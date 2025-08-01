«Советую держать себя в руках»: гороскоп на август 2025 года от Василисы Володиной

Август для Овнов начнется с продуктивной, хоть и очень медленной работы — прямо как та телега, что долго запрягает, но потом быстро едет. Приготовьтесь, в течение месяца вам придется часто рассказывать о себе и о своих сильных сторонах, но астролог уверена, что в самопрезентации и рекламе вам не будет равных.

— С седьмого числа вы попадете под власть колебаний и размышлений, в ваше решение могут серьезно вмешиваться партнеры по браку или деловые, они же могут посеять сомнения в реализации каких-то общих планов, — отмечает астролог.

Ближе к середине месяца работа встанет на нужные рельсы и решения будут приниматься легко и уверенно, а деньги потянутся сами собой. Если вы давно планировали ремонт или рождение ребенка, сейчас самое подходящее время. Однако перед важными шагами лучше обсудить их с партнером, у которого могут быть совершенно другие мысли.