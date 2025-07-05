«Не люблю, когда видны мои ноздри». История порноактрисы, которая переехала в Америку и прославилась своими видео

Елена Кошка Источник: Елена Кошка / Instagram*

Елене Кошке 32 года, она из Казани. В детстве переехала в Лос-Анджелес. Карьеру порномодели начала в 23 года. До этого подрабатывала съемками на веб-камеру. Елена снялась более чем в 300 пикантных фильмах для взрослых. Редакция 116.RU рассказывает историю всемирно известной порноактрисы, которая нашла себя в индустрии 18+.

Кто такая Елена Кошка?

Елена Кошка (настоящее имя — Алена, фамилия неизвестна. — Прим. ред.) родилась в Казани 18 мая 1993 года. В детстве она вместе с родителями переехала в Портленд, город в штате Орегон. Там она быстро овладела английским языком.

Источник: Елена Кошка / Instagram*

После школы юная Алена отправилась в Лос-Анджелес и решила жить отдельно от родителей. В этом городе она нашла первую работу и стала специалистом по сетевому маркетингу.

— Ох, я много раз сравнивала Портленд и Лос-Анджелес, когда переехала в последний. Там, где прошла моя юность, все такие спокойные и довольные, — рассказывала актриса в одном из интервью.

Эротический моделинг

На этой работе у нее было достаточно много свободного времени, и от скуки она решила попробовать себя в webcam-индустрии.

Источник: Елена Кошка / Instagram*

На одном из сайтов эротического моделинга ее заметили агенты фильмов для взрослых и предложили роль.

Звезда фильмов для взрослых

Алена устроилась на работу в фильмы для взрослых. Она участвовала в фильмах с неожиданным поворотом сюжета, где специализировалась на «случайных» ролях, например играла медсестер.

— Зрителям понравилось, — значит, я что-то из себя представляю как актриса! — заявляла модель.

В индустрии 18+ она известна как Елена Кошка. По информации СМИ, у актрисы международная популярность, она снимается в известных порностудиях. В 2018 году актриса даже получила звание «Сюрприз года», а в 2022-м — звание в категории «Лучшая эротическая сцена». На конец 2021 года Елена снялась более чем в 300 порнофильмах.

Источник: Елена Кошка / Instagram*

На съемках Елена избегает некоторых ракурсов, например ей не нравится, когда камера направлена на ее лицо.

— Не люблю, когда видны мои ноздри, — признавалась она.

В своей профессии актриса ценит свободу от предрассудков и необходимости жить в одном месте, поэтому не собирается уходить из индустрии, пока возраст и красота позволяют сниматься.

Елена много путешествует, чтобы работать в разных студиях. Она не любит слушать современную музыку и предпочитает классику.

— Какие-то ужасные песни и по радио, и в интернете — все про секс, наркотики, насилие, деньги, и это не расслабляет, а наоборот, заставляет напрягаться, — рассказывала она.

Жизнь вне камер

Елена никогда не раскрывала подробности личной жизни; возможно, она одинока. Однако известно, что до работы в порноиндустрии она побывала замужем и развелась.

В середине июня на ее страничке в соцсетях появилось короткое видео. В этом ролике Елена в машине, а на пассажирском сиденье большой букет роз. Публикацию она дополнила фразой на английском языке: «Хорошо вернуться домой».

Судя по другим публикациям, актриса отдыхает в Денвере в штате Колорадо. На днях она выложила фото на фоне цветов, сделанное в местном ботаническом саду.

Источник: Елена Кошка / Instagram*

Елена любит делиться с подписчиками фотографиями, у нее притягательная внешность, и видно, что она заботится о фигуре. Однако, несмотря на это, известно, что актриса любит побаловать себя сладким.

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