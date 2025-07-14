«Комната культуры», «Комбинация» и «Гудтаймс» выступят на фестивале в Ярославской области. Программа

На фестивале под Переславлем выступит группа «Комната культуры» Источник: Валерия Еленина / E1.RU

С 7 по 10 августа в Ярославской области пройдет музыкальный фестиваль «Лётчик 2025: лечу туда, где ты» (0+) от легендарного клуба «Китайский лётчик Джао Да».

« "Лётчик 2025" — это ежегодный трехдневный семейный марафон музыки, которая объединяет поколения: от рока до поп-музыки, от индастриал до панка», — сообщают организаторы.

Среди выступающих — Женя Трофимов и «Комната культуры», «Комбинация», «Гудтаймс», «Заточка», «План Ломоносова» и «Jane Air». Кроме того, в разные дни выступят «Кирпичи», БИРТМАН, «##### (5diez)», MIKAYA, Площадь Восстания, «Ландыши», SOUTH BUNCH, Мамульки Бенд, «Индиалог», SALVADOR, Dark Park, Cardio Killer, «Скворцы Степанова», «Бахыт Компот», The Serious Men, CAMEOUTHEY! , «ХАРД'И IDEЯ FIX», DIGIMORTAL, AIRO, TattooIN, ABOUT: BLANK, Lori! Lori! , «Имплоzия», «Китч», «Космос», «Майтиори», «Азон», «Мнимые Числа», GETRAN, BE UNDER ARMS, longlong, MostJesus. Всего более 40 артистов и музыкальных групп.

Афиша «Летчик фестиваль» по дням в 2025 году Источник: Лётчик фестиваль 2025 / Vk.com

На 10 гектарах парк-отеля «Джао Да! Ча» будут работать фудкорт, кофейни, бар с верандой, а также кемпинг, палаточная гостиница и душевые зоны с туалетами.

Кроме того, в эко-пространстве будут организованы полеты на воздушных шарах, шоу исторической реконструкции, древнерусские аттракционы и прогулки на Плещеевом озере.

«Для тех, кто приедет 7 августа — бесплатные билеты на следующий год», — сообщают организаторы фестиваля.

Стоимость билетов на фестиваль «Китайский лётчик Джао Да»:

одиночный билет на все дни — 6 тысяч рублей;

одиночный билет на 1 день — 4 тысячи рублей;

парный билет на все дни: 10,5 тысячи рублей;

семейный билет (2+1): 12,5 тысячи рублей.

Организаторы предупреждают, что с 4 августа стоимость билетов поднимется.

Сколько будут стоить билеты после 4 августа: