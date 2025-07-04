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Ткнула наугад: ярославна воспользовалась советом лотерейного миллионера и выиграла

Публикуем итоги шестнадцатой недели эксперимента 76.RU

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1 комментарий
Сколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег можно выиграть в лотерею | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег можно выиграть в лотерею

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы продолжаем лотерейный эксперимент 76.RU, который начали несколько месяцев назад. Пошла шестнадцатая неделя, как мы скупаем билеты в надежде на крупный выигрыш.

В этот раз вновь не пошли в киоски и приобрели все необходимое в приложении «Национальной лотереи» и на сайте «Столото».

Ранее мы рассказывали про жителя Рыбинска Василия Дударева, выигравшего 2 миллиона рублей в лотерею от «Столото». Мужчина рассказал, что числа в игровых полях всегда выбирает случайным образом — отворачивает экран телефона и нажимает на цифры.

В случае с билетом от «Национальной лотереи» мы поступили так же. Отвернули экран телефона и случайным образом ткнули в экран. Метод сработал! Билет стоимостью в 100 рублей принес нам выигрыш в 638 рублей. Начало удачное.

От «Столото» купили билет «Карта удачи», стилизованный под Таро. В нем нужно было выбрать тему расклада, чтобы получить предсказание вместе с покупкой билета. Мы выбрали «Деньги» и заплатили 150 рублей. Увы, магия не сработала, и билет оказался пустым. Кажется, метод «берем не глядя» работает лучше.

Итог — за вычетом стоимости двух билетов на этой неделе остались в плюсе на 388 рублей. За время эксперимента редакция 76.RU потратила на билеты 4780 рублей. А выиграть удалось 888 рублей. Итог — минус 3892 рублей.

А вы покупаете лотерейные билеты?

Да, очень часто
Иногда, но не увлекаюсь
Нет, не верю, что можно выиграть
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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Столото Национальная лотерея Эксперимент
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Комментарии
1
Гость
51 минута
Скоро в Государевых лотереях будут разыгрывать хлеб и картофель , правда с тем же результатом - Фиг нам
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