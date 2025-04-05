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Выигрываем миллион: итоги седьмой недели лотерейного эксперимента

Сколько денег удалось получить

1 790
10 комментариев
Сколько денег можно выиграть, купив лотерейный билет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько денег можно выиграть, купив лотерейный билет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько денег можно выиграть, купив лотерейный билет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На протяжении семи недель редакция 76.RU проводит лотерейный эксперимент. Мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной лотереи», чтобы проверить, сколько денег удастся выиграть и получится ли сорвать крупный куш.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

На этот раз мы приобрели билет «Золотая подкова» от «Столото» в одном из торговых центров Ярославля. Он стоил 100 рублей, розыгрыши проходят раз в неделю. Наш оказался без выигрыша.

Розыгрыш билета от «Национальной лотереи» «Мечталлион» проходил в тот же день. Он был куплен в одном из городских супермаркетов. Результат аналогичный — никакого выигрыша.

Итог — минус 200 рублей на этой неделе.

В общем счете за семь недель выиграть удалось 200 рублей, а проигрыш составил 1780.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Лотерея Эксперимент Билеты Выигрыш
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Комментарии
10
Гость
5 часов
Бесконечная реклама по ТВ которую они гонят стоит бешеных денег или им как Хосударевым за бэсплатно? на Пасху типа по десять рублей с билета потратит их владелец на какую-то благотворительность - я лучше дам 150₽ бедному напрямую, минуя этих донов а всех призов сто по твще баксов на всю Россию и те как всегда будут в маскве и кавказе
Гость
5 часов
Давно уже сказано: лотерея - ещё один налог на дураков.
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