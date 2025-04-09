«Мы тебя очень ждали»: актер Александр Петров рассказал, как назвал первенца

Александр Петров рассказал, как назвал сына Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Звезда российского кино Александр Петров трогательно поздравил жену Викторию с рождением первенца. 6 апреля у пары родился сын.

Беременность Вики держали в секрете до декабря 2024 года, о рождении мальчика пара тоже рассказала не сразу — 9 апреля.

«Добро пожаловать на нашу планету, Фёдор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — Богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!», — написал актер.

По словам Александра, его жена рожала в клиническом госпитале «Лапино» в Подмосковье. Предположительно, Виктория выбрала водные роды. После появления сына на свет она опубликовала фото, где лежит с ребенком в ванной.

Звезды театра и кино стали поздравлять пару в комментариях.

«Поздравляю! Здоровья и счастья всем вам!» — написала актриса Катерина Шпица.

«Поздравляю!!! Здоровья малышу и мамочке и много-много счастья», — написала Екатерина Волкова.

Под фото также отметились актеры Андрей Бурковский и Андрей Фомин, Лиза Моряк и другие.

Александр и Виктория вместе почти полтора года, о своем новом романе актер объявил внезапной для всех фотографией из ЗАГСа. Влюбленные сперва расписались, а через несколько месяцев сыграли пышную свадьбу.

Как актер позже признавался в интервью, они познакомились в кафе благодаря маме Вики. Спустя несколько встреч он сделал девушке предложение экстравагантным способом — веткой. Александр часто публикует фото с супругой в соцсетях, под кадрами он пишет ей стихи.

За полтора года совместной жизни пара много путешествовала. Александр и Виктория побывали в Турции и Италии, на Мальдивах, а также на родине актера в Переславле-Залесском Ярославской области.