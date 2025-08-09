НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 753мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Развлечения Открытки на День строителя: 20 красивых поздравлений в картинках

Открытки на День строителя: 20 красивых поздравлений в картинках

С ними праздник уж точно запомнится

2 037
1 комментарий
На День строителя есть одна особая примета: счастливый специалист — к крепким домам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUНа День строителя есть одна особая примета: счастливый специалист — к крепким домам | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
На День строителя есть одна особая примета: счастливый специалист — к крепким домам
Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы узнать, когда отмечается День строителя, досnаточно запомнить простейшее правило: празднуют его всегда во второе воскресенье августа. То есть День строителя в 2025 году отмечают 10 августа. Но есть и еще один нюанс — в понедельник всем строителям на работу. Поэтому массовые гуляния в их честь устраивают на день раньше. Вот и мы решили чуть заранее поздравить тех, кто строит города, городки и городочки, и нарисовали 20 картинок, чтобы вы могли бесплатно скачать открытки с Днем строителя и поделиться ими со своими близкими.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Хотя официально федеральным День строителя стал только в 2011 году, появился он еще в середине пятидесятых. В то время в Советском Союзе был настоящий строительный бум. Сотнями вводились новые предприятия, полным ходом шли работы на БАМе, власти всерьез взялись за жилищный сектор, поставив перед собой конкретную цель — «к 1980 году каждая советская семья должна встретить коммунизм в отдельной квартире».

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Встречать коммунизм советским семьям предлагалось в легендарных хрущевках. И именно первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, в честь которого прозвали знаменитые постройки, считается «отцом» Дня строителя. По основной версии, он приехал однажды на строящуюся Жигулевскую ГЭС и так ей впечатлился, что решил как-то отблагодарить строителей. Хрущев учредил для них профессиональный праздник и лучше выдумать не мог.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Впервые День строителя отметили в 1956 году — 12 августа. Так совпало, что буквально за пару недель до этого в Москве открыли стадион «Лужники», и это событие приурочили к празднику, который с тех пор стал традиционным и ежегодным. И кстати, каждый год к празднику во многих городах страны старались вводить новый значимый объект.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Так, 13 августа 1960 года в Ленинграде сдали второй наземный вестибюль станции «Площадь Восстания», пристроенный к Московскому вокзалу. 11 августа 1969 года в Москве построили участок Горьковско-Замоскворецкой линии Каширская-Каховская с четырьмя станциями. 12 августа 1974 года в Москве открыли станции «Калужская» и «Беляево» Калужско-Рижской линии. 8 августа 1987 года в Горьком сдали станции «Автозаводская» и «Комсомольская».

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Традиции празднования Дня строителя в Советском Союзе от современных не слишком-то отличались. Тогда тоже награждали передовиков, закатывали концерты, важные люди толкали торжественные речи.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Чем отличались советские строители, так это довольно своеобразными обычаями.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Например, новичкам, чтобы попасть в профессию, недостаточно было просто принести трудовую в отдел кадров. Нужно было еще пройти обряд инициации: съесть пуд соли, почувствовать, как горит работа, и произнести клятву. В качестве «пуда соли» выступала соленая краюха хлеба, которую нужно было съесть, горение работы олицетворяла чаша с огнем, над которой нужно было держать руки, ну а в конце торжественной клятвы новобранцев били кирпичом по голове. К счастью, в этот момент на голове новоиспеченного строителя уже сияла каска, а удар был чисто символическим.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Есть у строителей и свои приметы. Одна из самых древних — оставлять под первым венцом дома оберег, который защищал здание и его будущих жителей. В качестве оберега чаще всего использовали серебряный рубль. Кроме того, начало строительства новой серии домов отмечают, разбивая бутылку игристого о первую плиту.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

У строителей мостов тоже есть свои приметы. Главная из них — про ответственность. Сдав мост, они собираются под ним и ждут, когда по нему проедет первая колонна машин. Такой обычай говорит о том, что строители отвечают за свои творения головой.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

Сегодня День строителя в России отмечают с большим размахом. В честь праздника в разных городах устраивают концерты, парады строительной техники, проводят мастер-классы для всех желающих. А если среди ваших близких есть строители, поделитесь с ними нашими праздничными открытками. Пусть это будет еще одной доброй традицией.

Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку
Источник: Городские медиаИсточник: Городские медиа
Источник:

Городские медиа

Скачать открытку

А вы отмечаете День строителя?

Конечно, это мой профессиональный праздник!
Отмечаем, у нас в семье есть строители
Есть строители среди друзей и знакомых, поздравляю их
Отмечаю, хоть строителей знакомых нет
Мне только повод дай!
Нет, не отмечаю
Какой такой День строителя?

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
День строителя Праздник Открытки Поздравление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 августа 2024, 07:22
Красивая открытка - раZрушенные города а рядом строители гастарбайтеры строят новый и латают старые 🤬
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление