«Советую держать себя в руках»: гороскоп на август 2025 года от Василисы Володиной

Август 2025 года можно сравнить с контрастным душем. Только кажется, что всё наладилось и можно наконец-то расслабиться, но тут же возникают претензии от домашних. На работе начинаются кадровые перестановки, а на улице люди будто специально провоцируют споры. Чтобы отделаться малой кровью, в августе пора будет освоить искусство дипломатии и компромисса, особенно трем знакам зодиака, для которых от этого будет зависеть карьера и счастье семьи. Рассказываем, кому именно.
Овен
Август для Овнов начнется с продуктивной, хоть и очень медленной работы — прямо как та телега, что долго запрягает, но потом быстро едет. Приготовьтесь, в течение месяца вам придется часто рассказывать о себе и о своих сильных сторонах, но астролог уверена, что в самопрезентации и рекламе вам не будет равных.
— С седьмого числа вы попадете под власть колебаний и размышлений, в ваше решение могут серьезно вмешиваться партнеры по браку или деловые, они же могут посеять сомнения в реализации каких-то общих планов, — отмечает астролог.
Ближе к середине месяца работа встанет на нужные рельсы и решения будут приниматься легко и уверенно, а деньги потянутся сами собой. Если вы давно планировали ремонт или рождение ребенка, сейчас самое подходящее время. Однако перед важными шагами лучше обсудить их с партнером, у которого могут быть совершенно другие мысли.
Телец
Начало августа может принести ощущение внутренней дисгармонии: вы работаете 24/7, а результаты не греют, да и новые знакомства не радуют. Но не переживайте, эта легкая хандра пройдет через пару недель, и уже к середине месяца на работе начнутся сильные перемены.
— Показывайте начальству вашу работоспособность и умение деликатно решать вопросы, и тогда сможете занять новую приятную нишу на работе, — уверена астролог.
При этом Василиса Володина отмечает, что, если вы давно думаете о том, чтобы сменить работу, август — самое подходящее время. Не забывайте уделить время своему здоровью. Даже пара сеансов массажа или часик в спортзале — не роскошь, а необходимость.
Близнецы
Август обещает стать настоящим финансовым аттракционом. Придется маневрировать между регулярными платежами, внезапно сорвавшейся премией и неожиданными расходами. Но главное — помнить: смекалка и гибкость помогут пройти этот финансовый квест.
Уже к середине месяца ситуация изменится кардинально: внимание переключится на семейные путешествия или рабочие командировки. Василиса Володина советует держать ухо востро: атмосфера будет располагать к импульсивным решениям. Прежде чем постить откровенное фото с отдыха или завязывать курортный роман, трижды взвесьте последствия.
— Конец месяца может быть богат на трепетные чувства и влюбленности, даже у замужних или женатых Близнецов. Осуждать не буду, но советую держать себя в руках, — настаивает астролог.
Рак
У Раков в августе не будет отбоя от поклонников. Астролог рекомендует не пренебрегать таким вниманием. Уделите больше времени своей внешности: устройте шопинг-тур, обновите прическу или сходите на мастер-класс — эффект превзойдет ожидания.
— В финансовых делах придется проявить фантазию и даже, не побоюсь этого слова, изобретательность. Денежная смекалка позволит высвободить какие-то очень нужные дополнительные средства, — поделился астролог.
Не забывайте в течение месяца заглядывать в свой ежедневник, так как дел накопится немало. Чтобы везде успеть, смело делегируйте часть обязанностей коллегам или домочадцам, поверьте, они со всем справятся.
Лев
Львы, август — ваш месяц. Вы будете в центре всех событий, жизнь бьет ключом, и на отдых просто нет времени. Придется отстаивать свои убеждения и защищать интересы в сложных переговорах, опираясь в основном на себя — поддержки со стороны будет немного.
— В романтической сфере у некоторых Львов могут появиться тайные поклонники или увлечения, которые вы не склонны афишировать. Может быть, и правильно, чтобы ничего не мешало сосредоточиться на главном, — поддерживает Львов астролог.
Для тех, кто планирует отпуск: будьте предусмотрительны, тщательно готовьте поездку, проверяйте даты и документы, а маршрут разрабатывайте сами, а не только с нейросетями.
Дева
Начало месяца у Дев будет напоминать мелодраму. Накануне дня рождения слёзы будут наворачиваться сами собой даже от незначительных событий. Захочется посвятить пару вечеров размышлениям о жизни и планах. Только не стоит уходить в себя и циклиться на незначительных мелочах, которые тем более были в прошлом.
— Главный совет августа — оставить в стороне несущественные детали. Тогда победы на любом поприще достичь будет проще. Хотя пожелание игнорировать детали может быть для Девы настоящим подвигом, — предупреждает Василиса Володина.
Август станет месяцем финансовых вопросов: предприниматели рискуют утонуть в сомнениях относительно прибыльности дел, а сотрудники захотят повышения зарплаты. Но не расстраивайтесь, если переговоры затянутся, — результат хоть и позже, но будет.
Весы
Представьте себе ситуацию: проблемы июля, которые казались непреодолимыми препятствиями, неожиданно исчезли. Так вот, именно это произойдет с Весами в августе. Благодаря своему врожденному таланту находить компромисс и ладить с людьми вы буквально скользнете мимо острых углов, оставляя соперников далеко позади.
В личной жизни не всё гладко. Возможен легкий кризис чувств: партнеру будет хотеться больше внимания и романтики. Василиса Володина советует взять инициативу в свои руки. Вместо серых бытовых вопросов предложите устроить совместное путешествие или романтичный вечер вдвоем.
На работе может быть спад клиентов или заказов. Не стоит оставаться в стороне и ждать, когда ситуация решится сама собой. Придумайте новые способы рекламы и пиара — это повысит вас в глазах руководства, а вам поможет не остаться осенью без денег.
Скорпион
Скорпионов накроет работа, как цунами, так что поездку мечты, если она запланирована, придется отложить. Дополнительных проблем подкинут дети, которые во время каникул будут отвлекать вас каждую свободную минуту.
— В профессиональной деятельности — внеплановые изменения. Ситуация близка к слову «неустойчивость». Она склоняет к тому, чтобы немножко уйти в тень, не лезть на рожон. Ваша работоспособность всегда на высоте, но именно сейчас может появиться ощущение, что силы на исходе и есть поводы сбросить обороты, — поделилась Василиса Володина.
Конец лета обещает внести разнообразие в жизнь, причем приятным образом: возможно появление легкого флирта на рабочем месте или среди старых знакомых. Этот пикантный штрих оживит рутинные дни, однако будьте осторожнее: слишком увлечься тоже опасно!
Стрелец
Стрельцов месяц встретит волнениями. Для кого-то поводом будут романтические отношения, для кого-то — дети или работа. Даже после решения проблем, они еще не раз всплывут до конца лета.
— С финансовой стороной жизни дело обстоит приятно. Если что-то нужно, деньги на это найдутся. Или собственные, или найдется кто-то, кто оплатит ваши пожелания. Помощник, спонсор, инвестор. Правда, долг позднее всё равно придется вернуть, и это будет непросто, помним об этом, — предостерегает астролог.
Во время поездок сохраняйте хладнокровие. Любые переживания о домашних хлопотах или о том, как коллеги справляются на работе, пока вас нет, могут сказаться на вашей внимательности.
В конце месяца вас ждет отличный вечер с друзьями. В душевной компании вы найдете поддержку, в которой давно нуждались.
Козерог
Козероги привыкли строить планы, теперь же пришло время энергично воплощать их в жизнь. Поднимайтесь по карьерной лестнице, проявляйте инициативу в бизнесе и общественной жизни. Главное правило: действуйте мягко и дипломатично, иначе рискуете спугнуть удачу.
Даже если чувствуете желание высказаться резко, лучше притормозите и выдохните перед важными встречами. Но не переживайте: дела делами, а личное пространство никто не отменял. Романтический фронт радует стабильностью и теплыми отношениями.
— В вопросах недвижимости назревают какие-то перемены, но многое еще не определено и дело не в вас, изменяются внешние обстоятельства. Придется пристально наблюдать за ситуацией, — рассказала астролог.
Ожидайте новых полезных связей, которые пригодятся вам в будущем. Но не забывайте о близких, особенно о родителях, которые нуждаются в вашем внимании и заботе.
Водолей
Водолеи наконец-то дождались отпуска. Куда бы вы ни отправились, путешествие будет незабываемым. Не бойтесь экспериментировать: давно мечтали полетать на воздушном шаре, поплавать с акулами или нырнуть с аквалангом? Не стесняйтесь, вы точно не пожалеете.
— Родителям-Водолеям придется немало поездить и похлопотать в связи с учебой детей. Некоторых увлечет участие в образовательных мероприятиях, и они незаметно для себя могут тоже погрузиться в учебный процесс, — поделилась Василиса Володина.
Август сулит массу приятных забот и успехов как дома, так и на работе. Что бы вы ни делали, у вас всё получится. Особенно хорошо удастся роль координатора и дипломата: сможете отстаивать свои позиции и мотивировать ленивцев трудиться эффективно.
Рыбы
Рыбы наконец найдут гармонию между отдыхом и работой. Возможно, здесь на помощь придет удаленка, или вы откроете, что совсем рядом с вашей работы есть отличное кафе или бар, куда можно заглянуть после рабочего дня.
— Начиная с середины месяца приходится активнее вливаться в процессы, в том числе, возможно, включаться в имущественные споры. Убежденность, что вас обделили, и умение постоять за себя увеличивают шансы получить больше, поэтому не надо пасовать перед необходимостью отстаивать свои интересы, — подбадривает Василиса Володина.
К концу месяца атмосфера дома начнет накаляться. Чтобы избежать семейного конфликта, научитесь прислушиваться к мнению близких, даже если кажется, что их желания абсурдны. Иногда уступчивость спасает гораздо больше нервов и сил, чем упорство.
В конце месяца Рыбы рискуют влиться в романтические приключения, например закрутить служебный роман.