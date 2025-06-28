Сергею Звереву угрожают отобрать квартиру, а Сергей Жуков запускает новый проект: звездные новости недели

Сын Сергея Зверева мог получить квартиру от государства, если бы его не усыновили Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В мире звезд постоянно происходит что-то необычное и интересное, за чем невозможно уследить. Поэтому каждую субботу мы собираем главные события, произошедшие с ними.

Регина Тодоренко раскрыла пол будущего ребенка

Телеведущая Регина Тодоренко готовится стать многодетной мамой. У нее и ее мужа певца Влада Топалова снова будет мальчик. Об этом она рассказала в эфире Ru.tv.

По ее словам, они с мужем не хотели заранее узнавать, кто у них будет, и устраивать гендер-пати. Однако их дети хотели знать, кто у них будет — брат или сестра.

Топалов и Тодоренко готовятся стать родителями в третий раз Источник: Starhit.ru / Telegram

Сначала ведущая опубликовала небольшое видео, где сообщает пол малыша мужу, и предложила подписчикам отгадать, кто у них будет. Большая часть аудитории Тодоренко до последнего поздравляла пару с появлением девочки.

Для многодетных родителей это будет третий сын. В 2018 году у них родился Михаил, а в 2022-м — Мирослав. Ранее в одном из интервью Тодоренко сообщала, что они с мужем очень хотели бы девочку.

Агата Муцениеце ждет ребенка от нового кавалера

Актриса Агата Муцениеце беременна. В соцсетях она поделилась серией трогательных снимков с возлюбленным Петром Дрангой и 9-летней дочкой Мией.

На кадрах счастливая и беременная Агата улыбается, обнимается с женихом и держит его за руку. А дочка Мия прикасается к маминому животу.

Агата явно рада прибавлению в семье Источник: agataagata / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

О романе Агаты Муцениеце и Петра Дранги стало известно в конце 2024 года. Пара не скрывала своих отношений и регулярно выходила в свет. А в мае 2025 года во время романтического путешествия объявили, что обручились.

Для Петра Дранги это будет первый ребенок, а для Агаты Муцениеце — третий. В браке с актером Павлом Прилучным у нее родились дочка Мия и сын Тимофей.

Сын Сергея Зверева хочет оформить инвалидность ради элитной недвижимости отца

Приемный сын звездного стилиста Сергея Зверева заявил о намерении через суд добиться права на элитную московскую недвижимость отца. По словам Зверева-младшего, отец выписал его из столичных апартаментов в одностороннем порядке. Мужчина намерен оспорить это решение и получить «одну треть от квартиры».

«По идее, астма эта дает инвалидность. И, естественно, если у меня инвалидность, по закону отец не имеет права выписывать, потому что я инвалид», — уточнил он.

Приемный сын стилиста уверен, что имеет право требовать от приемного отца квартиру. Зверев-младший отметил, что если бы не усыновление, то ему бы выдали жилье от государства.

Сергей Зверев-младший возмутился, что приемный отец владеет квартирой на Тверской за 40 млн рублей, в то время как он вынужден трудиться сразу на трех работах.

Буланова попала в книгу рекордов Гиннеса

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Она стала рекордсменкой по количеству дуэтов.

«Рекорд Татьяны Булановой — это не просто цифра, это символ ее творческой энергии и любви к музыке. Ее дуэты — это яркое свидетельство таланта и значимого вклада в российскую музыкальную культуру», — говорится на сайте Книги рекордов России.

Певица записала 114 совместных треков. В ее копилке совместные композиции с Михаилом Боярским, Людмилой Зыкиной, Филиппом Киркоровым, Львом Лещенко и другими артистами.

Валерий Меладзе с размахом отпраздновал юбилей

Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование своего юбилея в Испании. Специально для торжества пришлось закрыть ресторан.

По данным SHOT, свое 60-летие артист отметил в ресторане Magna Café Marbella, который снял за 2000 евро, также он заплатил 60 евро за четырехчасовую работу бара.

Гостей угощали говяжьей вырезкой, перчиками падрон, креветками пиль-пиль, филе сибаса и огромным праздничным тортом с лесными ягодами.

Поздравить певца пришли его брат певца Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и другие родственники артиста. Специально для праздника заказали ведущего и DJ.

У актера Романа Попова вернулся рак

Актер Роман Попов, известный благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», ослеп на один глаз из-за рецидива рака. Об этом актер рассказал изданию Starhit.ru.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%», — поделился он.

Астроцитома — опухоль головного мозга, которая возникает из клеток, поддерживающих структурную составляющую нервной системы.

Попов рассказал, что в июне у него случился судорожный приступ, сейчас он готовится к химиотерапии. Он также отметил, что ему необходимо пройти гистологию — исследование образцов тканей. До начала лечения актер намерен продолжать сниматься в кино.

Впервые он столкнулся с болезнью в 2018 году, тогда фанаты сразу же обратили внимание, как сильно актер осунулся, но на любые вопросы Роман предпочитал отшучиваться.

Джефф Безос празднует свадьбу

Миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос женился на журналистке и актрисе Лорен Санчес. Мероприятия в честь бракосочетания проходят с 26 по 28 июня в Венеции. Сама церемония состоялась 27 июня.

Трехдневное феерическое мероприятие охватило весь остров Сан-Джорджо-Маджоре, расположенный напротив исторической площади Святого Марка в Венеции. В списке гостей значились Опра, Билл Гейтс, Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Карли Клосс, Иванка Трамп, Орландо Блум, Джуэл, Леонардо Ди Каприо, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг и другие.

Жена миллиардера показала фото со свадьбы Источник: Lauren Sanchez Bezos / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По оценкам Reuters, стоимость мероприятий составит около 40–48 миллионов евро (46,5–55,6 миллиона долларов США). Советник по туризму Венеции Симоне Вентурини сообщил CNN, что город, как ожидается, получит прибыль в размере «около 20–30 миллионов евро (23,4–35,1 миллиона долларов США) для вечеринок, организаций и мероприятий» в течение недели.

Таблоид Page Six утверждает, что пара поженилась еще до поездки в Венецию. Официально они вступили в брак в США.

Юру Борисова пригласили в американскую киноакадемию

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает премию «Оскар», пригласила стать членом организации российского актера Юру Борисова. Полный список из 534 приглашенных кандидатов был опубликован на сайте академии.

Если все деятели искусства примут предложение, то общее число членов Академии увеличится до 11 120, включая 10 143 члена с правом голоса.

﻿Американская академия кинематографических искусств и наук основана в 1927 году в Калифорнии как некоммерческая организация, объединяющая профессионалов киноиндустрии. Ее цель — развитие и поддержка искусства кинематографа, продвижение высоких стандартов в киноискусстве, а также признание выдающихся достижений в этой области

Сергей Жуков готовит ответ Лабубу

Российский артист Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», под которым будут выпускаться отечественные игрушки с искусственным интеллектом, а также линейка товаров — от школьных принадлежностей до детского питания. Проект должен стать ответом на популярность Лабубу.

Лабубу — мягкие мохнатые монстрики от китайского бренда PopMar. Игрушки существуют давно, но настоящий тренд задали только в 2025 году. Оригинальные Лабубу продаются в непрозрачных коробках, какая именно модель придет покупателю — неизвестно.