«Сиськи» и Очки вам о чем-нибудь говорят? Угадайте место в Ярославле по народному названию

Проверьте, насколько вам знакомы странные названия мест в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле много туристических мест. И названия местных достопримечательностей знакомы даже тем, кто живет в других городах России.

Но есть и местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают головой лишь те, кто провёл в Ярославле не один год.

Подготовили для вас тест с подобными словечками. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с нетуристической частью города.

ТЕСТ Пройден 319 раз Угадай место в Ярославле по народному названию Начать тест

А что вы знаете о названиях сел и деревушек в Ярославской области. Попробуйте угадать, существуют ли названия, которые мы привели в этом тесте, на самом деле. Порой, на дорожных знаках можно увидеть весьма необычные слова.