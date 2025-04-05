«Просто убирают конкурентов»: зрители «Голоса» определили победителя

Исполнители стараются показать на сцене всë, на что способны, но зрители уверены, что это бесполезно: победитель уже есть Источник: «Голос» / Vk.com











В шоу «Голос» стартовал этап нокаутов. Участников разделили на тройки. Каждый исполняет сольную песню, наставник выбирает лишь одного, который проходит дальше. В новом выпуске проект покинуло сразу 8 исполнителей, а зрители, посмотрев и послушав все номера, определились с фаворитом.

«А сейчас розги»

Первыми выступали подопечные Полины Гагариной. На сцену по очереди вышли Ольга Козлова с песней «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» (16+), Алон Низамов с Unchain My Heart Джо Кокера и Валентина Яньшина с «Метелицей».

Первая тройка участников задала атмосферу всего выпуска Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Валентина представила рок-версию старенького хита Валерии и в очередной раз взбудоражила зал и наставников. Особенно выступление впечатлило Басту и Антона Беляева, которые наперебой подмигивали артистке, давая понять, что рады будут видеть ее в своих командах в случае, если Гагарина решит выгнать. На этапе нокаутов наставники имеют такую возможность. Однако Полина, отметив темперамент девушки и качественное исполнение, решила оставить ее при себе и пропустила в следующий этап.

Дальше пели участники команды Басты. Анна Перевозкина представила композицию «На горе мак» группы Zventa Sventana, Наталья Сергиенко — хит группы Propellerheads «История повторяется» и Валерий Рагулин песню «Спасибо» Николая Носкова.

Наставник выбрал Валерия Рагулина. Он отметил, что, несмотря на волнение, которое было заметно, у вокалиста получилось спеть как надо: по-мужски, сдержано, без лишних ненужных интонаций. Из оставшихся двух участниц Гагарина спасла Наталью Сергиенко.

Наталья Сергиенко вновь была на грани выбывания из шоу. В прошлый раз наставник Баста раскритиковал ее выступление Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Это просто невероятный симбиоз артистизма и вокала. Это было абсолютно феноменально. Это тогда, когда я не могла оторвать взгляд. Наташ, отпад! — прокомментировала выступление девушки Полина.

Антон Беляев выпустил на сцену Лиану Зайнуллину с композицией «Земля» группы «Маша и медведи», Андрея Белецкого с Bitter Sweet Symphony и Ёнатана Тащана с песней «Жестокая любовь».

Сразу было понятно, что хит Филиппа Киркорова удался Ёнатану. Он исполнил композицию с тонким лиризмом, который буквально заворожил зал и наставников. Другие номера тоже понравились публике. Прозвучало предположение, что выбор наставнику будет сделать сложно.

Ёнатан успешно исполнил очередную лирическую композицию Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— Я не представляю, что сейчас будет делать Антон, потому что это трудно. Вообще очень интересно наблюдать и смотреть, что делается в команде Беляева. Потому что это всегда очень интересный репертуар, интересно режиссерски, и главное, это очень личное. Ребята, вы замечательные, — прокомментировала Хибла.

В итоге наставник оставил в проекте Ёнатана Тащана, а Баста спас Лиану, которая тоже получила много восторженных отзывов.

Лиана Зайнуллина продолжит выступление в команде Басты Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











Замыкала выпуск тройка из команды Хиблы. На сцену вышли три молодых исполнителя. Федор Шпагин исполнил «В бананово-лимонном Сингапуре» Вертинского, Антон Панзин — «Реквием» на стихи Цветаевой, Давид Саникидзе — «Пройти весь путь», написанную для мультфильма «Геркулес» (6+).

Наставники отметили, что все номера удались.

— Нас как будто всех сводили на какие-то представления: какое-то кино, какой-то мюзикл, какая-то сказка красивая. Да, какие-то технические ошибки, но это бывает. Не в этом наша профессия. Да, конечно, каждый раз хочется идеально исполнять, но такое случается. Но заряд был абсолютно верный, у каждого из вас. А сейчас розги, — пошутил Антон Беляев, передавая слово Хибле.

Однако наставница пороть розгами никого не стала. Она всех похвалила, пожелала всем удачи и, несмотря на шероховатости в исполнении, выбрала Давида Санекидзе.

Давид Санекидзе стал лидером в своей тройке и в целом в шоу Источник: видео из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

«Смотреть стало неинтересно»

Первый выпуск нокаутов вызвал неоднозначную реакцию телезрителей. Поклонники шоу критикуют наставников за то, что они избавляются от по-настоящему сильных исполнителей.

— Такие были яркие слепые прослушивания, и уже на этапе нокаутов смотреть неинтересно.

— Огромное разочарование, что Анна Перевозкина не прошла дальше, по факту она самая сильная была в тройке. Баста очень разочаровал.

— Баста уже давно в проекте и поступает одинаково прагматично: если конкурсант будет вокально сильно превосходит наставника — то до свидания конкурсанту.

Уход Анны Перевозкиной стал разочарованием для фанатов Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год











— К сожалению, лучших слили еще на этапах поединков.

— В каждой тройке прошел в полуфинал тот, кто исполнял заключительный номер — пел третьим, нес заключительные впечатления. То есть победители были определены и намечены задолго до самих нокаутов. Можно было не волноваться: всё предопределено и предсказуемо.

Также, по мнению фанатов шоу, победитель очевиден, и дальше «Голос» можно уже не смотреть. В настоящий момент многие отдают предпочтение Давиду Саникидзе из команды Хиблы. Певец не в первый раз участвует в музыкальном проекте, и у зрителей сложилось впечатление, что победа у него в кармане.

— Явный победитель этого сезона. Интеллигентно, сильно и красиво! Будто главный герой из диснеевского мультфильма.

— Давид — это настоящая музыкальная глыба, мегаталантище. Бог поцеловал его, но и трудоголик, это видно. Просто потрясающе. Услада ушам и душе от его великолепного голоса.

— Какой голос, какой тембр! Лучший!

— С победителем всё ясно давно. Давид в третий раз должен точно выиграть.

— Давид как всегда шикарный! Победитель!