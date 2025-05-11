В приложении выгоднее? Ярославна скупила лотерейные билеты в киоске и в интернете. Сколько она выиграла

Сколько денег можно выиграть, купив лотерейный билет? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наступила одиннадцатая неделя лотерейного эксперимента, который ставит редакция 76.RU. Мы покупаем билеты в надежде получить крупный куш. Но пока лишь ушли в ощутимый минус.

Традиционно купили два билета в киоске «Столото» в одном из торговых центров Ярославля. За 200 рублей приобрели «Спорт без границ» от «Спортлото» и «Узоры на льду» за 100.

Оба билета оказались пустыми. Но мы не отчаиваемся. Переходим к «Национальной лотерее».

В приложении купили билеты розыгрыша «4 × 4» за 100 рублей и «Форсаж 75» за 20. «4 × 4» принес нам 100 рублей. А вот «Форсаж 75» оказался без выигрыша.

Итог одиннадцатой недели лотерейного эксперимента — 600 рублей выигрыша. А потратили мы уже 3500 рублей. В минусе на 2900 рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.