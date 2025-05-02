Только у одного знака зодиака в мае исполнятся все мечты — это про вас? Гороскоп от Тамары Глобы

Овны как никогда продуктивны — они будут успевать везде. На работе у представителей знака появится энергия подступиться к задачам, которые откладывались уже долгое время. Дома Овны почувствуют, что готовы взять на себя ответственность и стать родителями. Месяц будет удачным для беременности и зачатия малыша.

Без отдыха Овны тоже не останутся. Друзья пригласят вас на праздник, вторая половинка организует романтическую поездку, а внутреннее Я потребует найти хотя бы час для занятий спортом. Чтобы не потеряться в планах, заведите ежедневник или календарь, даже если раньше никогда этого не делали.

— В третьей декаде месяца вам необходимо обратить внимание на то, что Сатурн, который войдет в знак Овна, принесет необходимость упорядочить свои дела. Будут интересные проекты, крупные договоры, — рассказала астролог.