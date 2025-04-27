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Развлечения обзор «Так не бывает!»: кто победил в шестом сезоне шоу «Маска»

«Так не бывает!»: кто победил в шестом сезоне шоу «Маска»

Жюри раскрыло Сокола, Далматина, Вождя и Боксера — кто оказался в костюмах и забрал заветный приз?

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1 комментарий
В начале проекта жюри сомневалось, что в костюме певец, а к финалу в беспамятстве влюбилось в его голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годВ начале проекта жюри сомневалось, что в костюме певец, а к финалу в беспамятстве влюбилось в его голос | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

В начале проекта жюри сомневалось, что в костюме певец, а к финалу в беспамятстве влюбилось в его голос

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Подошел к концу шестой сезон шоу «Маска» (12+). Финал в Кремле сразу же начался с раскрытия одного из участников, им оказалась Страусильда. Филипп Киркоров не смог в полуфинале, который прошел неделю назад, отправить ее домой и дал возможность выйти на сцену перед шеститысячной аудиторией на финале. Жюри единогласно было уверено, что в костюме Эвелина Бледанс, и не прогадало.

После того как актриса сняла маску, она не вышла из образа и, чтобы не заплакать, начала крутиться и бегать как страус | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годПосле того как актриса сняла маску, она не вышла из образа и, чтобы не заплакать, начала крутиться и бегать как страус | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

После того как актриса сняла маску, она не вышла из образа и, чтобы не заплакать, начала крутиться и бегать как страус

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Я сегодня надевала маску последний раз, как будто в первый. Я очень плакала. Сначала я очень боялась этой маски, я задыхалась в ней. Я говорила: «Нет, несмотря ни на какие контракты, я не выйду, я не вижу и не слышу, я не дышу в ней». Но сейчас я не буду дышать без вас и Страусильды, — обратилась актриса к зрителям и членам жюри.

Остались бороться за заветный приз четыре участника: Боксер, Вождь, Далматин и Сокол. Чтобы определить, кто должен занять четвертое место и следующим снять маску, каждый из них показал еще один номер. Особенно выделился Вождь, который исполнил песню Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей». Участник с легкостью варьировал от одной тональности к другой и впечатлил публику эффектным номером. Жюри потеряло дар речи.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Так не бывает! Так не поют люди. Я никогда не слышал, чтобы артисты у нас или за границей так блистательно владели вокалом и так виртуозно играли чувствами и эмоциями. Какая прекрасная песня Игоря Крутого, которой вы подарили новую жизнь. Так может петь только один человек с болгарской фамилией и русской душой, — поблагодарил Филипп Киркоров и намекнул на то, что под маской Александр Панайотов.

Самый слабый номер оказался у Боксера, за то, чтобы он снял маску, проголосовало большинство членов жюри: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Стас Костюшкин.

— Мне позвонил Тимати, попросил отпустить его телохранителя. Прости, Боксер, — пошутил Костюшкин.

Уже несколько выпусков подряд в коллегии царило полное согласие, что в костюме Жан Милимеров — так и оказалось.

Уставший и потный Жан не переставал улыбаться всю свою речь и совсем не расстроился, что ушел в шаге от победы | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годУставший и потный Жан не переставал улыбаться всю свою речь и совсем не расстроился, что ушел в шаге от победы | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Уставший и потный Жан не переставал улыбаться всю свою речь и совсем не расстроился, что ушел в шаге от победы

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Сразу было понятно, что под маской человек очень теплый. Это было понятно еще до того, как у нас появилась финальная версия, — сказала свое последнее слово Валерия. — Настал момент в одном из выпусков, он перестал скрываться, и мы услышали. Я так этому порадовалась.

Тройка финалистов снова по очереди вышла на сцену. У них была последняя возможность показать всё, на что они способны, перед финальным голосованием. Вождь повысил ставки и спел песню Майкла Джексона Earth song. Жюри оценило риски и рост участника от первого выпуска.

— Я вот думаю, что великий артист, чью песню вы спели, был бы счастлив. Такого исполнения после Майкла Джексона я не слышал никогда в своей жизни, — признался Филипп Киркоров. — Это очень сложно — брать такое произведение, это большая ответственность, надо быть отважным человеком и большим артистом, коим вы являетесь. Это супер-гранд-финальное выступление. Я вам аплодирую стоя!

А вот Сокол за все выпуски растерял любовь членов жюри и оказался следующим участником, с которого сняли маску.

Как думаете, кто под ней оказался?

Шаман
Дмитрий Колдун
Алексей Гоман
Дмитрий Журавлев

Под ней оказался народный артист России Алексей Гоман, голос которого от начала проекта до конца Тимур Родригез с уверенностью принимал за Шамана.

Понять Тимура Родригеза можно, даже когда Сокол снял маску, не все поняли, что это не Шаман | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годПонять Тимура Родригеза можно, даже когда Сокол снял маску, не все поняли, что это не Шаман | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

Понять Тимура Родригеза можно, даже когда Сокол снял маску, не все поняли, что это не Шаман

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Это было гениально! Мы переглянулись с Валерией, и я думаю: «Точно угадал!» Я каждый раз говорил: «Я никогда не слышал, чтобы Леша брал такие ноты». Каждое выступление говорило, что мы такого тебя не знаем. Браво! — похвалил певца Родригез.

Когда на последнем голосовании осталось только двое — Далматин и Вождь, оказалось, что песня Майкла Джексона подкупила и зрителей. Они освистали Тимура Родригеза и Регину Тодоренко, когда они поддержали Далматина. Участница на финале выступила сильно, но на том же уровне, что и во время всего проекта. Филипп Киркоров испугался гнева толпы и свой решающий голос отдал в защиту Вождя, который стал победителем шестого сезона.

— Тяжела шапка Мономаха, но взял гуж — не говори, что не дюж, — с грустью сказал Киркоров. — Сегодня победа достается Вождю.

Прежде чем раскрыть победителя, свое настоящее лицо показал Далматин. В костюме всё это время выступала начинающая певица Мона.

После того как в шоу раскрыли Эльдара Капибару Джарахова, фанаты были уверены, что в шоу осталась его девушка Мона | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годПосле того как в шоу раскрыли Эльдара Капибару Джарахова, фанаты были уверены, что в шоу осталась его девушка Мона | Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

После того как в шоу раскрыли Эльдара Капибару Джарахова, фанаты были уверены, что в шоу осталась его девушка Мона

Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Я попала в сказку и жила в ней три месяца, за которые стала большим артистом. Маленькая собачка научила меня танцевать, ведь до этого я не умела, она научила меня выбирать репертуар и научила подходить с точностью к записи, — призналась в любви к своему персонажу певица.

Вишенка на торте: кто в костюме Вождя?

Игорь Николаев
Тарзан
Шаман
Валерий Леонтьев
Александр Панайотов

Во время проекта жюри наперебой спорило, кто действительно находится в костюме, но к финалу все они единогласно стали слышать голос Александра Панайотова.

Источник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 годИсточник: кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год
Источник:

кадр из шоу «Маска» (12+), НТВ, 2025 год

— Я долго думал, а что, если что-то пойдет не так, потому что всегда преимущественно были вторые места, но я думаю, надо с этим завязывать. Эта победа привнесет в мою жизнь новый этап, — решил Панайотов после того, как снял маску.

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Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Шоу Шоу Маска Телевидение Жан Милимеров Филипп Киркоров Эвелина Бледанс Тимур Родригез Стас Костюшкин Регина Тодоренко
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Комментарии
1
Гость
1 час
Денег и жизни уже нет, но зрелище ещё есть Пипл хавает. смотрим хроники 30-40х
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