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Развлечения Обзор Василиса Володина рассказала, кто в мае 2025 года будет невероятно успешным: гороскоп для всех знаков зодиака

Василиса Володина рассказала, кто в мае 2025 года будет невероятно успешным: гороскоп для всех знаков зодиака

Некоторые с первых же дней месяца почувствуют, что начинается новая жизнь

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1 комментарий
Астролог предупреждает, что в мае некоторых знаков зодиака ждут серьезные проблемы с деньгами | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаАстролог предупреждает, что в мае некоторых знаков зодиака ждут серьезные проблемы с деньгами | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Астролог предупреждает, что в мае некоторых знаков зодиака ждут серьезные проблемы с деньгами

Источник:

Виталий Калистратов / Городские медиа

Шашлыки, майские праздники, открытие дачного сезона — хочется уже выдохнуть, отодвинуть все дела на потом и начать отдыхать. Астролог Василиса Володина предупреждает: какими бы соблазнительными ни были мысли о безмятежных солнечных днях, не стоит расслабляться. Именно в мае некоторых знаков зодиака ждут важные шаги в карьере, возможность начать новую жизнь и заработать приличный капитал.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

В мае Овны могут ни в чем себе не отказывать. Покупка гаджетов, бытовой техники или даже машины будет удачной. Вы найдете то, что давно хотели, да еще и по приятной цене, а сама вещь будет служить долго. Успех ждет Овнов и в любви.

— Овны, ваша привлекательность в этом месяце будет просто сказочной, необъяснимо магнетической, — подмечает Василиса Володина. — Если поставить себе цель очаровать кого-то, это удастся легко и непринужденно. Но, возможно, вы и сами влюбитесь, и это чувство поглотит вас полностью.

В последнюю неделю месяца на первый план выйдет работа. У вас будет возможность с размахом презентовать проект или выступить с речью, которая заставит начальство подумать: «Не пора ли его повысить?»

2

Телец

Не стройте масштабные планы на майские праздники, скорее всего, их придется отложить или совсем отменить из-за работы. Месяц в целом пройдет под лозунгом: «Работа, работа и еще раз работа». Второй половинке придется принять, что пока она для вас не на первом месте.

— По-настоящему волнующей будет романтическая сторона жизни, но многим Тельцам отношения придется скрывать. То ли мама не одобряет вашу новую девушку, то ли жена. Или по причине занятости приходится только мечтать о любви и откладывать свидания или проводить их впопыхах по сокращенной программе, — рассказала астролог.

В конце месяца вы получите приятный бонус за все усилия на работе, бессонные ночи и потерянные выходные. Только не стоит сразу же хвататься за новые задачи, даже пару дней в тишине, лежа на диване дома, будут спасением от выгорания в июне.

3

Близнецы

Главная цель Близнецов на май — увеличить число союзников. Это могут быть как коллеги на работе, так и новые друзья, которые разделяют ваши интересы. Фотографируйтесь и выставляйте совместные снимки в Сеть, выступайте на публике, не бойтесь ехать на корпоратив, даже если только пришли на новую работу, — активная социальная жизнь сыграет вам на руку в будущем.

Во время споров обратите внимание, что вы не начинаете давить на своего оппонента и не переходите личные границы. Вам будет очень хотеться всеми силами повлиять на других людей, но нежные, ненавязчивые методы сработают лучше, чем агрессивный напор.

— Не откладывайте дела на потом и не суетитесь. Торопливость и рассеянность могут стать помехой. Кстати, вам очень важно предельное внимание и осторожность за рулем во всех поездках, особенно в первые дни месяца и в его середине, — подмечает астролог.

4

Рак

В мае у Раков напряженные отношения с деньгами. Василиса Володина предупреждает, что в течение месяца лучше отказаться от крупных покупок и быть готовым к небольшим переживаниям о заработке.

— Вам очень важна какая-то четкость мысли и ясность планов, начиная с мая, чтобы не стать заложником неопределенной ситуации или чужих колебаний. Вы сейчас как соломинка на волнах, не пускайте дело на самотек, углубляйтесь, изучайте детали, не совершайте опрометчивых поступков, — рекомендует астролог.

Не пренебрегайте советами родителей или начальства, даже если вам будет казаться, что вы и сами во всём прекрасно разбираетесь.

5

Лев

Учиться никогда не поздно, вот и Львы в мае задумываются о том, чтобы пойти на курсы, мастер-классы или полноценно получать новое образование. Астролог поддерживает такое желание, но советует подбирать место учебы с умом и не пускать весь процесс на самотек.

— Работайте, старайтесь, вкалывайте. Делайте как можно больше для роста своей популярности: пишите статьи в отраслевые издания, выступайте с лекциями, записывайте и выкладывайте видео в соцсети. Если это еще не вошло в вашу практику, самое время осваивать, — советует Василиса Володина.

Май — подходящий месяц, чтобы отправиться в отпуск, только не забудьте перепроверить все билеты и документы перед тем, как уйти из дома. Как отмечает астролог, кроме приятных воспоминаний, путешествие подарит Львам их истинную любовь.

6

Дева

Девы могут в самом начале месяца выкинуть свой планер — он им не понадобится. Весь май представителей знака будут преследовать непредвиденные события и нерешенные вопросы, которые не дадут жить по строгому алгоритму. Но в таких неожиданностях есть свои плюсы, например появление второй половинки.

— Если вы ищете любовь, есть возможность прекрасного знакомства с человеком гуманистически настроенным, который поможет и поддержит вас в решении непростых вопросов, — делится астролог. — И наоборот, присмотритесь сейчас к тем, кто вам помогает. Может быть, это и есть ваш будущий спутник жизни.

Василиса Володина советует Девам выкрутить свою дотошность на максимум. Скорее всего, вам полагаются какие-то выплаты, например компенсация, ради которых нужно будет потратить время на заполнение горы бумаг.

7

Весы

У Весов в мае появятся непредвиденные траты. Крупные покупки или вложения не съедят полностью бюджет, но кошелек значительно опустеет. Астролог предупреждает: как бы ни хотелось найти легких денег — не стоит рисковать.

— Не забывайте о здоровье, пройдите поддерживающие процедуры, соблюдайте режим, высыпайтесь, поставьте самочувствие во главу угла. И пусть ваш сон нарушают только прекрасные чувства, — желает в новом месяце Весам Василиса Володина.

На личном фронте Весов ждут изменения. Одинокие представители знака найдут себе пару среди коллег или друзей, а те, кто уже занят, смогут поднять свои отношения на новый уровень. Свадьба, совместная жизнь или появление общего питомца еще больше сплотят вас с любимым человеком.

8

Скорпион

Для Скорпионов май будет не самым легким месяцем. С первых же чисел представители знака будут разрываться между работой, любимым человеком, родителями, детьми, хлопотами по дому. Последнему придется уделить особое внимание.

— У кого-то из Скорпионов остро встанет вопрос домашнего благоустройства. Средства для этого найдутся, правда, скорее всего, ближе к окончанию месяца, — предупреждает астролог.

Отдых и покой Скорпионам только снится. Все романтические вечера со второй половинкой придется совмещать с рабочими задачами. Правда, Василиса Володина отмечает, что выкроить время для себя любимого возможно. Главное — составить план и четко ему следовать.

— С финансами всё неплохо за счет всё тех же навыков планирования, и часть этих денег точно стоит направить на здоровье. Скорее всего, некоторые пунктики давно этого просят, — поделилась астролог.

9

Стрелец

У Стрельцов месяц начнется на зависть всем: они отправятся в путешествие. Поездка обещает быть веселой, но при этом романтичной и умиротворяющей, из нее вы вернетесь другим человеком. Но не стоит садиться за руль, лучше отправиться общественным транспортом или довериться другу или второй половинке.

— В этом месяце стоит уделить внимание дому, возможно, потребуются весомые траты. Но уж если уезжаете далеко, побеспокойтесь о безопасности жилья, замках, видеонаблюдении или сигнализации, — рассказала Василиса Володина.

На работе времени расслабляться нет, тем более в мае вас ждут интересные задачи, которые помогут прокачаться и показать себя с лучшей стороны перед начальством. Если вы справитесь со всеми заданиями, есть большой шанс уже в начале июня получить повышение.

10

Козерог

Для Козерогов май — месяц особый. Как утверждает Василиса Володина, у представителей знака начнется новый цикл в жизни, который привяжет их к одному месту. Вам одобрят ипотеку, кредит, или вы осознанно уйдете на дистанционку, чтобы больше времени проводить дома. Какое бы событие ни произошло, оно станет прочным фундаментом на будущее.

— Стоит трудиться, не расслабляясь, о каком бы виде деятельности ни шла речь. Помимо обычных шашлычно-дачных развлечений начала месяца, возможно небольшое интересное приключение, но краткосрочное, или заводные светские мероприятия, — поделилась астролог.

В мае Козероги не заскучают и с детьми. Выпускные, школьные концерты, соревнования или семейные праздники — будет куча возможностей провести время вместе, главное ими воспользоваться.

11

Водолей

Для Водолеев май — промежуточный период, который нужно пережить и дождаться больших изменений в июне. Поберегите свои нервы: не тратьте время на ссоры с близкими и не держите насильно людей, которые больше не хотят быть с вами.

В мае вы по-новому взглянете на дружбу и партнерские отношения. Те люди, которые больше не вдохновляют вас, не помогают и не поддерживают, будут вычеркнуты из контактов.

— Главные события месяца придутся на его конец и вплотную связаны с новыми полезными знакомствами и контактами. Если кто-то выпадает из круга общения, то этот человек тотчас заменится новым. Могут возникать серьезные рабочие тандемы, которые спустя время докажут свою эффективность, — поделилась Василиса Володина.

12

Рыбы

В мае Рыб захлестнет волна переживаний из-за денег. Вы будете думать о том, как увеличить доходы, начнете искать пути, где сэкономить. Те представители знака, у которых есть сбережения, в меньшей степени почувствуют на себе груз мыслей, что денег не хватает.

— Удивительная особенность ближайшего месяца в том, что вы психологически почувствуете себя лучше, легче, свободнее, но будете при этом одновременно меньше уверены в своих доходах и в самом себе. Как будто руки развязаны, вот открылось второе дыхание, хочется летать и парить, но голод не тетка, — уверен астролог.

Чтобы справиться с напряжением, астролог рекомендует с головой уйти в работу, найти любимое хобби или записаться в фитнес-зал. Кстати, спорт в мае будет для вас особенно полезным — он поможет вам справиться со стрессом, а то вы и вовсе найдете свою любовь в спортзале.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Гороскоп Василиса Володина Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Козерог Рыбы Май
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Комментарии
1
Гость
1 час
только за 1квартал состояние олигарха эрэфии увеличилось на пятнадцать миллиардов долларов там сплошь братские фамилии так держать Владимир 🌟🌙
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