«Так не бывает!»: кто победил в шестом сезоне шоу «Маска»

Подошел к концу шестой сезон шоу «Маска» (12+). Финал в Кремле сразу же начался с раскрытия одного из участников, им оказалась Страусильда. Филипп Киркоров не смог в полуфинале, который прошел неделю назад, отправить ее домой и дал возможность выйти на сцену перед шеститысячной аудиторией на финале. Жюри единогласно было уверено, что в костюме Эвелина Бледанс, и не прогадало.
— Я сегодня надевала маску последний раз, как будто в первый. Я очень плакала. Сначала я очень боялась этой маски, я задыхалась в ней. Я говорила: «Нет, несмотря ни на какие контракты, я не выйду, я не вижу и не слышу, я не дышу в ней». Но сейчас я не буду дышать без вас и Страусильды, — обратилась актриса к зрителям и членам жюри.
Остались бороться за заветный приз четыре участника: Боксер, Вождь, Далматин и Сокол. Чтобы определить, кто должен занять четвертое место и следующим снять маску, каждый из них показал еще один номер. Особенно выделился Вождь, который исполнил песню Игоря Крутого «Любовь уставших лебедей». Участник с легкостью варьировал от одной тональности к другой и впечатлил публику эффектным номером. Жюри потеряло дар речи.
— Так не бывает! Так не поют люди. Я никогда не слышал, чтобы артисты у нас или за границей так блистательно владели вокалом и так виртуозно играли чувствами и эмоциями. Какая прекрасная песня Игоря Крутого, которой вы подарили новую жизнь. Так может петь только один человек с болгарской фамилией и русской душой, — поблагодарил Филипп Киркоров и намекнул на то, что под маской Александр Панайотов.
Самый слабый номер оказался у Боксера, за то, чтобы он снял маску, проголосовало большинство членов жюри: Филипп Киркоров, Регина Тодоренко и Стас Костюшкин.
— Мне позвонил Тимати, попросил отпустить его телохранителя. Прости, Боксер, — пошутил Костюшкин.
Уже несколько выпусков подряд в коллегии царило полное согласие, что в костюме Жан Милимеров — так и оказалось.
— Сразу было понятно, что под маской человек очень теплый. Это было понятно еще до того, как у нас появилась финальная версия, — сказала свое последнее слово Валерия. — Настал момент в одном из выпусков, он перестал скрываться, и мы услышали. Я так этому порадовалась.
Тройка финалистов снова по очереди вышла на сцену. У них была последняя возможность показать всё, на что они способны, перед финальным голосованием. Вождь повысил ставки и спел песню Майкла Джексона Earth song. Жюри оценило риски и рост участника от первого выпуска.
— Я вот думаю, что великий артист, чью песню вы спели, был бы счастлив. Такого исполнения после Майкла Джексона я не слышал никогда в своей жизни, — признался Филипп Киркоров. — Это очень сложно — брать такое произведение, это большая ответственность, надо быть отважным человеком и большим артистом, коим вы являетесь. Это супер-гранд-финальное выступление. Я вам аплодирую стоя!
А вот Сокол за все выпуски растерял любовь членов жюри и оказался следующим участником, с которого сняли маску.
Как думаете, кто под ней оказался?
Под ней оказался народный артист России Алексей Гоман, голос которого от начала проекта до конца Тимур Родригез с уверенностью принимал за Шамана.
— Это было гениально! Мы переглянулись с Валерией, и я думаю: «Точно угадал!» Я каждый раз говорил: «Я никогда не слышал, чтобы Леша брал такие ноты». Каждое выступление говорило, что мы такого тебя не знаем. Браво! — похвалил певца Родригез.
Когда на последнем голосовании осталось только двое — Далматин и Вождь, оказалось, что песня Майкла Джексона подкупила и зрителей. Они освистали Тимура Родригеза и Регину Тодоренко, когда они поддержали Далматина. Участница на финале выступила сильно, но на том же уровне, что и во время всего проекта. Филипп Киркоров испугался гнева толпы и свой решающий голос отдал в защиту Вождя, который стал победителем шестого сезона.
— Тяжела шапка Мономаха, но взял гуж — не говори, что не дюж, — с грустью сказал Киркоров. — Сегодня победа достается Вождю.
Прежде чем раскрыть победителя, свое настоящее лицо показал Далматин. В костюме всё это время выступала начинающая певица Мона.
— Я попала в сказку и жила в ней три месяца, за которые стала большим артистом. Маленькая собачка научила меня танцевать, ведь до этого я не умела, она научила меня выбирать репертуар и научила подходить с точностью к записи, — призналась в любви к своему персонажу певица.
Вишенка на торте: кто в костюме Вождя?
Во время проекта жюри наперебой спорило, кто действительно находится в костюме, но к финалу все они единогласно стали слышать голос Александра Панайотова.
— Я долго думал, а что, если что-то пойдет не так, потому что всегда преимущественно были вторые места, но я думаю, надо с этим завязывать. Эта победа привнесет в мою жизнь новый этап, — решил Панайотов после того, как снял маску.