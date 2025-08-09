Открытки на День строителя: 20 красивых поздравлений в картинках

На День строителя есть одна особая примета: счастливый специалист — к крепким домам Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Чтобы узнать, когда отмечается День строителя, досnаточно запомнить простейшее правило: празднуют его всегда во второе воскресенье августа. То есть День строителя в 2025 году отмечают 10 августа. Но есть и еще один нюанс — в понедельник всем строителям на работу. Поэтому массовые гуляния в их честь устраивают на день раньше. Вот и мы решили чуть заранее поздравить тех, кто строит города, городки и городочки, и нарисовали 20 картинок, чтобы вы могли бесплатно скачать открытки с Днем строителя и поделиться ими со своими близкими.

Источник: Городские медиа

Хотя официально федеральным День строителя стал только в 2011 году, появился он еще в середине пятидесятых. В то время в Советском Союзе был настоящий строительный бум. Сотнями вводились новые предприятия, полным ходом шли работы на БАМе, власти всерьез взялись за жилищный сектор, поставив перед собой конкретную цель — «к 1980 году каждая советская семья должна встретить коммунизм в отдельной квартире».

Источник: Городские медиа

Встречать коммунизм советским семьям предлагалось в легендарных хрущевках. И именно первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, в честь которого прозвали знаменитые постройки, считается «отцом» Дня строителя. По основной версии, он приехал однажды на строящуюся Жигулевскую ГЭС и так ей впечатлился, что решил как-то отблагодарить строителей. Хрущев учредил для них профессиональный праздник и лучше выдумать не мог.

Источник: Городские медиа

Впервые День строителя отметили в 1956 году — 12 августа. Так совпало, что буквально за пару недель до этого в Москве открыли стадион «Лужники», и это событие приурочили к празднику, который с тех пор стал традиционным и ежегодным. И кстати, каждый год к празднику во многих городах страны старались вводить новый значимый объект.

Источник: Городские медиа

Так, 13 августа 1960 года в Ленинграде сдали второй наземный вестибюль станции «Площадь Восстания», пристроенный к Московскому вокзалу. 11 августа 1969 года в Москве построили участок Горьковско-Замоскворецкой линии Каширская-Каховская с четырьмя станциями. 12 августа 1974 года в Москве открыли станции «Калужская» и «Беляево» Калужско-Рижской линии. 8 августа 1987 года в Горьком сдали станции «Автозаводская» и «Комсомольская».

Источник: Городские медиа

Традиции празднования Дня строителя в Советском Союзе от современных не слишком-то отличались. Тогда тоже награждали передовиков, закатывали концерты, важные люди толкали торжественные речи.

Источник: Городские медиа

Чем отличались советские строители, так это довольно своеобразными обычаями.

Источник: Городские медиа

Например, новичкам, чтобы попасть в профессию, недостаточно было просто принести трудовую в отдел кадров. Нужно было еще пройти обряд инициации: съесть пуд соли, почувствовать, как горит работа, и произнести клятву. В качестве «пуда соли» выступала соленая краюха хлеба, которую нужно было съесть, горение работы олицетворяла чаша с огнем, над которой нужно было держать руки, ну а в конце торжественной клятвы новобранцев били кирпичом по голове. К счастью, в этот момент на голове новоиспеченного строителя уже сияла каска, а удар был чисто символическим.

Источник: Городские медиа

Есть у строителей и свои приметы. Одна из самых древних — оставлять под первым венцом дома оберег, который защищал здание и его будущих жителей. В качестве оберега чаще всего использовали серебряный рубль. Кроме того, начало строительства новой серии домов отмечают, разбивая бутылку игристого о первую плиту.

Источник: Городские медиа

У строителей мостов тоже есть свои приметы. Главная из них — про ответственность. Сдав мост, они собираются под ним и ждут, когда по нему проедет первая колонна машин. Такой обычай говорит о том, что строители отвечают за свои творения головой.

Источник: Городские медиа

Сегодня День строителя в России отмечают с большим размахом. В честь праздника в разных городах устраивают концерты, парады строительной техники, проводят мастер-классы для всех желающих. А если среди ваших близких есть строители, поделитесь с ними нашими праздничными открытками. Пусть это будет еще одной доброй традицией.

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа

Источник: Городские медиа