Ярославна скупила лотерейные билеты ради выигрыша. Видео ее реакции на результат

Сколько денег получила ярославна после покупки лотерейных билетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пошла десятая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты и проверяем, сколько денег можно выиграть, но чаще проигрываем .

Однако мы не отчаиваемся. После новостей, что жительница Вологодской области выиграла почти 11 миллионов, веры в удачу прибавилось.

В этот раз купили два билета от «Национальной лотереи» по 100 рублей за каждый. Играли в «4х4» и «Топ 12». Проверили в мобильном приложении и… Ничего. Реакцию нашего журналиста на итоги можно посмотреть в видео ниже.

Журналист 76.RU не оставляет попыток выиграть миллион Источник: Полина Зайцева / 76.RU

В киоске «Столото» приобрели две моментальные лотереи от «Спортлото». «Спорт без границ» за 200 рублей и «Узоры на льду» за 100 рублей.

Билет за 200 рублей оказался без выигрыша, а вот «Узоры на льду» окупились. Комбинация позволила нам получить 100 рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.