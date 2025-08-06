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Развлечения Обзор Концерт «Комбинации», фестиваль фэнтези, День физкультурника: афиша на выходные в Ярославской области

Концерт «Комбинации», фестиваль фэнтези, День физкультурника: афиша на выходные в Ярославской области

Какие яркие события пройдут 9–10 августа

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В Ярославской области в выходные пройдет несколько фестивалей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области в выходные пройдет несколько фестивалей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в выходные пройдет несколько фестивалей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в выходные пройдет несколько праздников и фестивалей. Рассказываем о них в нашей афише.

  1. День физкультурника на Стрелке
  2. Патриотический фестиваль
  3. «Романтика Карабихи»
  4. «Сила света» в музее «Космос»
  5. Музыкальный фестиваль под Переславлем
  6. Фестиваль Счастливых
  7. Фестиваль фэнтези и реконструкции
1

День физкультурника на Стрелке

9 августа Ярославль масштабно отметит День физкультурника (0+). В 11:00 на Стрелке начнется насыщенная интерактивная программа. Запланирована утренняя зарядка, которую проведет многократная чемпионка, мастер спорта по кудо Анастасия Мошкина. Также состоится автограф-сессия с представителями волейбольного клуба «Ярославич» и футбольного клуба «Шинник». Лучших спортсменов и тренеров отметят наградами. Гости праздника смогут познакомиться с разными видами спорта, поучаствовать в мастер-классах и розыгрышах подарков. Продолжительность мероприятий — до 14:00.

2

Патриотический фестиваль

9 августа Ярославль станет участником Фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» (0+), который в этом году охватит 15 городов России. В Ярославле площадкой праздника станет Стрелка.

Участникам патриотического события предложат проявить себя в культурных и спортивных мероприятиях. Организаторы отметили, что фестиваль призван показать сплоченность русского народа, напомнить о богатстве российских традиций. Мероприятие пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Музыкальными хедлайнерами праздника станут певицы Влада MIRAVI и Мари Мар.

Программа события | Источник: пресс-служба фестиваляПрограмма события | Источник: пресс-служба фестиваля

Программа события

Источник:

пресс-служба фестиваля

3

«Романтика Карабихи»

9 августа в музее-заповеднике Н. А. Некрасова пройдет фестиваль «Романтика „Карабихи“». На празднике гости смогут погрузиться в атмосферу XIX века и поучаствовать в усадебных развлечениях. Участников ждут старинные игры, театрализованные экскурсии, урок чистописания, концерт.

Программа фестиваля:

  • 11:00 — открытие фестиваля, «Миниатюры усадебного бала» (Партер и Большой дом усадьбы);

  • 12:00 — 15:00 — «Салон модистки», «Настольные игры XIX века», «Усадебные игры», «Кулинария XIX века», «Галереи изящных поз» (фотозоны) (Партер);

  • 12:00 — 15:00 — «Усадебные истории» «Истории ярославского белого мыла», «Народные игры», «Каллиграфия. Урок чистописания», «Поэтическая поляна» (Верхний парк усадьбы);

  • 12:00 — 15:00 — ярмарка «Усадебные сувениры» (Хозяйственная дорога);

  • 12:00, 13:00, 14:00 — театрализованная экскурсия «Очарование усадебных парков» (Нижний парк);

  • 15:20 — «Демонстрация мод», концерт артистов Ярославской государственной филармонии Александра Суханова и Елизаветы Гродзинской (Фестивальный парк).

4

«Сила света» в музее «Космос»

9 августа в музее «Космос» в селе Никульском пройдет научно-развлекательная программа «Сила света» (6+). В программе зрелищные опыты, которые объяснят, как работают световые волны, лазеры и оптические иллюзии, творческие мастер-классы по созданию светящихся 3D-планет и «туманностей» в бутылке, семейный квест, театр теней (для малышей), огненное шоу, наблюдение Луны в телескоп (если позволит погода). Программа пройдет с 19:00 до 22:00. Цена билетов — 400 рублей, за «Театр теней» дополнительно 50 рублей.

Программа мероприятия | Источник: музей «Космос»Программа мероприятия | Источник: музей «Космос»

Программа мероприятия

Источник:

музей «Космос»

5

Музыкальный фестиваль под Переславлем

7-10 августа на территории загородного экоотеля «Джао Да! Ча» под Переславлем-Залесским проходит ежегодный семейный музыкальный «Летчик фестиваль: лечу туда, где ты» (0+). На двух сценах выступят известные музыкальные коллективы страны и молодые команды — группа «Комбинация», «Кирпичи», «Комната культуры», «Мамульки бенд» и другие. Также организаторы обещают работу фудкорта, множество зон для отдыха, палаточный лагерь, спортивную и детскую локации.

Мероприятие платное. Например, билет на одного взрослого на один день фестиваля стоит 5000 рублей, на все дни — 8 000 рублей, парный взрослый на все дни — 13 500 рублей, на семью из двух взрослых и ребенка на всем дни — 16 000 рублей.

Программа фестиваля | Источник: letchikfestival.ruПрограмма фестиваля | Источник: letchikfestival.ru
Карта фестиваля | Источник: letchikfestival.ruКарта фестиваля | Источник: letchikfestival.ru

6

Фестиваль Счастливых

9 августа сообщество «Счастливые» проведет свой фестиваль — «Фестиваль Счастливых» (6+). На нем соберутся активные ремесленники, предприниматели, дизайнеры, фермеры, художники, рестораторы, музыканты из разных уголков региона. Событие пройдет в деревне Савельево под Переславлем-Залеским с 10:00 до 20:00. В программе концерты, выставки, мастер-классы для детей и взрослых, лекторий, развлечения на озере Савельево, большая ярмарка ремесленников и фермеров.

Стоимость входного билета — 1111 рубль (те, кто хочет стать попечителем праздника могут заплатить 2777 рублей), с 8 августа билеты — по 1222 рубля. Бесплатно для многодетных, пенсионеров, ветеранов СВО и детей до 14 лет.

Расписание фестивалей | Источник: Борис Акимов / Vk.comРасписание фестивалей | Источник: Борис Акимов / Vk.com
События будут распределены по площадкам | Источник: Борис Акимов / Vk.comСобытия будут распределены по площадкам | Источник: Борис Акимов / Vk.com
Праздник пройдет 9 августа | Источник: Борис Акимов / Vk.comПраздник пройдет 9 августа | Источник: Борис Акимов / Vk.com

7

Фестиваль фэнтези и реконструкции

8-10 августа в Ярославской области в районе села Шопша пройдет фестиваль фэнтези и реконструкции «Среднвековка» (6+). Организаторы говорят, что здесь будет воссоздана атмосфера средних веков на Руси и в других странах. Гости смогут научиться приемам владения средневековым оружием, примерить на себя доспехи, испытать свои силы в метании топоров, поучаствовать в играх, квестах, мастер-классах. На площадке пройдет ярмарка мастеров, а также концерт фолк-рок-групп. На ночь гости и участники расположатся в туристических и антуражных лагерях.

Площадка фестиваля расположится в 26 километрах от Ярославля (у деревни Селифонтово повернуть налево к Технохутору. После памятника «Старый трактор» будет въезд на территорию фестиваля).

Участие в мероприятии платное — сбор 2500 рублей с гостя. Нужна предварительная регистрация.

События фестиваля:

8 августа

  • 11:00 — фитнес, кундалини-йога;

  • 13:30 — танец живота;

  • 14:30 — хатха-йога;

  • 15:00 — гвоздестояние и вибро-акустический массаж

9 августа

  • 14:00 — в Таверне (или рядом) игра «Средневековый Крокодил»;

  • 15:00 - в литературном шатре музыкально-поэтический проект «Палитра»;

  • 16:00 — 17:00 — в Таверне аукцион изделий мастеров ярмарки.

10 августа

  • 13:00 — в литературном шатре музыкально-поэтический проект «Палитра».

Музыкальная программа 8 августа | Источник: СРЕДНЕВЕКОВКА&nbsp;— Фестиваль Фентези и Реконструкции / Vk.comМузыкальная программа 8 августа | Источник: СРЕДНЕВЕКОВКА&nbsp;— Фестиваль Фентези и Реконструкции / Vk.com
Музыкальная программа 9 августа | Источник: СРЕДНЕВЕКОВКА&nbsp;— Фестиваль Фентези и Реконструкции / Vk.comМузыкальная программа 9 августа | Источник: СРЕДНЕВЕКОВКА&nbsp;— Фестиваль Фентези и Реконструкции / Vk.com

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