«Хотят запомнить момент»: как корги сделал свою хозяйку популярной швеей — видео

Только взгляните, какие у них наряды! Источник: Городские медиа

В свои 27 лет Ольга Волошина из Барнаула увлеклась шитьем и стала швеей одежды для корги. Уже больше полугода она делает на этом бизнес и задает тренды в «коржином» сообществе. О том, сложно ли было уходить из найма и как питомец Август сделал ее популярной, — в видео наших коллег из NGS22.RU.

Ольга училась на экономиста, но стать швеей мечтала еще со школы, поэтому периодически шила для себя, а после вуза всё же решилась пойти на курсы.

— Пошла в ателье, набралась опыта, посмотрела, как работать с людьми, и решила пуститься в свободное плавание: шила купальники, но продлилось это всего год, — поделилась Ольга.

По ее словам, когда в их семье появился второй «коржик» Август, она сразу же решила поделиться этим в соцсетях. Ролик набрал просмотры, подписчиков стало прибавляться.

— Потом я решила вести аккаунт на собачью тему: сшила ему наряд — шапочку и кофточку, сделала еще видео, и вот тогда уже пошли заказы именно на одежду.

Хозяева песиков покупают такую одежду, поскольку хотят запомнить момент и выделиться из толпы. В ближайших планах Ольги — разработка собачьих панамок из джинсы с растрепанными краями.

— Хочу взять на себя ответственность задавать тренды в мире моды корги, — улыбается швея.