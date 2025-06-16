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Развлечения Обзор Пока Валя на сносях? Тимати заметили с новой девушкой. Кто же она

Пока Валя на сносях? Тимати заметили с новой девушкой. Кто же она

Скажите ему, что женщины могут рожать больше одного раза

1 928
1 комментарий
Подруга рэпера так часто публикует фото в нижнем белье, что увидеть ее в платье не менее неожиданно, чем встретить Тимати | Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Подруга рэпера так часто публикует фото в нижнем белье, что увидеть ее в платье не менее неожиданно, чем встретить Тимати | Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подруга рэпера так часто публикует фото в нижнем белье, что увидеть ее в платье не менее неожиданно, чем встретить Тимати

Источник:

anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Валентина Иванова готовится стать матерью и делится в своем блоге секретами красоты и рецептами здоровых блюд, рэпер проводит время с другой девушкой. То в Майами с ней фотографируется, то в сочинском ночном клубе веселится. Поклонники, глядя на всё это, удивляются, и вопросов у них тьма. Что произошло в, казалось бы, крепких отношениях Валентины и Тимати? Неужели рэпер нашел мать для своего очередного ребенка? И что это за девушка всюду сопровождает его в последнее время?

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оказалось, что девушка, которую фанаты Тимати уже окрестили разлучницей, — 30-летняя Анастасия Аникина. Она долгое время жила в Казани, но потом обзавелась парой брендов купальников и нижнего белья и уехала продвигать их в Москву.

Аникина — не чужой человек в шоу-бизнесе. Ее одежду покупает Оксана Самойлова, Анастасия Решетова и многие другие.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кроме развития своего бизнеса Анастасия также снимается в качестве модели и ведет свой блог. В нем она практически никогда не появляется в компании других мужчин, из-за чего фото с Тимати вызвало еще больше вопросов. На самом деле поводов переживать у поклонников пары Тимура и Валентины нет, даже внешнее сходство Аникиной и Ивановой не повод бить тревогу, так как Анастасия уже долгие годы замужем.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Со своим избранником, маркетологом Романом Ураловичем, они вместе с 2016 года, именно он помог ей запустить свое дело и познакомил со своим другом — рэпером Тимуром Юнусовым.

— С идеей и открытием бизнеса помогал только муж. Я доверяла ему, потому что он знал, как вести бизнес, мне же была предоставлена полная свобода действий, — рассказала в одном из интервью дизайнер и бизнес-леди.

Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

anastasiyaanikina / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пока Анастасия и Тимати никак не комментируют домыслы, Роман не стал молчать и ответил на вопрос, ревнует ли он Аннинскую к рэперу.

Источник: romanuralovich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: romanuralovich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

romanuralovich / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Ревную Тимати к Насте в основном, — отшутился бизнесмен в одном из сторис.

Верим, что Тимати остепенился?

Конечно, видно, как он изменился вместе с Ивановой
Что-то в этой истории не чисто, а почему Валентину не взял на тусовку? Почему без нее пошел?
Думаю, у него кто-то есть, но он грамотно ее прячет
Подождите, Иванова же еще не родила, вот потом и появятся новые дамы сердца
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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Тимати Отношения Дети Брак Семья Измена Любовь
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Комментарии
1
Гость
22 часа
она как из воска
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