, но и глубокое уважение к публике, которую даже угроза БПЛА не заставила отказаться от любимой музыки.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Будет интересно узнать, что думает сам Akon о выступлении в такой непривычной для себя обстановке. Пока звезда хранит молчание: ни постов в соцсетях, ни интервью, ни даже мимолетных реплик в стиле его харизматичного Konvict Music.

А между тем детали того вечера обрастают слухами: говорят, охрана буквально заставила звезду прятаться в ванной отеля, когда звучали сирены.

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Сам Akon, судя по всему, воспринял ситуацию с присущим ему спокойствием. Остается только ждать, когда он сам раскроет карты. Но можно предположить, что Сочи останется в памяти артиста не просто как еще один рабочий момент в турне.

До этого мы рассказывали, как россияне едут за границу, чтобы увидеть мировых звезд.

ПО ТЕМЕ
Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Akon Американский рэпер Сочи Сириус Атака БПЛА в Сочи Развлечения в Сочи
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление