Концерт «Комбинации», фестиваль фэнтези, День физкультурника: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославской области в выходные пройдет несколько праздников и фестивалей. Рассказываем о них в нашей афише.
- День физкультурника на Стрелке
- Патриотический фестиваль
- «Романтика Карабихи»
- «Сила света» в музее «Космос»
- Музыкальный фестиваль под Переславлем
- Фестиваль Счастливых
- Фестиваль фэнтези и реконструкции
День физкультурника на Стрелке
9 августа Ярославль масштабно отметит День физкультурника (0+). В 11:00 на Стрелке начнется насыщенная интерактивная программа. Запланирована утренняя зарядка, которую проведет многократная чемпионка, мастер спорта по кудо Анастасия Мошкина. Также состоится автограф-сессия с представителями волейбольного клуба «Ярославич» и футбольного клуба «Шинник». Лучших спортсменов и тренеров отметят наградами. Гости праздника смогут познакомиться с разными видами спорта, поучаствовать в мастер-классах и розыгрышах подарков. Продолжительность мероприятий — до 14:00.
Патриотический фестиваль
9 августа Ярославль станет участником Фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» (0+), который в этом году охватит 15 городов России. В Ярославле площадкой праздника станет Стрелка.
Участникам патриотического события предложат проявить себя в культурных и спортивных мероприятиях. Организаторы отметили, что фестиваль призван показать сплоченность русского народа, напомнить о богатстве российских традиций. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Музыкальными хедлайнерами праздника станут певицы Влада MIRAVI и Мари Мар.
«Романтика Карабихи»
9 августа в музее-заповеднике Н. А. Некрасова пройдет фестиваль «Романтика „Карабихи“». На празднике гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века и поучаствовать в усадебных развлечениях. Участников ждут старинные игры, театрализованные экскурсии, урок чистописания, концерт.
Программа фестиваля:
11:00 — открытие фестиваля, «Миниатюры усадебного бала» (Партер и Большой дом усадьбы);
12:00 — 15:00 — «Салон модистки», «Настольные игры XIX века», «Усадебные игры», «Кулинария XIX века», «Галереи изящных поз» (фотозоны) (Партер);
12:00 — 15:00 — «Усадебные истории» «Истории ярославского белого мыла», «Народные игры», «Каллиграфия. Урок чистописания», «Поэтическая поляна» (Верхний парк усадьбы);
12:00 — 15:00 — ярмарка «Усадебные сувениры» (Хозяйственная дорога);
12:00, 13:00, 14:00 — театрализованная экскурсия «Очарование усадебных парков» (Нижний парк);
15:20 — «Демонстрация мод», концерт артистов Ярославской государственной филармонии Александра Суханова и Елизаветы Гродзинской (Фестивальный парк).
«Сила света» в музее «Космос»
9 августа в музее «Космос» в селе Никульском пройдет научно-развлекательная программа «Сила света» (6+). В программе зрелищные опыты, которые объяснят, как работают световые волны, лазеры и оптические иллюзии, творческие мастер-классы по созданию светящихся 3D-планет и «туманностей» в бутылке, семейный квест, театр теней (для малышей), огненное шоу, наблюдение Луны в телескоп (если позволит погода). Программа пройдет с 19:00 до 22:00. Цена билетов — 400 рублей, за «Театр теней» дополнительно 50 рублей.
Музыкальный фестиваль под Переславлем
7-10 августа на территории загородного экоотеля «Джао Да! Ча» под Переславлем-Залесским проходит ежегодный семейный музыкальный «Летчик фестиваль: лечу туда, где ты» (0+). На двух сценах выступят известные музыкальные коллективы страны и молодые команды — группа «Комбинация», «Кирпичи», «Комната культуры», «Мамульки бенд» и другие. Также организаторы обещают работу фудкорта, множество зон для отдыха, палаточный лагерь, спортивную и детскую локации.
Мероприятие платное. Например, билет на одного взрослого на один день фестиваля стоит 5000 рублей, на все дни — 8 000 рублей, парный взрослый на все дни — 13 500 рублей, на семью из двух взрослых и ребенка на всем дни — 16 000 рублей.
Фестиваль Счастливых
9 августа сообщество «Счастливые» проведет свой фестиваль — «Фестиваль Счастливых» (6+). На нем соберутся активные ремесленники, предприниматели, дизайнеры, фермеры, художники, рестораторы, музыканты из разных уголков региона. Событие пройдет в деревне Савельево под Переславлем-Залеским с 10:00 до 20:00. В программе концерты, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, развлечения на озере Савельево, большая ярмарка ремесленников и фермеров.
Стоимость входного билета — 1111 рубль (те, кто хочет стать попечителем праздника могут заплатить 2777 рублей), с 8 августа билеты — по 1222 рубля. Бесплатно для многодетных, пенсионеров, ветеранов СВО и детей до 14 лет.
Фестиваль фэнтези и реконструкции
8-10 августа в Ярославской области в районе села Шопша пройдет фестиваль фэнтези и реконструкции «Среднвековка» (6+). Организаторы говорят, что здесь будет воссоздана атмосфера средних веков на Руси и в других странах. Гости смогут научиться приемам владения средневековым оружием, примерить на себя доспехи, испытать свои силы в метании топоров, поучаствовать в играх, квестах, мастер-классах. На площадке пройдет ярмарка мастеров, а также концерт фолк-рок-групп. На ночь гости и участники расположатся в туристических и антуражных лагерях.
Площадка фестиваля расположится в 26 километрах от Ярославля (у деревни Селифонтово повернуть налево к Технохутору. После памятника «Старый трактор» будет въезд на территорию фестиваля).
Участие в мероприятии платное — сбор 2500 рублей с гостя. Нужна предварительная регистрация.
События фестиваля:
8 августа
11:00 — фитнес, кундалини-йога;
13:30 — танец живота;
14:30 — хатха-йога;
15:00 — гвоздестояние и вибро-акустический массаж
9 августа
14:00 — в Таверне (или рядом) игра «Средневековый Крокодил»;
15:00 - в литературном шатре музыкально-поэтический проект «Палитра»;
16:00 — 17:00 — в Таверне аукцион изделий мастеров ярмарки.
10 августа
13:00 — в литературном шатре музыкально-поэтический проект «Палитра».