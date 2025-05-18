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Развлечения В Швейцарии отгремел финал «Евровидения». Показываем победителя

В Швейцарии отгремел финал «Евровидения». Показываем победителя

Россия снова не участвовала в конкурсе

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Выступление, которое принесло Йоханнесу победу

Источник:

Eurovision Song Contest / YouTube

В Швейцарии прошел финал «Евровидения». Победил Йоханнес Пич (сценический ник — JJ). Это молодой певец из Австрии — он родился в 2001 году.

Йоханнес спел песню «Wasted love», в которой соединил сразу несколько жанров: поп-музыку, электронную музыку и даже оперу. Все это он представил в сильном лирическим выступлении. Это дало результат — Йоханнес победил в голосовании.

Это значит, что следующее «Евровидение» пройдет в Австрии. Оно станет юбилейным, семидесятым. Второе место на конкурсе заняла певица из Израиля, на третьем — исполнитель из Эстонии.

Россия снова не участвовала в конкурсе. Однако на этот раз ее вспомнили! Дело в том, что на открытии конкурса решили перечислить его рекорды. Среди прочих упомянули у «Бурановских бабушек»: они остаются самым «возрастным» коллективом в истории шоу. Суммарный возраст бабушек на момент их выступления — 403 года. Так что со сцены снова прозвучало легендарное «Party for everybody».

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