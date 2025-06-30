Александр Петров довел жену до слез трогательным поздравлением с днем рождения

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров трогательно поздравил свою жену с днем рождения. 29 июня 2025 года Виктории Антоновой исполнилось 24 года.
Поздравление Петров опубликовал в соцсетях, назвав Викторию самой красивой, умной и доброй женщиной:
«Викуля, моя любовь, с днём рождения! Самая красивая (каждый день восхищаюсь, ещё больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и понимаю — огоотвалбашкикакаятыкрасивая), самая умная, самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама, самая лучшая, самая смелая, самая родная, самая настоящая!» (Пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.).
Петров также отметил, что благодарен судьбе за их встречу.
«Ты — потрясающая! Я так благодарен вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились, и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного — чтобы ты всегда была счастлива! Я во всём и всегда за тебя, моя богиня, моя любимая жена! Моя семья! С днем рождения, моя главная победа, моя Виктория! Моя суперженщина!»
Супруга актера не осталась в стороне и эмоционально отреагировала на поздравление:
«Аоаоаоаоао, моя любовь! Плачу. Спасибо, муж! Я тебя очень люблю! Отвечаю тебе в соседней комнате и очень жду», — написала Виктория Антонова (Пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.).
Напомним, что пара поженилась осенью 2023 года. В апреле 2025 года у них родился первенец. Подробнее об Александре Петрове и его личной жизни — читайте в этом материале.