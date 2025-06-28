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На последних сроках снимали крупным планом. Как звезда «Интернов» чуть не бросила карьеру ради семьи

Она не делится личной жизнью в соцсетях

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Актриса училась в театральном училище | Источник: Яна Гурьянова / Instagram*Актриса училась в театральном училище | Источник: Яна Гурьянова / Instagram*

Актриса училась в театральном училище

Источник:

Яна Гурьянова / Instagram*

Актриса Яна Гурьянова стала известной широкой аудитории по сериалу «Интерны» (16+). В этом ситкоме у нее главная роль: она сыграла врача. Героиня целеустремленная и прямолинейная, добилась своего и устроилась на работу к доктору Быкову (Ивану Охлобыстину). Редакция 116.RU рассказывает о карьере Гурьяновой и о том, как сложилась ее судьба после «Интернов».

Скриншот из сериала «Интерны» | Источник: Kino-teatr.ruСкриншот из сериала «Интерны» | Источник: Kino-teatr.ru

Скриншот из сериала «Интерны»

Источник:

Kino-teatr.ru

Учеба

Яна родилась в Казани в 1987 году. С шести лет занималась балетом, а затем переключилась на музыку и окончила музыкальную школу по классу гитары.

В одном из интервью она призналась, что была гиперактивным ребенком и всё время находилась в движении. Ее родители не были связаны с творчеством: отец — бизнесмен, а мама — помощница управляющей в крупной фирме.

Источник: Яна Гурьянова / Instagram*Источник: Яна Гурьянова / Instagram*
Источник:

Яна Гурьянова / Instagram*

После школы Яна поступила в казанское театральное училище, но через два года отчислилась и уехала в Москву. В 2010 году она окончила РАТИ-ГИТИС по направлению «актерское искусство». Студентка училась на курсе режиссера Олега Кудряшова.

— Собралась в музучилище, но в какой-то момент очень четко поняла, что это не мое. Я еще та непоседа, а там надо сидеть и учить все эти произведения долго-долго. В последний момент вильнула и поступила в театральное, — рассказывала она в одном из интервью.

Во время учебы Яна играла в постановках «Золушка» (12+), «Бабушки» (12+), «Печальная история одной пары. Истории, подслушанные в чужом iPod» (16+), «История мамонта» (16+), «Униженные и оскорбленные» (12+), «Малые святцы» (12+) и других.

Карьера и семья

Сразу же после окончания университета Гурьянова начала сниматься в кино. Первые работы, в которых она участвовала, — сериал «Гаражи» (12+) и фильм «О чем говорят мужчины» (18+).

Источник: Яна Гурьянова / Instagram*Источник: Яна Гурьянова / Instagram*
Источник:

Яна Гурьянова / Instagram*

Широкую популярность актриса получила после съемок в ситкоме «Интерны», в который она попала из-за ухода Кристины Асмус, сыгравшей Варю. Яна сыграла Полину.

Интересно, что на момент съемок Яна была беременна. В первые месяцы ее положение не было видно на экране, а вот на последних ее уже снимали только крупным планом. Вскоре Гурьянова покинула проект, выбрав семейную жизнь.

— Я не верю слухам и тому, кто говорил, что Охлобыстин довольно импульсивен во время съемок. Мне с Иваном Ивановичем было прекрасно работать: он умнейший, воспитаннейший человек. По поводу импульсивности ничего сказать не могу. Дядю Ваню люблю всей душой, он прекрасный партнер и артист, — рассказывала актриса.

Скриншот из сериала «Интерны» | Источник: Kino-teatr.ruСкриншот из сериала «Интерны» | Источник: Kino-teatr.ru

Скриншот из сериала «Интерны»

Источник:

Kino-teatr.ru

Точно не известно, когда Гурьянова вышла замуж. Ее мужа и отца ребенка зовут Александр, он работает в сфере финансов. Актриса делилась тем, что раньше они были просто друзьями: он подвозил ее до театра, а она приглашала его на спектакли. И спустя год дружеские отношения переросли в любовь. Именно муж посоветовал ей пойти на пробы в «Интерны».

На фото&nbsp;— Яна Гурьянова с мужем | Источник: Stuki-druki.comНа фото&nbsp;— Яна Гурьянова с мужем | Источник: Stuki-druki.com

На фото — Яна Гурьянова с мужем

Источник:

Stuki-druki.com

Дочь решили назвать Сашей. После родов Яна призналась, что часто посещала спортзал и бассейн, чтобы побыстрее привести фигуру в порядок. Она не пользовалась услугами няни и предпочитает воспитывать дочь без посторонней помощи.

— Маленькие детки еще очень открыты, поэтому у них есть склонность ко многому. Моя дочь и танцует, и поет, но пока не могу сказать, какие таланты я в ней вижу. Вырастет — выберет свой путь сама, поэтому я не педалирую эту историю. Хочу лишь, чтобы мой ребенок был счастлив и здоров. А в какой сфере она реализуется, совершенно не важно, на мой взгляд, — делилась молодая мама в одном из интервью.

Источник: Яна Гурьянова / Instagram*Источник: Яна Гурьянова / Instagram*
Источник:

Яна Гурьянова / Instagram*

После этого актриса часто играла в театральных постановках, а также успела сняться в комедии «Папа на вырост» (18+), в сериале «Маргарита Назарова» (18+) и «Обратная сторона любви» (12+). Кроме того, ее можно увидеть в мелодраме «Московский романс» (18+), комедии «Как выйти замуж. Инструкция» (16+), в «Копе» (18+) и в мелодраме «Чужая сестра» (12+).

Что сейчас?

В прошлом году с ее участием вышел сериал «жЫЫЫзнь» (18+). Снимается ли она в каких-то проектах, неизвестно. В своих аккаунтах в социальных сетях Яна редко что-то публикует, но там можно найти архивные фотографии с дочерью, друзьями и коллегами.

Возможно, Яна не любит афишировать личную жизнь, потому что фотографий с мужем в ее профиле нет.

В 2017 году актриса вместе с подругой начала заниматься дизайном одежды. Они создавали базовые платья из качественных материалов. Однако через некоторое время Яна продолжила развивать свой бренд под названием Not Fragile самостоятельно.

— Технически это происходит так: я объясняю закройщице, чего бы мне хотелось, мы вместе пробуем создавать и получаем модель, которая нас устраивает. Я делаю вещи, которые, на мой взгляд, просто необходимы. Как показывает практика, в таком платье можно пойти и на работу, а затем накрасить губы и отправиться в нем уже на вечеринку. Я хотела сделать суперуниверсальную вещь, и, мне кажется, у меня получилось, — рассказывала она.

Источник: Яна Гурьянова / Instagram*Источник: Яна Гурьянова / Instagram*
Источник:

Яна Гурьянова / Instagram*

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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Регина АлтынбаеваРегина Алтынбаева
Регина Алтынбаева
Корреспондент 116.RU
Актриса Сериал Интерны Телевидение Иван Охлобыстин Кристина Асмус
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