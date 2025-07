«Комната культуры», «Комбинация» и «Гудтаймс» выступят на фестивале в Ярославской области. Программа

Среди выступающих — Женя Трофимов и «Комната культуры», «Комбинация», «Гудтаймс», «Заточка», «План Ломоносова» и «Jane Air». Кроме того, в разные дни выступят «Кирпичи», БИРТМАН, «##### (5diez)», MIKAYA, Площадь Восстания, «Ландыши», SOUTH BUNCH, Мамульки Бенд, «Индиалог», SALVADOR, Dark Park, Cardio Killer, «Скворцы Степанова», «Бахыт Компот», The Serious Men, CAMEOUTHEY! , «ХАРД'И IDEЯ FIX», DIGIMORTAL, AIRO, TattooIN, ABOUT: BLANK, Lori! Lori! , «Имплоzия», «Китч», «Космос», «Майтиори», «Азон», «Мнимые Числа», GETRAN, BE UNDER ARMS, longlong, MostJesus. Всего более 40 артистов и музыкальных групп.