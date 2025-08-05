Песенник отпускника: сможете ли вы узнать курорт по строчкам из песен? Тест для меломанов

Кажется больше всего песен спето про город-курорт Сочи. Черное море, Кавказские горы и яркое солнце так и вдохновляют написать хит. Многие российские звезды снимали клипы на фоне здешних лазурных волн и пальм.
В этом тесте — 10 вопросов о песнях, в которых звучит Сочи. Пройдите его и узнайте, хорошо ли вы ориентируетесь в музыкальном мире самого поющего курорта страны.
Все мы знаем, что в городе Сочи — темные ночи. А какими словами начинается эта песня?
Ночь пришла, уснули Сочи,
Тихо, хоть шепчи.
Ночь пришла, уснули Сочи,
Тихо — ни души.
Сумрак лег, уснули Сочи,
Тихо в берег бьет прибой.
Ночь пришла, уснули Сочи,
Тихо как в раю.
Кто исполнитель этой песни?
«А впереди еще три дня и три ночи
И шашлычок под коньячок — вкусно очень.
И я готов расцеловать город Сочи
За то, что свел меня с тобой».
Иван Кучин
Михаил Круг
Сергей Трофимов
Михаил Шуфутинский
А кто из этих исполнителей желал Сочи доброго вечера?
Валерий Меладзе
Сосо Павлиашвили
Тамара Гвердцители
Анне Вески
Какое слово пропущено в песне:
И расставаться, хочешь — не хочешь,
Всё же придётся, но не на года.
Синие… города Сочи
Будут нам сниться всегда.
Волны
Ночи
Сопки
Краски
Что хором предлагали сделать с Сочи звезды «Новой волны»?
Измерить
Переехать
Построить
Украсить
А какой еще населенный пункт, кроме Сочи, упоминал в песне Игорь Саруханов?
Адлер
Лоо
Дагомыс
Туапсе
«Знал бы прикуп — жил бы в Сочи», — ну кто не знает эту строчку! А песню с такими словами кто исполнил?
Игорь Корнелюк
Мурат Насыров
Александр Малинин
Дмитрий Маликов
Кто так пел о Сочи:
«Город у моря — солнечный город,
Встречи с тобой чудесами полны.
Город у моря — солнечный город
В теплых ладонях прибрежной волны».
Эдуард Хиль
Иосиф Кобзон
София Ротару
Муслим Магомаев
Кто из поп-исполнителей выпустил песню про Сочи летом 2025 года?
Клава Кока
Slavacool
Егор Крид
SHAMAN
А правильно продолжить куплет сможете?
Эти темные ночи
И ритмичный прибой…
Жаль, что надо из Сочи
Назад домой
Жаль, что надо из Сочи
На рейс прямой
Жаль, что надо из Сочи
Лететь одной
Жаль, что надо из Сочи
Лететь домой
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