Новолуние 25 июня — что оно принесет разным знакам зодиака

Новолуние в Раке: самое время завернуться в плед, обидеться без повода и немножко попереживать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Макушка лета принесла не только самые длинные ночи, но и новолуние в Раке. Оно наступит 25 июня и откроет новый эмоциональный цикл. Кто-то ощутит потребность в тепле и безопасности, а кто-то вдруг захочет сменить обстановку или даже переехать. Астрологи уверяют: для одних знаков это новолуние станет точкой перезагрузки, а для других — проверкой на прочность. Давайте посмотрим, как полнолуние в Раке 25 июня может отразиться на настроении и внутреннем состоянии и чего в этот день лучше избегать представителям знаков зодиака.

Новолуние в Раке 25 июня — что это означает

Новолуние в Раке открывает один из самых насыщенных эмоционально, но при этом устойчивых лунных циклов года. Оно настраивает нас на заботу о внутреннем пространстве, на восстановление чувства «дома».

В это время приоритеты смещаются с внешних достижений на незаметные извне, но прочные решения, которые дают опору на месяцы вперед. Благодаря этому связка «чувство — форма — результат» складывается без лишних конфликтов. Звезды предупреждают: запуская идеи сейчас, мы подключаем опыт, дисциплину и ресурс для постепенного роста.

Новолуние в Раке ставит во главу угла три главные темы: дом, эмоциональная безопасность и долгосрочные перспективы. Высока вероятность, что сдвинутся с мертвой точки вопросы, связанные с жильем, переездом, ремонтом, семейными отношениями и традициями. Даже если внешне ничего не происходит, внутри формируется понимание, какого пространства вам по-настоящему хочется.

Новолуние в водном знаке напоминает: устойчивость начинается не с контроля обстоятельств, а с признания собственных чувств. Чем честнее мы позволяем себе проживать эмоции, тем меньше сил тратим на защиту от них.

Также в ближайшие недели на первый план выходят решения «в долгую»: это касается вложения времени, сил и денег в то, что будет работать годами. Если весной хотелось быстрых результатов, то теперь становится важно заложить фундамент и не торопить события.

— Новолуние в Раке напоминает: устойчивость начинается внутри. Чем честнее мы признаем свои чувства, тем надежнее становимся для себя и для мира, — рассказывает астропсихолог Александра Курникова. — Воспользуйтесь этой точкой отсчета, чтобы нарастить корни, тогда ветви обязательно дадут плоды.

Что полезно сделать в первые дни после новолуния

Вот несколько шагов, которые помогут мягко встроиться в новый лунный цикл и укрепить внутреннюю опору:

разберите пространство — от шкафа до компьютерных папок;

поблагодарите людей, которые создают уют, и обсудите совместные планы;

сформулируйте одно-два намерения, связанные с внутренней опорой, лучше сделать это письменно;

начните или возобновите практики, направленные на восстановление ресурсов тела (сон, питание, йога, дыхание, медитация);

выделите время для тишины, ведь именно в такие моменты всплывают глубинные инсайты, определяющие вектор месяца.

Прогноз для каждого знака зодиака

Новолуние в Раке 25 июня отзовется в жизни каждого человека по-разному. Что это небесное явление принесет именно вам, подскажет подробный астропрогноз от Александры Курниковой.

Овен

Ваше внимание смещается на семейные вопросы. Могут всплыть истории, которые давно требовали разговора. Не бойтесь признать уязвимость: откровенность с близкими укрепит позиции сильнее любых внешних побед. Сегодня хорошо заняться обустройством жилья или навести порядок в ежедневных привычках.

Телец

Ваш главный ресурс — слово. Делайте упор на понятное общение и короткие поездки. В этот период могут прийти подсказки, как улучшить жизнь, через братьев, сестер, соседей или коллег. Если задумали обучающий проект, регистрируйтесь на курс или запускайте собственный: люди готовы слушать.

Близнецы

Темы дохода и самоценности выходят на первый план. Можно пересматривать бюджет, искать новые источники заработка, инвестировать в здоровье и красоту дома. Важно: избегайте импульсивных трат и выбирайте то, что действительно укрепит ощущение спокойствия и комфорта.

Рак

Для вас это личный новый год: внутренние «счетчики» сбрасываются, появляется энергия начать всё с нуля. В новолуние отнеситесь к себе внимательнее, чем обычно, и не загружайте первые дни важными переговорами. Лучше сформулируйте долгосрочную цель и разложите ее на простые шаги.

Лев

За внешним блеском назревают скрытые и не всегда приятные процессы. Сны становятся ярче, тело тонко реагирует на новости. Если чувствуете потребность в паузе, дайте себе время. Завершайте всё, что тянется из прошлого: успех следующих проектов зависит от того, насколько свободно пространство в сердце и уме.

Дева

В это новолуние ваша социальная сцена оживает — дадут о себе знать старые друзья, профессиональные сообщества, а также появятся новые клиенты. Предложения могут прийти спонтанно, но окажутся удивительно полезными. Держите дверь приоткрытой: именно в эти недели формируется команда для долгосрочного проекта.

Весы

Карьерный вектор обретает четкость. В этот период хорошо ставить цели, обсуждать повышение или менять стратегию продвижения. То, что сейчас выглядит скромным началом, с большой вероятностью перерастет в масштабную инициативу.

Скорпион

Для вас настало время расширить горизонты: планируйте путешествия, записывайтесь на курсы, ищите наставников. Дух поиска смысла жизни подталкивает менять точку зрения. Однако помните: это естественный процесс, не требующий жестких решений прямо сейчас.

Стрелец

На поверхность выходят вопросы доверия и взаимной поддержки. Изучите, где ваши ресурсы смешаны с чужими: кредиты, страховые программы, семейный бюджет. В этот период вы можете без труда заручиться поддержкой партнера или банка, если четко озвучить условия. Хороший момент для терапии или глубинной работы с собой.

Козерог

Партнерские отношения получают новый виток. Это может быть приятная встреча с близким по духу человеком, выход на другой уровень в уже существующем партнерстве или ясность в понимании, чего вы хотите от сотрудничества. Важно не прятаться за профессиональную броню: искренность сейчас ценится дороже статуса.

Водолей

Новолуние в Раке поможет сфокусироваться на теле и ежедневных делах. Стоит пересмотреть график, оптимизировать нагрузку, завести полезную привычку. Любая, даже небольшая коррекция режима даст мощный отклик через несколько месяцев, поэтому действуйте спокойно, без идеализации «новой жизни с понедельника».

Рыбы

В этот период обостряются темы любви, творчества, детей. Вас может посетить вдохновение: возможно, стоит вернуться к забытым талантам или просто поделиться чувствами с теми, кто вам дорог. Доверьтесь интуиции, даже если ваши желания не вписываются в плотное расписание. Новый творческий проект, начатый в это полнолуние, поможет вам укрепить веру в себя.