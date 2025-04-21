После смерти папы римского все заговорили о мистическом пророчестве: конец света не за горами?

В пророчествах Франциск I назван Петром Римлянином, но у этого есть объяснение Источник: AP / TASS











В возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Два месяца назад его доставили в больницу с бронхитом, но обследования показали двойную пневмонию, которая переросла в анемию и почечную недостаточность. Он стал часто задыхаться, дважды был на грани жизни и смерти и 21 апреля скончался. После смерти 112-го папы верующие стали вспоминать пророчество Святого Малахии, согласно которому следующего папы Римского не будет, а всё человечество ждет конец света.

Источник: Городские медиа

Кто такой Святой Малахия

Архиепископ Малахия жил в XII веке. Он был известен своими чудесами: исцелял болезни, спасал от смерти, изгонял демонов. По одной из легенд, однажды он даровал глухому слух, после того как он коснулся пальцами каждого уха и оттуда выскочило по поросенку.

Малахия помогал избавиться от язычества и распространял католическую веру по всей Ирландии, особенно в Арме, где он служил священником.

Уже после его смерти, в 1149 году, папа римский Климент III канонизировал его и назвал первым ирландским святым, официально признанным католической церковью.

О чём «Пророчество о верховных понтификах»

Малахия написал «Пророчество о верховных понтификах» после поездки в Рим в 1139 году. Там ему были видения о будущем папского престола. О трудах архиепископа стало известно лишь спустя 400 лет после его смерти, в 1595 году, когда были рассекречены архивы Ватикана.

В книге Малахия поведал, что до Судного дня будет всего 112 пап. О каждом он написал одну метафоричную фразу на латыни, которая его характеризует. Например, о 81-м папе Урбане VIII святой написал «Лилия и роза». Во время правления этого понтифика действительно произошла религиозная война между Францией, чей символ лилия, и Англией, у которой была эмблема розы.

Чтобы разгадать характеристику папы римского Франциска, который был 112-м, проявлять знания истории не нужно, Малахия написал просто «последний папа римский» и дал следующее пророчество:

— Во время последних гонений Святой римской церкви воссядет Петр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний, по свершении чего город семи холмов будет разрушен и судия страшный будет судить народ свой. Конец, — гласит пророчество.

Правда или вымысел

Ученые спорят о правдивости слов Малахии, ведь настоящее имя Франциска не Петр, а Хорхе Марио Бергольо. «Петр Римлянин» может означать не только имя, но и переводиться как «римская твердыня» и характеризовать самого Франциска.

Кроме этого, споры вызывает дата того самого страшного суда, так как точных данных нет. По подсчетам ученых, которые взяли за начальную точку папу Сикста V, который правил в 1585 году и был центром пророчества, конец света должен произойти в 2027 году.

Ученые также предлагают вариант, что нужно отсчитывать от другого папы и 1590 года, тогда конец света наступит в 2032-м, а последним папой будет следующий после Франциска понтифик по имени Петр.

Существует версия, что в пророчестве говорится не об уничтожении всего сущего, а только о переосмыслении католической веры и папства как такового.

В любом случае Ватикан не признает «Пророчество о верховных понтификах» официальным документом. И по некоторым версиям, из-за того, что ранние папы описаны более четко, а позднее уже расплывчато, книга — фальсификация, которая появилась намного позже смерти святого Малахии.