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Развлечения Александр Петров довел жену до слез трогательным поздравлением с днем рождения

Александр Петров довел жену до слез трогательным поздравлением с днем рождения

Публикуем милые семейные кадры пары

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2 комментария
Александр Петров мило поздравил жену с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров мило поздравил жену с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров мило поздравил жену с днем рождения

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров трогательно поздравил свою жену с днем рождения. 29 июня 2025 года Виктории Антоновой исполнилось 24 года.

Поздравление Петров опубликовал в соцсетях, назвав Викторию самой красивой, умной и доброй женщиной:

«Викуля, моя любовь, с днём рождения! Самая красивая (каждый день восхищаюсь, ещё больше влюбляюсь, каждый раз смотрю на тебя и понимаю — огоотвалбашкикакаятыкрасивая), самая умная, самая искренняя, самая добрая, самая крутая мама, самая лучшая, самая смелая, самая родная, самая настоящая!» (Пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.).

Виктория Антонова и Александр Петров поженили осенью 2023 года | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Виктория Антонова и Александр Петров поженили осенью 2023 года | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Как тогда рассказала пара, познакомились они случайно | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как тогда рассказала пара, познакомились они случайно | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Уже через несколько встреч Петров сделал Виктории предложении | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Уже через несколько встреч Петров сделал Виктории предложении | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Петров также отметил, что благодарен судьбе за их встречу.

«Ты — потрясающая! Я так благодарен вселенной, что мы тогда чудесным образом встретились, и наши жизни изменились, слившись в одно сплошное волшебство, заботу, доброту, бережность и любовь! Я так благодарен тебе, Викуля! Я тебя очень люблю и хочу только одного — чтобы ты всегда была счастлива! Я во всём и всегда за тебя, моя богиня, моя любимая жена! Моя семья! С днем рождения, моя главная победа, моя Виктория! Моя суперженщина!»

Супруга актера не осталась в стороне и эмоционально отреагировала на поздравление:

«Аоаоаоаоао, моя любовь! Плачу. Спасибо, муж! Я тебя очень люблю! Отвечаю тебе в соседней комнате и очень жду», — написала Виктория Антонова (Пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.).

Сначала пара расписалась, а через несколько месяцев они сыграли пышную свадьбу в Москве | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сначала пара расписалась, а через несколько месяцев они сыграли пышную свадьбу в Москве | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Весной 2025 года у Петрова родился первенец | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Весной 2025 года у Петрова родился первенец | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Звездная семья нечасто раскрывает подробности личной жизни | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Звездная семья нечасто раскрывает подробности личной жизни | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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Но время от времени Виктория и Александр обмениваются взаимными признаниями в любви | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Но время от времени Виктория и Александр обмениваются взаимными признаниями в любви | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, что пара поженилась осенью 2023 года. В апреле 2025 года у них родился первенец. Подробнее об Александре Петрове и его личной жизни — читайте в этом материале.

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Кристина Геворкян
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Комментарии
2
Гость
26 минут
таких Табрический не поздравляет со свадьбой
Гость
21 минута
Вообще здорово
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