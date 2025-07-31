Как сейчас выглядит самая красивая девочка — раньше говорили, что у нее ангельское лицо

Анастасия — единственная российская модель, которая снималась для Vogue Bambini Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасия Безрукова, в отличие от многих маленьких моделей, начала сниматься относительно поздно, только в восемь лет, пока другие ходили по подиуму с трех и четырех. Она зашла в мир высокой моды громко и резко, без прелюдий в виде небольших конкурсов красоты или любительских съемок. Но как внезапно Анастасия появилась в шоу-бизнесе, так же спонтанно она пропала, и теперь только преданные фанаты знают, как она выглядит.

Источник: Городские медиа

Анастасия родилась в 2004 году в Москве в семье юриста Дмитрия и предпринимательницы Светланы. Она росла обычным ребенком: игры, секции, учеба в школе.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В восемь лет Безрукова участвовала в конкурсе талантов в составе танцевального коллектива «Веснушки», где ее вместе с другими детьми сняла модный фотограф Жанна Ромашка. Кадры с Анастасией оказались у продюсеров мероприятия, которые посоветовали Светлане отнести их в модельное агентство.

Источник: Анастасия Безрукова / Vk.com

Семья, не имеющая отношения к шоу-бизнесу, поначалу отнеслась к этому скептически. И только через полгода Светлана опубликовала снимки дочери на сайте для детей-моделей.

Первая крупная фотосессия не заставила себя долго ждать. Через месяц Анастасию снимал известный фотограф Даниэле Федеричи, который до этого сотрудничал с Кайли Миноуг, Кетрин Зетой Джонс и Дебби Гарри. На кастинге присутствовали десятки детей, но именно внешность Безруковой поразила европейских агентов, открыв ей путь к многочисленным предложениям от мировых брендов.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Вице-президент IMG Models Дженни Роуз давно следит за моими социальными сетями, а в прошлом году написала маме, что хотела бы заключить со мной контракт. Это очень вдохновляет! — рассказывала позднее Анастасия.

В 2012 году Анастасия стала первой российской девочкой, украсившей обложку журнала Vogue Bambini. Ее прозвали девочкой с лицом ангела, и после этого она появлялась на обложках многих модных изданий, таких как Collezioni, Yes! , Kenguru, Dolores, Daisy, Mamas & Papas и Harper’s Bazaar.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Момент популярности Анастасии Безруковой пришелся на восхождение еще одной российской модели — Кристины Пименовой. В 2016 году двух девочек сняли вместе, в европейской прессе так и не смогли определиться, кто из них краше, и прозвали и ту, и другую самой красивой в мире.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вместе с разговорами о неземной красоте Анастасии в том же году поводом для обсуждений стало возможное родство с Сергеем Безруковым. В 2016 году вышел фильм «После тебя» (18+), где Анастасия сыграла его экранную дочь. Одинаковая фамилия и внешнее сходство натолкнуло поклонников на мысль, что это действительно внебрачная дочь актера, но они лишь однофамильцы.

Источник: Анастасия Безрукова / Vk.com

Анастасия снималась еще в нескольких фильмах, включая «Млечный путь» (12+), где снова играла дочь Сергея Безрукова.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После окончания школы Анастасия продолжила свою модельную карьеру, подписав контракт с агентством Avant Models. В этот период она сменила имидж и стала похожа на Кару Делевинь, которой с детства вдохновлялась.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анастасии Безруковой 21 год. Несмотря на то что моделинг она всегда считала своим хобби и планировала заниматься чем-то другим, сейчас это ее основной род деятельности.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Она продолжает сниматься в рекламе, в 2023 году стала лицом весенне-летней коллекции во французском журнале Marie Claire.

Источник: anasrasiabezrukovaofficial / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)