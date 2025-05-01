Василиса Володина рассказала, кто в мае 2025 года будет невероятно успешным: гороскоп для всех знаков зодиака

В мае Овны могут ни в чем себе не отказывать. Покупка гаджетов, бытовой техники или даже машины будет удачной. Вы найдете то, что давно хотели, да еще и по приятной цене, а сама вещь будет служить долго. Успех ждет Овнов и в любви.

— Овны, ваша привлекательность в этом месяце будет просто сказочной, необъяснимо магнетической, — подмечает Василиса Володина. — Если поставить себе цель очаровать кого-то, это удастся легко и непринужденно. Но, возможно, вы и сами влюбитесь, и это чувство поглотит вас полностью.

В последнюю неделю месяца на первый план выйдет работа. У вас будет возможность с размахом презентовать проект или выступить с речью, которая заставит начальство подумать: «Не пора ли его повысить?»