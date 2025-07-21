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Развлечения Подробности Гагарина, подвинься: Пелагея намерена вернуться в шоу «Голос»

Гагарина, подвинься: Пелагея намерена вернуться в шоу «Голос»

Но куда она сядет? Все места наставников заняты

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Пелагея показывает, кто собирается вернуться в шоу «Голос» (12+) | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUПелагея показывает, кто собирается вернуться в шоу «Голос» (12+) | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Пелагея показывает, кто собирается вернуться в шоу «Голос» (12+)

Источник:
Мария Ленц / NGS24.RU

Каким бы теплым ни было кресло наставника в шоу «Голос», иногда тем, кто в них оказывается, становится тесновато. Вот и Пелагея, пять лет восседавшая на красном троне, в 2021 году призналась, что и сама хотела бы сменить обстановку, и зрителям не помешало бы от нее отдохнуть.

— Я чуть-чуть подустала от «Голоса», заявила Пелагея. — Сейчас мне как раз хочется полного вакуума. Мне кажется, что и людям нужно от меня отдохнуть.

Впрочем, такое выгорание объяснить легко. Пелагея была наставником не только в классическом «Голосе», но также в проектах «Голос. Дети» (6+) и «Голос 60+» (12+). Этим шоу певица отдавала всю себя. И чтобы полностью освободиться от всего этого «многоголосья», она отказалась даже смотреть новые выпуски — ушла в «безголосый» детокс, чтобы как следует соскучиться.

Прошло четыре года, и Пелагея действительно соскучилась.

— Мне нравится, когда люди говорят: «А вот когда сидела Пелагея, было классно». А не так: «Задолбала уже, сколько можно вообще? Сколько можно ее слушать? Сколько можно ее смотреть?» Поэтому, мне кажется, нужно соблюдать некий баланс, это полезно, — объяснила артистка на «Шоу Воли» (18+), объявляя, что она вновь готова занять кресло наставника.

Ждете Пелагею в кресле наставника на шоу «Голос»?

Да! Ведь когда сидела Пелагея, было классно
Задолбала уже, сколько можно вообще? Сколько можно ее слушать? Сколько можно на нее смотреть?
Мне без разницы, я не ради наставников это шоу смотрю
Мне без разницы, я не смотрю это шоу
У меня нет телевизора. Ну и да, мне без разницы

Когда Пелагея покинула проект, ее место заняла Полина Гагарина, которая на тот момент как раз набирала обороты после успешного выступления на «Евровидении» (18+). Вот только согласится ли она уступить насиженное место своей предшественнице — большой вопрос.

— Мне кажется, их оттуда только вместе с креслом вынесут. Басту и Гагарину точно, — уверена постоянная зрительница шоу Анастасия.

— Хочу увидеть в жюри Билана, Пелагею, Агутина и Хиблу Герзмаву, — перечисляет своих фаворитов другая телезрительница.

— Пелагея с голосом и знаниями, а Гагарина — бездарность, которая влезла за счет мамы в шоу-бизнес, ведет себя безобразно, — заявляет третья. — А вообще проект изжил себя, надо делать уже что-то новое.

— Ну если возвращать, то вдвоем с Биланом, — мечтает еще одна поклонница шоу. — У них классный тандем.

Полина Гагарина или Пелагея?

Полина Гагарина
Пелагея
У меня своя версия, напишу в комментариях
А вообще проект изжил себя, надо делать уже что-то новое
Повторяю: у меня нет телевизора, мне без разницы
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Пелагея Полина Гагарина Шоу Голос Жюри Телевидение Телешоу Первый канал Шоу Воли
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