«Зачем мне женщина с двумя детьми?»: как борец сумо проиграл в «Давай поженимся!» — и остался доволен

Борцы сумо не обязательно должны весить 200 кг — бывают и такие Источник: Артем Пуляшкин

Артем Пуляшкин, 32-летний массажист и спортсмен из Самары, стал героем телешоу на Первом канале. Он вошел в число трех «женихов», которым предстояло побороться за внимание невесты. Выпуск с участием Артема, как сообщает 63.RU, вышел в эфир в четверг, 19 июня.

Красотка-танцовщица с двумя детьми искала надежного мужа Источник: 1tv.ru

Невеста, 34-летняя Анастасия из Москвы, рассказала, что отец ее первого ребенка любил выпить и был ей скорее другом. Она сомневалась, стоит ли продолжать отношения, — ведь мужчина не сможет объяснить малышу, что такое хорошо и что такое плохо. Замуж выходить за отца ребенка она не решилась.

Второй мужчина и сам не звал, — по словам Анастасии, «он хотел приезжать иногда, жить гражданским браком», поэтому в свидетельствах о рождении ни один из отцов у детей не записан. Несмотря на то что ее дочке (младшему ребенку) чуть больше года, Анастасия снова вышла на «брачный рынок» — и пришла на программу в поисках будущего мужа.

— Ее идеальный мужчина уступает место пожилым в общественном транспорте, умеет зарабатывать, отжиматься, топить баню, собирать мебель, — говорилось в анонсе телешоу.

Вот таких прекрасных принцев подобрали для невесты Источник: «Давай поженимся»

Первым женихом Анастасии стал 35-летний Максим из Ростова-на-Дону, владелец бизнеса. Знакомство прошло ни шатко ни валко, сюрприз не очень удался.

Вторым выступал Артем Пуляшкин. Он вышел в студию с целой охапкой пирожных, произведенных в родной Самаре. Артем угостил ими ведущих, невесту и ее подружек, чем вызвал много шуток и сразу завоевал всеобщее расположение.

Сюрприз от жениха тоже произвел впечатление — Артем пригласил Анастасию на танец, якобы в ночном клубе. Там к ней начал «приставать» неприятный тип (на эту роль сгодился друг Артема), которого наш борец быстро уложил на обе лопатки.

Какой прекрасный мужчина! Еще и свободный! Источник: 1tv.ru

Так смотрела на потенциального жениха Анастасия Источник: 1tv.ru

Спасение прекрасной дамы и обещание «Я буду всегда носить тебя на руках!» Источник: 1tv.ru

Третьим женихом стал 46-летний Владимир из Волгограда, владелец юридической фирмы. Мужчина рассказал, что у него уже есть двое детей и недвижимость в Таиланде, и пригласил невесту на медленный танец. Его-то Анастасия и выбрала в итоге.

Мы узнали, общалась ли пара в дальнейшем, — читайте подробности, которые рассказал Артем Источник: 1tv.ru

Мы связались с Артемом Пуляшкиным, чтобы узнать, как он попал на передачу и что происходило за кулисами.

— Я, в принципе, человек медийный, веселый, часто снимаю рилсы для соцсетей. И решил как-то расширяться. Один из клиентов, которые ходят ко мне на массаж, предложил попробовать попасть на «Дом-2» (16+). Я заполнял анкету, готовил видеовизитку. Продюсеры сказали, что типаж хороший, подхожу. Потом спросили, насколько я готов за место держаться — жить не дома, — рассказывает Артем.

Тут-то спортсмен и понял, что уехать надолго не сможет: держит работа и тренировки. Тогда продюсеры посоветовали ему попробовать заявиться на «Давай поженимся» (12+). Там тоже возникли сложности: яркого красивого Артема хотели бы взять на главную роль, но для этого нужна печальная история из прошлого. Например, развод. У нашего героя такой истории не было.

Тогда решили, что он будет женихом. Массажисту оплатили перелет до Москвы и обратно, велели подготовить сюрприз для невесты.

— Сразу сказали, что массаж и хождение по гвоздям не подходят: нужно что-то зрелищное, песня или танец, — смеется Артем.

На подготовку к шоу он не сильно потратился: презентабельная одежда уже была, а букет для невесты и пирожные обошлись примерно в 6000 рублей.

Артем — профессиональный спортсмен. Вот одно из его выступлений Источник: Артем Пуляшкин

Ведущие не показались «жениху» строгими; Артем говорит, что конкретно к нему отнеслись по-доброму. Невесту он не видел заранее — впервые встретился с ней только в студии, во время съемки. А вот с другими женихами удалось познакомиться, пока их гримировали.

— Они меня подкалывали, — мол, слишком молод, вряд ли есть шансы, — вспоминает Артем.

Один из редакторов телешоу подсказал жениху, как эффектнее бросить друга, чтобы тот красиво упал во время сюрприза. А пирожные оценили не только ведущие, но и гримеры, и продюсеры, вспоминает Артем.

Артем старался побольше снимать «за кулисами» — вот несколько фрагментов внутренней кухни телешоу Источник: Артем Пуляшкин

Артем признаётся, что, даже если бы Анастасия выбрала его, вряд ли он стал бы с ней встречаться с целью романтических отношений.

— Пообщаться по-человечески, по-дружески — да. А строить отношения — зачем мне женщина с двумя детьми? Я не скрываю, что пошел туда засветиться, на ступень выше в плане медийности подняться. И познакомиться с Гузеевой как же интересно! Живой ее тоже увидеть. Она вообще сказала, шикарный жених, — рассказывает Артем.

После телешоу он общается с другими участниками в чате, поэтому и знает, что невеста и ее избранник в итоге не вместе.