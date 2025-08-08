Угадайте советский фильм про отпуск по кадру: самый летний тест

Пока мы проводим время за компьютерами в офисах, какие-то счастливчики вовсю рассекают в купальниках по пляжам и греются под жарким солнцем. Но ничего, мы еще свое возьмем! А пока что мы взяли и мечтательно посмотрели несколько советских фильмов, посвященных лету, отдыху и каникулам. Чтобы еще больше настроиться на отпускной лад. Теперь мы предлагаем вам тоже немного расслабиться и попробовать угадать самые летние советские фильмы по одному совершенно случайному кадру.
«Человек ниоткуда» (12+)
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
«Деловые люди» (0+)
«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)
«Три плюс два» (6+)
«Девушка с гитарой» (0+)
«Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)
«Спортлото-82» (6+)
«Капитан Соври-голова» (6+)
«Верные друзья» (0+)
«Завтрак на траве» (0+)
«Сто дней после детства» (12+)
«Волшебная сила» (0+)
«Люди и манекены» (0+)
«Доктор Калюжный» (6+)
«Мы с вами где-то встречались» (18+)
«До первой крови» (12+)
«Дубравка» (12+)
«По секрету всему свету» (12+)
«Пропало лето» (0+)
«Тимур и его команда» (12+)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
«Каникулы у моря» (12+)
«Деревенские каникулы» (12+)
«Будьте готовы, Ваше Высочество!» (0+)
«Печки-лавочки» (6+)
«Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы» (6+)
«Два дня чудес» (6+)
«Дамы приглашают кавалеров» (6+)
«День и вся жизнь» (12+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)
«Трое в лодке, не считая собаки» (0+)
«Шаг навстречу» (12+)
«Будьте моим мужем» (6+)
«Любовь и голуби» (12+)
«Сентиментальный роман» (6+)
