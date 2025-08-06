Концерт «Комбинации», фестиваль фэнтези, День физкультурника: афиша на выходные в Ярославской области

7-10 августа на территории загородного экоотеля «Джао Да! Ча» под Переславлем-Залесским проходит ежегодный семейный музыкальный «Летчик фестиваль: лечу туда, где ты» (0+). На двух сценах выступят известные музыкальные коллективы страны и молодые команды — группа «Комбинация», «Кирпичи», «Комната культуры», «Мамульки бенд» и другие. Также организаторы обещают работу фудкорта, множество зон для отдыха, палаточный лагерь, спортивную и детскую локации.

Мероприятие платное. Например, билет на одного взрослого на один день фестиваля стоит 5000 рублей, на все дни — 8 000 рублей, парный взрослый на все дни — 13 500 рублей, на семью из двух взрослых и ребенка на всем дни — 16 000 рублей.