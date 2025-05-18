В Швейцарии отгремел финал «Евровидения». Показываем победителя

Выступление, которое принесло Йоханнесу победу Источник: Eurovision Song Contest / YouTube

В Швейцарии прошел финал «Евровидения». Победил Йоханнес Пич (сценический ник — JJ). Это молодой певец из Австрии — он родился в 2001 году.

Йоханнес спел песню «Wasted love», в которой соединил сразу несколько жанров: поп-музыку, электронную музыку и даже оперу. Все это он представил в сильном лирическим выступлении. Это дало результат — Йоханнес победил в голосовании.

Это значит, что следующее «Евровидение» пройдет в Австрии. Оно станет юбилейным, семидесятым. Второе место на конкурсе заняла певица из Израиля, на третьем — исполнитель из Эстонии.