После смерти папы римского все заговорили о мистическом пророчестве: конец света не за горами?

В возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Два месяца назад его доставили в больницу с бронхитом, но обследования показали двойную пневмонию, которая переросла в анемию и почечную недостаточность. Он стал часто задыхаться, дважды был на грани жизни и смерти и 21 апреля скончался. После смерти 112-го папы верующие стали вспоминать пророчество Святого Малахии, согласно которому следующего папы Римского не будет, а всё человечество ждет конец света.
Кто такой Святой Малахия
Архиепископ Малахия жил в XII веке. Он был известен своими чудесами: исцелял болезни, спасал от смерти, изгонял демонов. По одной из легенд, однажды он даровал глухому слух, после того как он коснулся пальцами каждого уха и оттуда выскочило по поросенку.
Малахия помогал избавиться от язычества и распространял католическую веру по всей Ирландии, особенно в Арме, где он служил священником.
Уже после его смерти, в 1149 году, папа римский Климент III канонизировал его и назвал первым ирландским святым, официально признанным католической церковью.
О чём «Пророчество о верховных понтификах»
Малахия написал «Пророчество о верховных понтификах» после поездки в Рим в 1139 году. Там ему были видения о будущем папского престола. О трудах архиепископа стало известно лишь спустя 400 лет после его смерти, в 1595 году, когда были рассекречены архивы Ватикана.
В книге Малахия поведал, что до Судного дня будет всего 112 пап. О каждом он написал одну метафоричную фразу на латыни, которая его характеризует. Например, о 81-м папе Урбане VIII святой написал «Лилия и роза». Во время правления этого понтифика действительно произошла религиозная война между Францией, чей символ лилия, и Англией, у которой была эмблема розы.
Чтобы разгадать характеристику папы римского Франциска, который был 112-м, проявлять знания истории не нужно, Малахия написал просто «последний папа римский» и дал следующее пророчество:
— Во время последних гонений Святой римской церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по свершении чего город семи холмов будет разрушен и судия страшный будет судить народ свой. Конец, — гласит пророчество.
Правда или вымысел
Ученые спорят о правдивости слов Малахии, ведь настоящее имя Франциска не Петр, а Хорхе Марио Бергольо. «Петр Римлянин» может означать не только имя, но и переводиться как «римская твердыня» и характеризовать самого Франциска.
Кроме этого, споры вызывает дата того самого страшного суда, так как точных данных нет. По подсчетам ученых, которые взяли за начальную точку папу Сикста V, который правил в 1585 году и был центром пророчества, конец света должен произойти в 2027 году.
Ученые также предлагают вариант, что нужно отсчитывать от другого папы и 1590 года, тогда конец света наступит в 2032-м, а последним папой будет следующий после Франциска понтифик по имени Петр.
Существует версия, что в пророчестве говорится не об уничтожении всего сущего, а только о переосмыслении католической веры и папства как такового.
В любом случае Ватикан не признает «Пророчество о верховных понтификах» официальным документом. И по некоторым версиям, из-за того, что ранние папы описаны более четко, а позднее уже расплывчато, книга — фальсификация, которая появилась намного позже смерти святого Малахии.
Верите в пророчество?