Гороскоп от Василисы Володиной: какие сюрпризы готовит июль 2025 года каждому знаку зодиака

Для Овнов июль — месяц, когда ответственность превращается в утомительную рутину, а душа требует ярких красок жизни. Пришло время раскраситься новыми впечатлениями и аксессуарами, ведь кто сказал, что эгоизм — это плохо?

Дела первой половины месяца лучше завершить быстро и эффективно, освободив вторую половину для развлечений: культурная программа ждет своих героев. Путешествия тоже порадуют, пусть даже будут краткосрочными, зато они помогут освежить голову. А вдруг именно в поездке судьба подарит встречу с любовью всей вашей жизни?

— Среди разнообразных новых знакомств может найтись кто-то особенный, кто произведет глубокое впечатление, и у этих отношений есть перспективы, только если вас объединяют общие идеи и замыслы, — предупреждает Василиса Володина.