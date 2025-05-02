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Только у одного знака зодиака в мае исполнятся все мечты — это про вас? Гороскоп от Тамары Глобы

Пополнение в семье, переезд или повышение — посмотрите, что из этого ждет вас

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2 комментария
Прогноз от Тамары Глобы готов вносить свои коррективы в планы всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаПрогноз от Тамары Глобы готов вносить свои коррективы в планы всех знаков зодиака | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Прогноз от Тамары Глобы готов вносить свои коррективы в планы всех знаков зодиака

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Май богат на сюрпризы, и часть из них уже раскрыла астролог Тамара Глоба. По ее словам, у одного знака зодиака исполнится мечта всей его жизни, в то время как другому придется пересмотреть свои траты и пройти непростой для себя этап в жизни. Что ждет именно вас в ближайшие дни, читайте в подробном астропрогнозе.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Овны как никогда продуктивны — они будут успевать везде. На работе у представителей знака появится энергия подступиться к задачам, которые откладывались уже долгое время. Дома Овны почувствуют, что готовы взять на себя ответственность и стать родителями. Месяц будет удачным для беременности и зачатия малыша.

Без отдыха Овны тоже не останутся. Друзья пригласят вас на праздник, вторая половинка организует романтическую поездку, а внутреннее Я потребует найти хотя бы час для занятий спортом. Чтобы не потеряться в планах, заведите ежедневник или календарь, даже если раньше никогда этого не делали.

— В третьей декаде месяца вам необходимо обратить внимание на то, что Сатурн, который войдет в знак Овна, принесет необходимость упорядочить свои дела. Будут интересные проекты, крупные договоры, — рассказала астролог.

2

Телец

Тельцы, которые давно мечтали научиться рисовать, создать свой блог или заняться творчеством, могут смело приступать к этому. Не обязательно делать это в одиночку. Друзья с радостью поддержат вашу инициативу, а некоторые из них могут даже предложить вам интересное сотрудничество уже в начале месяца.

Дома будет не всё гладко, возможно, сломается техника или потребуется незапланированный ремонт, так что лучше отложите немного денег на крайний случай уже в начале месяца.

— Май также открывает новые перспективы и в интеллектуальном плане. Это поездки, которые принесут доход. Но в середине месяца будьте внимательны в дорогах. Постарайтесь уберечь и свое здоровье, не принимайте спонтанных решений, — советует Глоба.

3

Близнецы

В мае Близнецы найдут главную опору в друзьях. С их помощью они смогут осуществить давнюю мечту о путешествии, которое раньше оставалось лишь разговорами. Идеи друзей помогут не только в отдыхе, но и в работе. Не стоит отказываться от совместного проекта, даже если сначала будет страшно. Слаженная команда — ключ к успеху.

— В середине мая будьте очень внимательны к тому, что происходит за вашей спиной. Возможно, кражи, потери, договоры сорвутся, но это прежние договоры и старые дела. Новые проекты уже маячат перед вами, — рассказала Тамара Глоба.

После 20 мая Близнецов наконец отпустят все переживания, которые тяготили их последние несколько месяцев. Не последнюю роль в этом сыграют друзья и близкие.

4

Рак

Пора набраться храбрости и попросить повышение. В мае Ракам благоволит удача в карьере, так что сотрите пыль с проектов и предложений, которые у вас давно ждут своего часа, и дерзайте.

— Вторая декада мая — продвигающий период для планов, которые будут меняться, как в калейдоскопе. Появятся новые необычные возможности, войдут в вашу жизнь новые люди и новые друзья. Те, кто были вашими старыми союзниками и партнерами, могут уйти на второй план, — предупреждает астролог.

Уже в конце месяца Раков ждут перестановки на работе. Вас могут перевести в другой город, возможно, сменится начальство или коллектив. В любом случае это не сильно повлияет на ваш карьерный рост, только будьте внимательны и не рассказывайте о своих планах в кругу людей, которых мало знаете.

5

Лев

В мае Львы столкнутся с потерями. Кто-то из старых друзей захочет прекратить общаться, а мечты и планы, которые вы давно вынашивали, уйдут на второй, а то и третий план из-за недостатка денег. Но не дайте волю тоске и печали, переключите свое внимание. Займитесь спортом или творчеством, меньше чем за месяц вы достигнете больших успехов.

— В конце второй декады, а также в начале третьей будьте внимательны к финансовым делам. Планы могут кардинально измениться. Друзья старые и новые в вашей жизни принесут большие перемены. Создадут условия, которые изменят отношения с окружающими, — уверена Тамара Глоба.

Не бойтесь незапланированных командировок или туристических поездок: вдали от дома вы найдете счастье, а возможно, еще и сможете подзаработать.

6

Дева

С первых же чисел мая Тамара Глоба рекомендует начать экономить, так как уже во второй половине месяца Девам могут потребоваться деньги, и немалые. Траты пойдут на ваше здоровье, а также на помощь близким людям.

— В конце второй декады будьте внимательны в пути. Будьте осторожны в транспорте и в делах, касающихся отношений с партнерами деловыми. Не стоит говорить лишнего и того, что разорвет ваши отношения в делах с людьми, к которым вы привыкли, — поделилась астролог.

В середине месяца на судьбу Дев повлияет дорога. Вы отправитесь в путешествие или к вам приедут люди издалека, в любом случае у вас появится недостающий кусочек пазла, которого не хватало до решительного шага в карьере.

7

Весы

Присмотритесь к своему окружению. Далеко не все, кто рядом, будут желать вам добра в мае. Вставлять палки в колеса могут коллеги или даже любимый человек, поэтому самыми успешными будут дела далеко от дома.

Не стоит полностью полагаться на планы и договоренности: в середине месяца часть из них сорвется. Астролог советует не поддаваться эмоциям и заранее подготовить план Б. Быстрая реакция добавит вам очков авторитета и поможет сэкономить деньги.

— В третьей декаде в вашу жизнь ворвутся новые планы, а вместе с ними и немалые расходы. Эти планы принесут успех в других краях. Смело решайтесь на новые идеи, — поддерживает Тамара Глоба.

8

Скорпион

Скорпионы получат долгожданное признание на работе. Все ваши труды, которые вы прикладывали с начала года, окупятся в полной мере. На волне эйфории захочется полностью погрузиться в работу и не замечать всё вокруг. Тамара Глоба рекомендует поберечь себя и позаботиться о близких людях.

— Поддерживайте свою семью, поддерживайте своих любимых. В третьей декаде мая будьте внимательны к делам, а также к людям, с которыми работаете. Коллектив может измениться, может сузиться круг, с которым вы трудитесь, круг профессионалов. Необходимо позаботиться о хозяйстве и о здоровье, — уверена астролог.

В мае придет время что-то поменять в вашей жизни, но перемены дадутся трудно, вас будут разрывать сомнения. В конечном счете вы решитесь на абсолютно новое для себя дело, а близкие друзья, родственники и вторая половинка поддержат вас.

9

Стрелец

Вы давно проверяли свою статью доходов и расходов? Чтобы избежать сюрприза в виде пустого кошелька, астролог советует привести в порядок свои дела и по возможности начать экономить.

В мае на первое место для Стрельцов выйдет семья. Всё внимание будут забирать дети, если они есть, или родители. Не скупитесь лишний раз спросить у них: «Как дела?» — или приехать с неожиданным визитом, это поможет избежать проблем в будущем.

— Будьте внимательны ко всему, что касается работы, возможны промахи, особенно в середине мая и в конце второй декады, — предостерегает Тамара Глоба.

10

Козерог

В мае дом Козерогов изменится до неузнаваемости. Даже небольшой ремонт перерастет в поток дизайнерского креатива. Тамара Глоба поддерживает творческие инициативы. Она рекомендует не загонять себя в рамки и благоустраивать гнездышко по собственному вкусу. Близкие поддержат ваши даже самые необычные идеи, притом не только связанные с недвижимостью.

— В середине мая, особенно во второй декаде, придет период, когда любовь, внимание окружающих, творческие проекты принесут успех и прибыль. Этот период удачный и для детей. Но в конце второй декады будьте внимательны к делам детей, — предупреждает астролог.

В мае не забывайте о родителях. Вам придется взять на себя все заботы об их здоровье, так что лучше заранее освободить свободные дни и подкопить деньги для обследований.

11

Водолей

В мае Водолеи смогут осуществить свои давние желания. В учебе всё будет складываться легко и успешно, дети и близкие люди будут приятно удивлять неожиданными подарками, а на работе вас ждет новый проект, который позволит проявить ваши творческие способности.

— Возникнут трудности с партнерами: ревность, проблемы, которые касаются отношений с противниками. Возможно, скандальные ситуации, особенно в конце второй декады мая, — предупреждает Тамара Глоба.

Тема учебы не отпустит вас и к концу месяца. Даже если вы только закончили проходить курсы, появится желание получить полноценное второе образование или повысить квалификацию. В любом случае решение отлично скажется на вашем будущем, и учеба станет вашим спутником еще не на один год.

12

Рыбы

Пока все подводят итоги в декабре, Рыбы будут это делать в мае. В первых числах вам придется пересмотреть свои планы, особое внимание уделить деньгам. После большой ревизии в вашей жизни вы шагнете в новый для себя этап. Возможно, он будет связан со сменой работы или переездом.

Во второй половине месяца все мысли Рыб будут заняты поездкой. Собрать чемоданы, купить билеты, найти жилье — забот куча. К этому добавятся переживания за родителей, особенно за их здоровье.

— Время удачно для новых связей, новых отношений, неожиданных встреч. Напомнят о себе люди из прошлого, и параллельно возникнут новые знакомства, — рассказала астролог.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гороскоп Май Тамара Глоба Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Козерог Рыбы
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Комментарии
2
Гость
18 минут
в Маскве каждый год тратят на благоустройство дворов сто миллиардов это бюджет третьего по величине города РФ - Новосибирска а ещё на плитку и бордюры которые перекладывают каждый год ещё больше
Гость
15 минут
в Дагестанскрм детсаду одетые в форму маленькие джигиты с игрушечными золотыми пистолетами на детском Мерседесе проводили парад это не шутка, не верите , прочитайте на новостных сайтах
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