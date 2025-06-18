«Я согрешил»: исповедь Евгения Дятлова — звезды сериала «Волчий берег»

Евгений Дятлов на страже не только закона, но и стабильной бури страстей в своей жизни Источник: кадр из сериала «Волчий берег» (18+), реж. Вячеслав Кириллов, НТВ, 2025 год











В фильмографии Евгения Дятлова более ста работ, но его жизнь и сама бы могла стать сюжетом для захватывающего сериала. Три брака, три развода и три оставленных ребенка — кажется, актеру не хватает сценаристов, чтобы написать свою историю любви. Каждый раз, когда он искал счастье, на горизонте появлялись измены и недопонимания. А один из его сыновей ждал 13 лет, чтобы снова услышать голос отца. Как же так получилось, что звезда, известная своей харизмой на экране, оказалась в центре таких драм? Давайте разберемся в запутанных перипетиях личной жизни Евгения Дятлова.

Источник: Городские медиа

«Я такой мальчик из библиотеки»

Евгений родился в семье шофера и преподавательницы. Когда ему было пять лет, его отец трагически погиб во время командировки.

— Он поехал в командировку в город Нерчинск, в Сибирь, там горная сибирская река Нерча, — рассказал в одном из интервью Евгений. — И осенью через нее переправляли машину на пароме. Холодно было, и мужики выпили, смело закатили машину и шестами давай отталкиваться. У отца лопнул шест, он стал дергать за трос, поскользнулся, и его река унесла.

После смерти мужа мать Евгения с двумя детьми на руках переехала к родственникам, где устроилась преподавателем и целыми днями проводила в школе, чтобы как-то обеспечить семью.

— Жили мы очень бедно, и я с ранних лет осознал, что нужно помогать маме, старался быть опорой в семье, — вспоминает Евгений. — Помню, какой был ужас: мама на последние деньги купила банку меда, а я ее разбил! До сих пор помню это ощущение вины.

С ранних лет Евгений посещал музыкальную школу, и эта любовь к музыке сопровождала его всю жизнь Источник: evgeniyyy_djatlofff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Школа, уроки, помощь маме с младшим братом — у Евгения не было времени на игры и прохлаждения, и единственное развлечение, которое он себе позволял, — чтение книг.

— Я вообще такой «мальчик из библиотеки». Читать рано научился, — делится он. — Мы жили в общежитии, на первом этаже которого была библиотека. Я в ней и пропадал.

После школы Евгений поступил в Харьковский университет, но его призвали в армию и он не успел завершить обучение. Вернувшись со службы, Дятлов переехал в Ленинград и поступил в Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Высокий и статный, он сразу привлек внимание множества студенток, среди которых была его будущая жена Дарья Лесникова-Юргенс.

«Я бы от вас родила»

Дарья Юргенс, которую многие сейчас знают как Мэрилин из фильма «Брат 2», училась с Евгением на одном курсе. Девушка влюбилась в Дятлова и уже представляла, как красиво будут выглядеть их дети, но мужчина на нее не обращал никакого внимания, поэтому она взяла дело в свои руки и сама подошла к нему в метро со словами:

— Евгений, извините, пожалуйста, я бы от вас родила, — обратилась Дарья к Евгению.

В отличие от мужа, карьера у Дарьи долго не складывалась и популярной она стала только в 2000-е Источник: кадр из фильма «Брат 2» (18+), реж. Алексей Балабанов, 2000 год











Так с Дятловым еще никогда не знакомились и, как ни странно, такой необычный подход зацепил его, между молодыми людьми завязались отношения.

Во время учебы на четвертом курсе пара сыграла свадьбу, а еще через два года у них родился сын Егор. Радости семейной жизни омрачала бедность. Евгений работал актером в театре «Буфф», но платили немного, поэтому Дарья приняла решение на год уехать вместе с сыном к родственникам. Когда она вернулась, оказалось, что ее ждет неприятный сюрприз.

— Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: «Даша, я согрешил». Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна, — вспоминает тот момент Юргес.

Опустошенная и раздавленная Дарья не знала, как ей жить дальше, она понимала одно: она совершила ошибку, когда рано выходила замуж.

— Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор. У нас был 12-й или 17-й этаж в общежитии, я всё подходила, смотрела вниз, но не могла этого сделать, — переживала разрыв Дарья.

После развода Дарья долгие годы не могла простить Евгению предательство и тот не общался с родным сыном. Только когда Егору исполнилось 13 лет, постепенно лед тронулся, бывшие супруги смогли поговорить и наладить дружеские отношения.

Дарья заранее была уверена, что у них с Евгением родится красивый ребенок, и не ошиблась Источник: egorka_lesnikov











Родители не стали противиться, когда Егор пошел по их стопам и поступил в театральное, но отец, наученный горьким опытом, был против скорой женитьбы Егора — правда тот его не послушал.

— Он тоже рано женился. Повторил всё точно так же. Хотя я его предупреждал. Говорил: «Сынок, только не женись сразу после 18». Он женился. Потом: «Только не заводи детей». Он завел. А дальше тоже они решили свою жизнь по-другому, — подчеркивает Евгений.

Пока сын взрослел и строил свою жизнь, Евгений не терял времени даром. Для него пришел звездный час, когда он получил роль в сериале «Улицы разбитых фонарей» (16+) и второй раз женился.

«Проще уйти, чем умереть от горя»

Свою вторую супругу, Екатерину, Евгений встретил, когда еще был женат. Заводная и бойкая ассистентка режиссера сразу привлекла его внимание, и уже в 1994 году они сыграли свадьбу.

Вскоре девушка забеременела и родила сына Федора, но отцовство и во второй раз оказалось не по плечу Евгению. Ему еще хотелось гулять и отрываться, а не сидеть дома в четырех стенах, и уже через год Екатерине стали поступать звонки от других женщин, которые сообщали об изменах Дятлова.

Источник: evgeniyyy_djatlofff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Екатерина не стала терпеть мужа-ловеласа и ушла от него вместе с маленьким сыном на руках.

— Проще уйти, чем умереть от горя, — заявила она тогда.

Вторым сыном Дятлов тоже занялся не сразу, о чем впоследствии сильно жалел.

Федор занимается дизайном и участвует в модных показах в качестве модели Источник: evgeniyyy_djatlofff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— У меня есть двое сыновей от предыдущих браков, и моя огромная ошибка, что я не смог им в свое время многого дать, — признавался Дятлов. — Сыновья, к сожалению, на себе испытали всю степень моей безответственности.

«Женя, не смотри по сторонам!»

После развода Евгений в полной мере прочувствовал, что значит быть свободным мужчиной. Он пропадал на съемках и ездил в командировки, купался во внимании поклонниц и менял девушек как перчатки. Больше семи лет он и не думал о том, чтобы снова жениться, пока не встретил актрису Юлию Джербинову.

Источник: evgeniyyy_djatlofff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На момент их знакомства Юлия была замужем, но обаяние Евгения сломило ее. Она развелась с супругом и в 2007 году согласилась стать женой Дятлова. Она оставила карьеру актрисы и полностью посвятила себя Евгению, который продолжал пользоваться популярностью у женщин.

— Я чувствую этот контроль. Это давит на меня, напрягает. Надо мной постоянно довлеет фраза: «Женя, не смотри по сторонам!» Но такое поведение супруги надо понять и принять. В противном случае ты будешь обречен на постоянную изматывающую битву, — заявил тогда Евгений.

Юлия всеми силами старалась быть как можно ближе к Евгению. В первую очередь она возложила на себя обязанности директора и взяла под контроль все вопросы, касательно поездок, кастингов, командировок и встреч.

— Супруга очень успешно стала со всем этим справляться. Она просто наработала рабочий багаж: она прекрасно ведет переговоры, профессионально отстаивает различные наши планы, способна грамотно составить договор, следит за выполнением различных обязательств и прочее. Всегда всё вовремя, четко, ничего не пропускается, — хвастался успехами супруги Евгений.

С пополнением в семье Юлия также не стала отставать и родила дочку Василису. С третьей попытки Евгений понял, что ребенка нужно не только зачать, но еще и воспитывать, и вплотную занялся ее воспитанием.

Появление дочки далось паре тяжело, им пришлось прибегать к ЭКО Источник: evgeniyyy_djatlofff / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Василиса — человек, которому повезло. Она родилась в XXI веке — совершенно удивительное время, и весь этот прекрасный непростой мир будет ею постигаться. Василиса появилась в тот момент, когда я уже был ответственным, — считает Евгений.

Несмотря на общие интересы и взаимопонимание, и третья лодка любви у Евгения дала течь — в 2022 году пара подала на развод. Сами супруги не говорят о причинах разлада, но фанаты и приближенные актера уверены, что причина та же, что и в предыдущие разы, — появление новой пассии.

Статус разлучницы приписывают новому директору актера — Дарье Травниковой. Именно с ней Дятлов приходит на все премьеры и попадает под вспышки папарацци. Сам же актер на все вопросы о семейном положении отвечает уклончивым вопросом.

Это не то, о чем вы подумали. Дарья чаще фотографируется со своим сыном, чем с Евгением Источник: daryatravnikova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Дарья — мой директор, она помогает мне по многим вопросам. Почему, если мужчина приходит на мероприятие вместе с симпатичной девушкой, ее тут же записывают в его невесты или жены?