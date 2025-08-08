НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 753мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Развлечения Тест Угадайте советский фильм про отпуск по кадру: самый летний тест

Угадайте советский фильм про отпуск по кадру: самый летний тест

Его можно проходить, не вставая с шезлонга

3 019
2 комментария
Угадайте советский фильм по кадру | Источник: фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966 годУгадайте советский фильм по кадру | Источник: фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966 год

Угадайте советский фильм по кадру

Источник:

фильм «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), реж. Леонид Гайдай, «Мосфильм», 1966 год

Пока мы проводим время за компьютерами в офисах, какие-то счастливчики вовсю рассекают в купальниках по пляжам и греются под жарким солнцем. Но ничего, мы еще свое возьмем! А пока что мы взяли и мечтательно посмотрели несколько советских фильмов, посвященных лету, отдыху и каникулам. Чтобы еще больше настроиться на отпускной лад. Теперь мы предлагаем вам тоже немного расслабиться и попробовать угадать самые летние советские фильмы по одному совершенно случайному кадру.

ТЕСТПройден 483 раза
1 / 10

  • «Человек ниоткуда» (12+)

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)

  • «Деловые люди» (0+)

  • «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (6+)

2 / 10

  • «Три плюс два» (6+)

  • «Девушка с гитарой» (0+)

  • «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)

  • «Спортлото-82» (6+)

3 / 10

  • «Капитан Соври-голова» (6+)

  • «Верные друзья» (0+)

  • «Завтрак на траве» (0+)

  • «Сто дней после детства» (12+)

4 / 10

  • «Волшебная сила» (0+)

  • «Люди и манекены» (0+)

  • «Доктор Калюжный» (6+)

  • «Мы с вами где-то встречались» (18+)

5 / 10

  • «Три плюс два» (6+)

  • «До первой крови» (12+)

  • «Дубравка» (12+)

  • «По секрету всему свету» (12+)

6 / 10

  • «Пропало лето» (0+)

  • «Тимур и его команда» (12+)

  • «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)

  • «Каникулы у моря» (12+)

7 / 10

  • «Деревенские каникулы» (12+)

  • «Будьте готовы, Ваше Высочество!» (0+)

  • «Печки-лавочки» (6+)

  • «Веселое сновидение, или Смех сквозь слезы» (6+)

8 / 10

  • «Два дня чудес» (6+)

  • «Дамы приглашают кавалеров» (6+)

  • «День и вся жизнь» (12+)

  • «Самая обаятельная и привлекательная» (18+)

9 / 10

  • «Невероятные приключения итальянцев в России» (12+)

  • «Трое в лодке, не считая собаки» (0+)

  • «Шаг навстречу» (12+)

  • «Будьте моим мужем» (6+)

10 / 10

  • «Любовь и голуби» (12+)

  • «Сентиментальный роман» (6+)

  • «Девушка с гитарой» (0+)

  • «Шаг навстречу» (12+)

Попробуйте также угадать песни про Сочи.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Кино Советское кино СССР Фильм Отпуск Леонид Гайдай
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 июля, 13:36
Прошло 60 лет, и все равно для решения демографической проблемы продолжают рожать таких же. А то ли еще будет..?
Гость
26 июля, 18:54
Какая мерзость
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление