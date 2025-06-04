«Вы что, предохраняться не умеете?» Личная жизнь Екатерины Копановой — звезды сериала «Маня и Груня»

Екатерина никогда не меняла цвет волос, не избавлялась от веснушек и не ложилась под нож хирурга Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В мире, где актрисам часто навязывают стереотипы о внешности, Екатерина Копанова стала той самой «дурнушкой», которую зритель всем сердцем полюбил такой, какая она есть. Только за 20 лет ее роли сильно изменились: если раньше ей приходилось довольствоваться второстепенными образами, то теперь она полноправная хозяйка экрана в «Мане и Груне» (16+). Ее путь от севастопольской школьницы до звезды российского кино — история о том, как оставаться собой и побеждать несмотря на критику и придирки.

«Однажды десять дней только пила кефир»

Екатерина родилась в 1985 году в семье танцоров. Всё детство Копанова провела, разъезжая на гастроли вместе с родителями и наблюдая за подготовкой их номеров за кулисами. Девочке нравился мир большой сцены, где постоянно что-то происходит. Родители даже думали, что она пойдет по их стопам, и записали ее на танцы.

— С детства занималась в хореографическом классе, но вскоре на мне стал трещать гимнастический купальник и родители поняли, что балерины из меня не выйдет, — признается Екатерина. — Я особо не расстроилась, ведь балет — это огромный физический труд, множество ограничений.

Так Екатерина выглядела, когда еще только училась в институте и мечтала о славе Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Екатерина не оставила мечту о сцене. Она задумала накопить денег и поступить в театральный институт в Москве. После уроков в школе она скорее переодевалась в форму официантки и бежала работать в местное кафе «Трактир». Из-за напряженного графика Екатерина заболела воспалением легких, но все усилия стоили того — у нее появились деньги, чтобы поехать покорять столицу.

— В Москву я приехала поступать в ГИТИС, потому что для жителей Севастополя там была бесплатная квота, — объясняет Копанова. — Но прошла с первого прослушивания в Щукинское училище, и тоже на бюджет.

Годы в институте Екатерина называет самыми счастливыми. Там она познакомилась с будущими актрисами Машей Машковой, Мариной Орловой и Юлией Такшиной, с которыми близко дружит до сих пор. Но обучение всё же омрачали постоянные комментарии о внешности начинающей актрисы.

Удивительно, но несмотря на различия на экране, в реальной жизни у Екатерины и Юлии много общего Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Наш руководитель Владимир Поглазов твердил: «Если не похудеешь, то всю жизнь будешь играть нянечек и мамочек». Я послушно худела. Однажды десять дней только пила кефир. Сбросила 7 кг и вместе с выстраданной стройностью приобрела зеленоватый оттенок кожи… Зато педагоги были в восторге. Но через месяц родные килограммы вернулись, — признается Екатерина.

В отличие от театра, на пробах в кино режиссеры, наоборот, требовали, чтобы Екатерина набирала вес, правда, и здесь организм отказался играть по правилам Копановой.

— Меня просили набрать хотя бы 5–7 кг, и я налегла на булочки, пирожные, гамбургеры. Но из-за сумасшедшего графика съемок не поправилась ни на грамм. Пришлось использовать толщинки из поролона, — поделилась Екатерина.

После долгих экспериментов со своей внешностью Екатерина отказалась от диет и решила полюбить себя такой, какая она есть. Она поняла, что не важно, что говорят другие. Тогда она еще не знала, что ее особенность, которую поначалу считала недостатком, через несколько лет станет ее фишкой.

«Не вижу смысла в фильмах, которые несут грязь»

На сцену театра Екатерина так и не вышла, а вот второстепенные роли в кино приходили, еще пока она училась в институте. Копанова дебютировала на экранах в 2005 году в сериале «Талисман любви» (12+). После этого актриса пробовала себя в хоррорах, комедиях и мелодрамах, и везде в ней видели лишь забавную «дурнушку».

— Мне стали предлагать играть полных девушек с неудавшейся личной жизнью. Я не соглашалась, не хотелось повторяться. Поначалу отказывалась и от роли в сериале «Крем» (16+). Но в последний момент решила, что лучше работать, чем сидеть и ждать предложений от великих режиссеров.

В 2007-м их экранный роман выглядел как сказка, а сейчас фанаты мечтают услышать новость, что Екатерина и Станислав вместе Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Главная роль в фэнтезийном сериале, которую Екатерина так не хотела играть, принесла ей внезапную популярность. История о застенчивой девушке, превращающейся в супермодель после нанесения крема, вышла в эпоху новых интерпретаций Золушки. Над героиней больше не смеялись, в ней видели себя, мечтая не о внешнем преображении, а о внутреннем росте.

После выхода сериала Екатерина не оставалась без работы ни на год. Ей продолжали предлагать роли нянь, библиотекарей и служанок. Но она также блистала в образах ярких художниц, коварных подруг и проницательных следовательниц. Актриса не отрицает, что режиссеры по-прежнему увеличивают ее на съемочной площадке. Однако все трансформации ограничиваются поролоном, с чем она уже смирилась.

— Во всех фильмах (за исключением одного) я снималась в поролоновых «доспехах» — с поролоновой попой, поролоновой грудью и поролоновым животом. Режиссеры делают из меня толстуху, и этому нет конца и края.

Поролоновые «доспехи» не видны невооруженным глазом, так что даже не пытайтесь Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В последние годы Екатерина Копанова всё чаще снимается в криминальных и детективных сериалах. Один из таких проектов — «Маня и Груня», где ее героиня расследует преступления вместе с умной немецкой овчаркой. Актриса признается, что не хочет ограничиваться одним амплуа и готова пробовать себя в разных ролях, но с одним условием.

В сериале «Маня и Груня» актриса впервые настолько тесно работала с собакой. Она даже выучила несколько команд на немецком языке Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я никогда не хожу на пробы, даже от сценариев отказываюсь, если герои нецензурно выражаются или это откровенная пошлость. Для чего это снимают? Вообще не вижу смысла в фильмах, которые несут грязь, негатив, — поделилась своими принципами Екатерина.

«Я за шесть лет родила четверых»

В отличие от своих героинь, в личной жизни Екатерины проблем нет. В начале своего творческого пути, в 2008 году, она встретила мужчину, который сразу покорил ее сердце.

— В то время мой будущий муж служил в морском флоте. А я снималась в телесериале «Мины в фарватере». Съемки проходили в Севастополе. С Пашей мы познакомились на набережной. Это было достаточно легко: он подошел, представился, и у нас завязалось общение, — вспоминает Копанова.

Екатерина познакомилась с мужем на съемочной площадке, когда тот случайно попал в массовку Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уже через год пара поженилась, а чтобы закрепить свой союз еще и перед богом — они обвенчались.

— Это было взаимное желание. Знаю, что многие не решаются на такой шаг, думая, что вдруг потом разведутся. У нас же таких опасений не было, — признается Екатерина.

Долгие годы актриса не афишировала, как складывается семейная жизнь с Павлом, и в своем блоге чаще публиковала снимки с коллегой Станиславом Бондаренко, чем с супругом. Совершенно неожиданно для поклонников в 2019 году Екатерина объявила, что родила ребенка, притом не первого, не второго, а уже четвертого.

— Я за шесть лет родила четверых. Карьера, конечно, тоже должна быть. Несколько лет мы с супругом работали, потом стали активно рожать. Первый ребенок появился на свет — и окружающие сразу стали говорить: «Ну слава богу, родила!» Потом — ну что, за вторым сразу?! Третьего родила, меня спрашивали: «Вы что, предохраняться не умеете?!» Появился четвертый — и все такие: «Всё с вами понятно!» — передает реакцию окружающих актриса.

Екатерина так часто играла беременных, что поклонники перестали понимать, где живот настоящий, а где накладной Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Из-за скрытности пошли разговоры, что часть детей Екатерины не от ее супруга, а от других мужчин, отцовство приписывали и тому же Станиславу Бондаренко, с которым актриса уже 12 лет постоянно сталкивается на съемочных площадках.

— К счастью, муж понимает издержки моей профессии и ни на что не реагирует. Работу дома не обсуждаем. У нас дети, вот их и воспитываем. Но сразу скажу: живу ради себя, а не ради семьи и детей. Считаю, что каждый человек прежде всего должен любить себя, а потом всех остальных.

Именно так Екатерина и Станислав реагируют на все разговоры сейчас Источник: ekaterina_kopanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Екатерина категорически против того, чтобы детей воспитывала няня, а развлекал телефон. Поэтому она успевает работать и параллельно учить малышей самостоятельности, и, судя по всему, у нее это неплохо получается.

— Есть школы, детский сад, как у большинства работающих родителей. Старшие дети с трехлетнего возраста чем-то заняты: учат английский, французский, занимаются в бассейне, музыкой, шахматами, кройкой и шитьем, — перечислила все занятия Екатерина. — Но в этом году кружков поменьше. В том году у дочери, к примеру, было 11 секций, она еще больше просила, но у меня не получалось физически. Это было нереально!