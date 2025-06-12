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Развлечения Тест «Сиськи» и Очки вам о чем-нибудь говорят? Угадайте место в Ярославле по народному названию

«Сиськи» и Очки вам о чем-нибудь говорят? Угадайте место в Ярославле по народному названию

Тест для тех, кто знаком с внутренней культурой города

1 095
12 комментариев
Проверьте, насколько вам знакомы странные названия мест в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроверьте, насколько вам знакомы странные названия мест в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проверьте, насколько вам знакомы странные названия мест в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле много туристических мест. И названия местных достопримечательностей знакомы даже тем, кто живет в других городах России.

Но есть и местечки, при упоминании народных названий которых понимающе закивают головой лишь те, кто провёл в Ярославле не один год.

Подготовили для вас тест с подобными словечками. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с нетуристической частью города.

ТЕСТПройден 319 раз
Угадай место в Ярославле по народному названию

А что вы знаете о названиях сел и деревушек в Ярославской области. Попробуйте угадать, существуют ли названия, которые мы привели в этом тесте, на самом деле. Порой, на дорожных знаках можно увидеть весьма необычные слова.

Если вы хотите больше узнать о ярославских топонимах, то мы публиковали текст, где кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной филологии ЯрГУ им. Демидова Анна Александровна Талицкая рассказывала о местечковых словах, которые используют ярославцы. Кстати, еще можете поинтересоваться, почему Брагино, все же, склоняется.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Тест Названия Достопримечательности
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Комментарии
12
Гость
2 часа
Сиськи-две пивнушки на Юности около бани.
Гость
1 час
Два высотных здания в "Крестах", близнецы с голубыми куполами, с самой их постройки в народе получили название "Титьки".
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