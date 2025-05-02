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Развлечения Выигрываем миллион? Эксперимент Ярославна скупила лотерейные билеты ради выигрыша. Видео ее реакции на результат

Ярославна скупила лотерейные билеты ради выигрыша. Видео ее реакции на результат

Редакция 76.RU продолжает лотерейный эксперимент

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2 комментария
Сколько денег получила ярославна после покупки лотерейных билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег получила ярославна после покупки лотерейных билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег получила ярославна после покупки лотерейных билетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пошла десятая неделя лотерейного эксперимента 76.RU. Каждые семь дней мы покупаем билеты и проверяем, сколько денег можно выиграть, но чаще проигрываем.

Однако мы не отчаиваемся. После новостей, что жительница Вологодской области выиграла почти 11 миллионов, веры в удачу прибавилось.

В этот раз купили два билета от «Национальной лотереи» по 100 рублей за каждый. Играли в «4х4» и «Топ 12». Проверили в мобильном приложении и… Ничего. Реакцию нашего журналиста на итоги можно посмотреть в видео ниже.

Журналист 76.RU не оставляет попыток выиграть миллион

Источник:

Полина Зайцева / 76.RU

В киоске «Столото» приобрели две моментальные лотереи от «Спортлото». «Спорт без границ» за 200 рублей и «Узоры на льду» за 100 рублей.

Билет за 200 рублей оказался без выигрыша, а вот «Узоры на льду» окупились. Комбинация позволила нам получить 100 рублей.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

За десять недель эксперимента общий выигрыш составил 500 рублей. А потратили мы уже 3080 рублей. В минусе на 2580 рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерейные билеты Выигрыш Национальная лотерея Столото
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Комментарии
2
Гость
8 минут
Вернуть стоимость билета это не выигрыш Выигрывают в лотереях а здесь другое. часто даже несчастные сто рублей невозможно вывести под любым предлогом , а про выигрыши миллионов - они давно публикуют сказки и все глотают и аплодируют
Гость
4 минуты
На Руси, слава Богу, дураков на 100 лет припасено (С)
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