«Сиськи» и Очки вам о чем-нибудь говорят? Угадайте место в Ярославле по народному названию

В Ярославле много туристических мест. И названия местных достопримечательностей знакомы даже тем, кто живет в других городах России.
Но есть и местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают головой лишь те, кто провёл в Ярославле не один год.
Подготовили для вас тест с подобными словечками. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с нетуристической частью города.
А что вы знаете о названиях сел и деревушек в Ярославской области. Попробуйте угадать, существуют ли названия, которые мы привели в этом тесте, на самом деле. Порой, на дорожных знаках можно увидеть весьма необычные слова.
Если вы хотите больше узнать о ярославских топонимах, то мы публиковали текст, где кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной филологии ЯрГУ им. Демидова Анна Александровна Талицкая рассказывала о местечковых словах, которые используют ярославцы. Кстати, еще можете поинтересоваться, почему Брагино, все же, склоняется.