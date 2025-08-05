Песенник отпускника: сможете ли вы узнать курорт по строчкам из песен? Тест для меломанов

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Топ-10 песен про Сочи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUТоп-10 песен про Сочи | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Топ-10 песен про Сочи

Источник:
Дарья Паращенко / 93.RU

Кажется больше всего песен спето про город-курорт Сочи. Черное море, Кавказские горы и яркое солнце так и вдохновляют написать хит. Многие российские звезды снимали клипы на фоне здешних лазурных волн и пальм.

В этом тесте — 10 вопросов о песнях, в которых звучит Сочи. Пройдите его и узнайте, хорошо ли вы ориентируетесь в музыкальном мире самого поющего курорта страны.

ТЕСТПройден 15 раз
1 / 10

Все мы знаем, что в городе Сочи — темные ночи. А какими словами начинается эта песня?

  • Ночь пришла, уснули Сочи,
    Тихо, хоть шепчи.

  • Ночь пришла, уснули Сочи,
    Тихо — ни души.

  • Сумрак лег, уснули Сочи,
    Тихо в берег бьет прибой.

  • Ночь пришла, уснули Сочи,
    Тихо как в раю.

2 / 10

Кто исполнитель этой песни?

«А впереди еще три дня и три ночи
И шашлычок под коньячок — вкусно очень.
И я готов расцеловать город Сочи
За то, что свел меня с тобой».

  • Иван Кучин

  • Михаил Круг

  • Сергей Трофимов

  • Михаил Шуфутинский

3 / 10

А кто из этих исполнителей желал Сочи доброго вечера?

  • Валерий Меладзе

  • Сосо Павлиашвили

  • Тамара Гвердцители

  • Анне Вески

4 / 10

Какое слово пропущено в песне:

И расставаться, хочешь — не хочешь,
Всё же придётся, но не на года.
Синие… города Сочи
Будут нам сниться всегда.

  • Волны

  • Ночи

  • Сопки

  • Краски

5 / 10

Что хором предлагали сделать с Сочи звезды «Новой волны»?

  • Измерить

  • Переехать

  • Построить

  • Украсить

6 / 10

А какой еще населенный пункт, кроме Сочи, упоминал в песне Игорь Саруханов?

  • Адлер

  • Лоо

  • Дагомыс

  • Туапсе

7 / 10

«Знал бы прикуп — жил бы в Сочи», — ну кто не знает эту строчку! А песню с такими словами кто исполнил?

  • Игорь Корнелюк

  • Мурат Насыров

  • Александр Малинин

  • Дмитрий Маликов

8 / 10

Кто так пел о Сочи:

«Город у моря — солнечный город,
Встречи с тобой чудесами полны.
Город у моря — солнечный город
В теплых ладонях прибрежной волны».

  • Эдуард Хиль

  • Иосиф Кобзон

  • София Ротару

  • Муслим Магомаев

9 / 10

Кто из поп-исполнителей выпустил песню про Сочи летом 2025 года?

  • Клава Кока

  • Slavacool

  • Егор Крид

  • SHAMAN

10 / 10

А правильно продолжить куплет сможете?

Эти темные ночи
И ритмичный прибой…

  • Жаль, что надо из Сочи
    Назад домой

  • Жаль, что надо из Сочи
    На рейс прямой

  • Жаль, что надо из Сочи
    Лететь одной

  • Жаль, что надо из Сочи
    Лететь домой

Если любите тесты, советуем также пройти эту игру для знатоков СССР.

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