Только у одного знака зодиака в мае исполнятся все мечты — это про вас? Гороскоп от Тамары Глобы

Май богат на сюрпризы, и часть из них уже раскрыла астролог Тамара Глоба. По ее словам, у одного знака зодиака исполнится мечта всей его жизни, в то время как другому придется пересмотреть свои траты и пройти непростой для себя этап в жизни. Что ждет именно вас в ближайшие дни, читайте в подробном астропрогнозе.
Овен
Овны как никогда продуктивны — они будут успевать везде. На работе у представителей знака появится энергия подступиться к задачам, которые откладывались уже долгое время. Дома Овны почувствуют, что готовы взять на себя ответственность и стать родителями. Месяц будет удачным для беременности и зачатия малыша.
Без отдыха Овны тоже не останутся. Друзья пригласят вас на праздник, вторая половинка организует романтическую поездку, а внутреннее Я потребует найти хотя бы час для занятий спортом. Чтобы не потеряться в планах, заведите ежедневник или календарь, даже если раньше никогда этого не делали.
— В третьей декаде месяца вам необходимо обратить внимание на то, что Сатурн, который войдет в знак Овна, принесет необходимость упорядочить свои дела. Будут интересные проекты, крупные договоры, — рассказала астролог.
Телец
Тельцы, которые давно мечтали научиться рисовать, создать свой блог или заняться творчеством, могут смело приступать к этому. Не обязательно делать это в одиночку. Друзья с радостью поддержат вашу инициативу, а некоторые из них могут даже предложить вам интересное сотрудничество уже в начале месяца.
Дома будет не всё гладко, возможно, сломается техника или потребуется незапланированный ремонт, так что лучше отложите немного денег на крайний случай уже в начале месяца.
— Май также открывает новые перспективы и в интеллектуальном плане. Это поездки, которые принесут доход. Но в середине месяца будьте внимательны в дорогах. Постарайтесь уберечь и свое здоровье, не принимайте спонтанных решений, — советует Глоба.
Близнецы
В мае Близнецы найдут главную опору в друзьях. С их помощью они смогут осуществить давнюю мечту о путешествии, которое раньше оставалось лишь разговорами. Идеи друзей помогут не только в отдыхе, но и в работе. Не стоит отказываться от совместного проекта, даже если сначала будет страшно. Слаженная команда — ключ к успеху.
— В середине мая будьте очень внимательны к тому, что происходит за вашей спиной. Возможно, кражи, потери, договоры сорвутся, но это прежние договоры и старые дела. Новые проекты уже маячат перед вами, — рассказала Тамара Глоба.
После 20 мая Близнецов наконец отпустят все переживания, которые тяготили их последние несколько месяцев. Не последнюю роль в этом сыграют друзья и близкие.
Рак
Пора набраться храбрости и попросить повышение. В мае Ракам благоволит удача в карьере, так что сотрите пыль с проектов и предложений, которые у вас давно ждут своего часа, и дерзайте.
— Вторая декада мая — продвигающий период для планов, которые будут меняться, как в калейдоскопе. Появятся новые необычные возможности, войдут в вашу жизнь новые люди и новые друзья. Те, кто были вашими старыми союзниками и партнерами, могут уйти на второй план, — предупреждает астролог.
Уже в конце месяца Раков ждут перестановки на работе. Вас могут перевести в другой город, возможно, сменится начальство или коллектив. В любом случае это не сильно повлияет на ваш карьерный рост, только будьте внимательны и не рассказывайте о своих планах в кругу людей, которых мало знаете.
Лев
В мае Львы столкнутся с потерями. Кто-то из старых друзей захочет прекратить общаться, а мечты и планы, которые вы давно вынашивали, уйдут на второй, а то и третий план из-за недостатка денег. Но не дайте волю тоске и печали, переключите свое внимание. Займитесь спортом или творчеством, меньше чем за месяц вы достигнете больших успехов.
— В конце второй декады, а также в начале третьей будьте внимательны к финансовым делам. Планы могут кардинально измениться. Друзья старые и новые в вашей жизни принесут большие перемены. Создадут условия, которые изменят отношения с окружающими, — уверена Тамара Глоба.
Не бойтесь незапланированных командировок или туристических поездок: вдали от дома вы найдете счастье, а возможно, еще и сможете подзаработать.
Дева
С первых же чисел мая Тамара Глоба рекомендует начать экономить, так как уже во второй половине месяца Девам могут потребоваться деньги, и немалые. Траты пойдут на ваше здоровье, а также на помощь близким людям.
— В конце второй декады будьте внимательны в пути. Будьте осторожны в транспорте и в делах, касающихся отношений с партнерами деловыми. Не стоит говорить лишнего и того, что разорвет ваши отношения в делах с людьми, к которым вы привыкли, — поделилась астролог.
В середине месяца на судьбу Дев повлияет дорога. Вы отправитесь в путешествие или к вам приедут люди издалека, в любом случае у вас появится недостающий кусочек пазла, которого не хватало до решительного шага в карьере.
Весы
Присмотритесь к своему окружению. Далеко не все, кто рядом, будут желать вам добра в мае. Вставлять палки в колеса могут коллеги или даже любимый человек, поэтому самыми успешными будут дела далеко от дома.
Не стоит полностью полагаться на планы и договоренности: в середине месяца часть из них сорвется. Астролог советует не поддаваться эмоциям и заранее подготовить план Б. Быстрая реакция добавит вам очков авторитета и поможет сэкономить деньги.
— В третьей декаде в вашу жизнь ворвутся новые планы, а вместе с ними и немалые расходы. Эти планы принесут успех в других краях. Смело решайтесь на новые идеи, — поддерживает Тамара Глоба.
Скорпион
Скорпионы получат долгожданное признание на работе. Все ваши труды, которые вы прикладывали с начала года, окупятся в полной мере. На волне эйфории захочется полностью погрузиться в работу и не замечать всё вокруг. Тамара Глоба рекомендует поберечь себя и позаботиться о близких людях.
— Поддерживайте свою семью, поддерживайте своих любимых. В третьей декаде мая будьте внимательны к делам, а также к людям, с которыми работаете. Коллектив может измениться, может сузиться круг, с которым вы трудитесь, круг профессионалов. Необходимо позаботиться о хозяйстве и о здоровье, — уверена астролог.
В мае придет время что-то поменять в вашей жизни, но перемены дадутся трудно, вас будут разрывать сомнения. В конечном счете вы решитесь на абсолютно новое для себя дело, а близкие друзья, родственники и вторая половинка поддержат вас.
Стрелец
Вы давно проверяли свою статью доходов и расходов? Чтобы избежать сюрприза в виде пустого кошелька, астролог советует привести в порядок свои дела и по возможности начать экономить.
В мае на первое место для Стрельцов выйдет семья. Всё внимание будут забирать дети, если они есть, или родители. Не скупитесь лишний раз спросить у них: «Как дела?» — или приехать с неожиданным визитом, это поможет избежать проблем в будущем.
— Будьте внимательны ко всему, что касается работы, возможны промахи, особенно в середине мая и в конце второй декады, — предостерегает Тамара Глоба.
Козерог
В мае дом Козерогов изменится до неузнаваемости. Даже небольшой ремонт перерастет в поток дизайнерского креатива. Тамара Глоба поддерживает творческие инициативы. Она рекомендует не загонять себя в рамки и благоустраивать гнездышко по собственному вкусу. Близкие поддержат ваши даже самые необычные идеи, притом не только связанные с недвижимостью.
— В середине мая, особенно во второй декаде, придет период, когда любовь, внимание окружающих, творческие проекты принесут успех и прибыль. Этот период удачный и для детей. Но в конце второй декады будьте внимательны к делам детей, — предупреждает астролог.
В мае не забывайте о родителях. Вам придется взять на себя все заботы об их здоровье, так что лучше заранее освободить свободные дни и подкопить деньги для обследований.
Водолей
В мае Водолеи смогут осуществить свои давние желания. В учебе всё будет складываться легко и успешно, дети и близкие люди будут приятно удивлять неожиданными подарками, а на работе вас ждет новый проект, который позволит проявить ваши творческие способности.
— Возникнут трудности с партнерами: ревность, проблемы, которые касаются отношений с противниками. Возможно, скандальные ситуации, особенно в конце второй декады мая, — предупреждает Тамара Глоба.
Тема учебы не отпустит вас и к концу месяца. Даже если вы только закончили проходить курсы, появится желание получить полноценное второе образование или повысить квалификацию. В любом случае решение отлично скажется на вашем будущем, и учеба станет вашим спутником еще не на один год.
Рыбы
Пока все подводят итоги в декабре, Рыбы будут это делать в мае. В первых числах вам придется пересмотреть свои планы, особое внимание уделить деньгам. После большой ревизии в вашей жизни вы шагнете в новый для себя этап. Возможно, он будет связан со сменой работы или переездом.
Во второй половине месяца все мысли Рыб будут заняты поездкой. Собрать чемоданы, купить билеты, найти жилье — забот куча. К этому добавятся переживания за родителей, особенно за их здоровье.
— Время удачно для новых связей, новых отношений, неожиданных встреч. Напомнят о себе люди из прошлого, и параллельно возникнут новые знакомства, — рассказала астролог.