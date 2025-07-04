Ткнула наугад: ярославна воспользовалась советом лотерейного миллионера и выиграла

Сколько денег можно выиграть в лотерею Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы продолжаем лотерейный эксперимент 76.RU, который начали несколько месяцев назад. Пошла шестнадцатая неделя, как мы скупаем билеты в надежде на крупный выигрыш.

В этот раз вновь не пошли в киоски и приобрели все необходимое в приложении «Национальной лотереи» и на сайте «Столото».

Ранее мы рассказывали про жителя Рыбинска Василия Дударева, выигравшего 2 миллиона рублей в лотерею от «Столото». Мужчина рассказал, что числа в игровых полях всегда выбирает случайным образом — отворачивает экран телефона и нажимает на цифры.

В случае с билетом от «Национальной лотереи» мы поступили так же. Отвернули экран телефона и случайным образом ткнули в экран. Метод сработал! Билет стоимостью в 100 рублей принес нам выигрыш в 638 рублей. Начало удачное.

От «Столото» купили билет «Карта удачи», стилизованный под Таро. В нем нужно было выбрать тему расклада, чтобы получить предсказание вместе с покупкой билета. Мы выбрали «Деньги» и заплатили 150 рублей. Увы, магия не сработала, и билет оказался пустым. Кажется, метод «берем не глядя» работает лучше.

Итог — за вычетом стоимости двух билетов на этой неделе остались в плюсе на 388 рублей. За время эксперимента редакция 76.RU потратила на билеты 4780 рублей. А выиграть удалось 888 рублей. Итог — минус 3892 рублей.