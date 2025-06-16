Пока Валя на сносях? Тимати заметили с новой девушкой. Кто же она

Подруга рэпера так часто публикует фото в нижнем белье, что увидеть ее в платье не менее неожиданно, чем встретить Тимати Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пока Валентина Иванова готовится стать матерью и делится в своем блоге секретами красоты и рецептами здоровых блюд, рэпер проводит время с другой девушкой. То в Майами с ней фотографируется, то в сочинском ночном клубе веселится. Поклонники, глядя на всё это, удивляются, и вопросов у них тьма. Что произошло в, казалось бы, крепких отношениях Валентины и Тимати? Неужели рэпер нашел мать для своего очередного ребенка? И что это за девушка всюду сопровождает его в последнее время?

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Оказалось, что девушка, которую фанаты Тимати уже окрестили разлучницей, — 30-летняя Анастасия Аникина. Она долгое время жила в Казани, но потом обзавелась парой брендов купальников и нижнего белья и уехала продвигать их в Москву.

Аникина — не чужой человек в шоу-бизнесе. Ее одежду покупает Оксана Самойлова, Анастасия Решетова и многие другие.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме развития своего бизнеса Анастасия также снимается в качестве модели и ведет свой блог. В нем она практически никогда не появляется в компании других мужчин, из-за чего фото с Тимати вызвало еще больше вопросов. На самом деле поводов переживать у поклонников пары Тимура и Валентины нет, даже внешнее сходство Аникиной и Ивановой не повод бить тревогу, так как Анастасия уже долгие годы замужем.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Со своим избранником, маркетологом Романом Ураловичем, они вместе с 2016 года, именно он помог ей запустить свое дело и познакомил со своим другом — рэпером Тимуром Юнусовым.

— С идеей и открытием бизнеса помогал только муж. Я доверяла ему, потому что он знал, как вести бизнес, мне же была предоставлена полная свобода действий, — рассказала в одном из интервью дизайнер и бизнес-леди.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пока Анастасия и Тимати никак не комментируют домыслы, Роман не стал молчать и ответил на вопрос, ревнует ли он Аннинскую к рэперу.

Источник: romanuralovich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Ревную Тимати к Насте в основном, — отшутился бизнесмен в одном из сторис.