Выигрываем миллион: итоги седьмой недели лотерейного эксперимента

Сколько денег можно выиграть, купив лотерейный билет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На протяжении семи недель редакция 76.RU проводит лотерейный эксперимент. Мы покупаем билеты от «Столото» и «Национальной лотереи», чтобы проверить, сколько денег удастся выиграть и получится ли сорвать крупный куш.

Все лотереи в России с июля 2014 года государственные. Организаторами выступают Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

На этот раз мы приобрели билет «Золотая подкова» от «Столото» в одном из торговых центров Ярославля. Он стоил 100 рублей, розыгрыши проходят раз в неделю. Наш оказался без выигрыша.

Розыгрыш билета от «Национальной лотереи» «Мечталлион» проходил в тот же день. Он был куплен в одном из городских супермаркетов. Результат аналогичный — никакого выигрыша.

Итог — минус 200 рублей на этой неделе.