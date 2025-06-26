«Я человек с заниженными ожиданиями»: личная жизнь Александры Урсуляк — звезды сериала «Агеев»

Актриса живет по принципу, что после сорока жизнь только начинается, и не обращает внимания на сплетни Источник: sashaursula / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Фильмы и сериалы с участием Александры Урсуляк крутятся по телевизору чуть ли не каждую неделю, но мало кто знает, что скрывается за маской ее образов. А там прячется, как говорит про себя сама актриса, «разноцветная личность». Добившись признания только после 30 лет, она не боится смеяться над собой на съемочной площадке, а дома позволяет детям самим решать свою судьбу и даже не против, когда младшая дочь примеряет экстравагантные образы в школу. Но чего еще мы не знаем об Александре Урсуляк?

«Саша Урсуляк — кто это?»

Александра появилась на свет в семье, где искусство ценили так же, как воздух. Ее отец — прославленный режиссер Сергей Урсуляк, а мама — актриса Галина Надирли. С детства маленькая Саша любила проводить время с дедушкой по линии матери, играя в нарды и распевая народные азербайджанские песни. Именно тогда у нее появился интерес к выступлениям и переодеваниям.

Несмотря на прилежный вид, тихой и застенчивой Александру было сложно назвать Источник: sashaursula / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Урсуляк еще не пошла в школу, ее родители развелись. Позднее у отца появилась новая семья и еще одна дочка Даша, с которой Александра подружилась. Хотя в детстве, как она сама вспоминает, они дрались как все.

— Меня никто не исключал из их жизни, я была полноправным членом семьи. Между нами не было какой-то состязательности и конкуренции. А так мы дрались как все. И ездили в большие поездки вчетвером, — рассказала Александра.

Дарья так же, как и сестра, отучилась в театральном и стала актрисой Источник: кадр из сериала «Тихий Дон» (12+), реж. Сергей Урсуляк, студия «МосКино», 2015 год

Подростковые годы прошли у Александры совсем не спокойно. Она прогуливала школу, а в те редкие часы, когда всё же появлялась на уроках, сильно комплексовала, особенно из-за своего имени.

— Я не чувствую, что оно женское. Почему меня Анжелой не назвали какой-нибудь? — задается вопросом Урсуляк. — Саша! Ладно еще, была бы какая-нибудь там Саша Колпакова. Но у меня еще и фамилия не склоняется. Саша Урсуляк — кто это? Открывает журнал новый учитель, смотрит, и понятно, что он мальчика видит сразу в журнале. Это было очень неприятно, я переживала.

Спасла ситуацию мудрая бабушка, преподаватель по профессии. Она забрала Александру к себе в Бирюлево и занялась ее воспитанием сама. И это сработало — Александра вернулась в Москву уже «прилежной ученицей».

«Я человек с заниженными ожиданиями»

Несмотря на то, что родители не настаивали на актерской профессии и даже пытались оградить дочь от закулисья, Александра сделала свой выбор. Отец поначалу был настроен скептически, заявив, что не видит в ней таланта и артистизма. Но Александра упорно готовилась и сумела поступить в Школу-студию МХАТ.

— Мою «актерскость» всегда предвкушала мама. Во-первых, у нее было больше, чем у других, возможностей видеть меня в разных проявлениях. При папе я всегда немножко зажималась, старалась лишнего не показывать. А с мамой была открыта, — вспоминает Александра.

Театральная карьера Александры развивалась стремительно, и, еще будучи студенткой, она уже играла на сцене. Особо значимой для Урсуляк оказалась работа в спектакле «Добрый человек из Сезуана», где она сыграла сразу двух персонажей — проститутку и ее кузена. Участие в постановке принесло ей множество премий, включая «Золотую маску». При этом Александра отмечает, что сама она никогда не строит иллюзий и больших ожиданий, и это помогает оставаться оптимистом в любой ситуации.

Источник: sashaursula / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— У меня уже наработанный лайфхак — я человек с заниженными ожиданиями. На первый взгляд кажется, что я пессимист, но это не так. Я просто так себя страхую. Если ожидания оправдываются хотя бы на небольшой плюс, это всегда огромная радость, — с улыбкой рассказала Александра в одном из интервью.

Впервые в кино Александра появилась в 2003 году в фильме «Вокзал» (16+), но тогда головокружительная популярность к ней еще не пришла, зато она встретила мужчину, который на несколько лет стал ее главным фанатом.

«Я не могу, чтобы за мной кто-то ухаживал»

В 21 год Александра участвовала в съемках фильма «Полный вперед» (16+), где познакомилась с актером Александром Голубевым. Девушка первая обратила на него внимание и, недолго думая, взяла за руку и повела играть в бильярд. Так и закрутился их роман, который в скором времени перерос в брак.

Фанаты отмечают схожесть Александра с Сергеем Есениным — как перед таким устоять? Источник: кадр из фильма «Жара» (12+), реж. Резо Гигинеишвили, студия Art Pictures Group, 2006 год

— У меня папа с большим чувством юмора. Он так и написал: «Дети, поздравляю вас с вашим первым браком». Но там невооруженным взглядом было всё понятно, что у нас брак незрелых людей, которые не понимают, что такое брак. Это была влюбленность. Я увидела Сашку, мне показалось, что всё, я пропала, — описывает актриса. — Я сама всех мужчин выбираю. Это ужасно. Я не могу, чтоб за мной кто-то ухаживал. Я сама сразу говорю: «Ты мне нравишься».

Слова отца оказались пророческими. Через пять лет совместной жизни брак распался. Причина — измены Голубева, которые Урсуляк простить не смогла. У бывших супругов осталось двое детей — дочки Анна и Анастасия. Ради них они сохранили хорошие отношения.

Источник: sashaursula / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Саша прекрасный папа, любит наших девочек, максимально о них заботится. Всё, что может предложить для них сделать, он всегда с радостью делает, и мне никогда не надо его о чем-то просить. Он даже предвосхищает все возможные пожелания и трепетно относится к детям, — описывает бывшего мужа Александра.

После развода Александра жила в свое удовольствие и больше времени уделяла работе. Именно тогда, после 2013 года, к ней наконец пришла заслуженная популярность в статусе актрисы кино.

Урсуляк приглашали в криминальные сериалы, сказки и семейные драмы. Последнее Александре давалось особенно удачно, так что даже после участия в картине «Пингвины моей мамы» (18+) фанаты заподозрили, что образ родительницы с синдромом спасателя ей близок, но Урсуляк поспешила успокоить, что она весьма демократичная мама, которая прислушивается к своим дочерям и честно признаёт, когда что-то не знает.

Источник: кадр из фильма «Последний богатырь. Наследие» (6+), реж. Антон Маслов, «Россия-1», 2024 год

— Где я лох — я лох, признаюсь в этом сразу. Где я не понимаю — там я не понимаю. Где-то я жесткая и говорю, что будет так и никак иначе. Я всегда старалась не создавать для них никакой видимости, и мне кажется, что они это ценят. Поэтому у них есть какое-то ощущение доверия ко мне. Но я знаю, что всё это до определенной степени. Всё равно это близкие мне люди, и мне с ними хорошо, — поделилась Александра.

«Мне важно, что происходит в моей жизни»

Когда, казалось, жизнь пошла по постоянному сценарию «работа — дети — вечера в своей квартире», привычный режим нарушился. В жизни Александры появился скрипач Андрей Розендент. Только приехав в Москву, он попал на репетицию спектакля, где участвовала Урсуляк, и тут понеслось.

Когда Розендент приехал из Германии в Россию, он и не думал, что во время поездки найдет свою любовь Источник: sashaursula / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Я себе сказала, что если уж кто-то будет, то чтобы было классно. Чтоб без компромиссов. Я хотела, чтобы человек был умный, добрый и настоящий друг, с которым тепло, страстно и интересно. Если только так — то да. А если нет — то не надо. И надо сказать, что так и получилось, — уверена артистка.

В скором времени Александра и Андрей зажили вместе, а в 2017 году у них появился сын Владимир. Наученная горьким опытом, актриса на этот раз совсем не спешит в ЗАГС, отметая идею сходить расписаться лишь вдвоем. Она мечтает о красивой пышной свадьбе и не исключает, что она пройдет, когда на свет появятся уже ее внуки.

— Для меня все-таки важнее сама суть отношений, а не то, как они кем-то могут быть расценены. Мне важно, что происходит в моей жизни, а не то, что кто-то об этом может подумать, — признаётся Александра.

Источник: кадр из сериала «Агеев» (16+), реж. Андрей Либенсон, НТВ, 2022 год

Сейчас Урсуляк счастлива в отношениях и воспитывает троих детей. По словам актрисы, дочери не планируют идти по ее стопам и поступать в театральное, но Александру это совсем не расстраивает.