Супермодель или дурнушка? Как изменилась самая красивая девочка в мире — Кристина Пименова

Скептики говорили: «Фотошоп, макияж!» Мама Кристины отвечала, что лишь природная красота и ни грамма косметики Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Фотографии Кристины Пименовой 15 лет назад заполонили журналы и просторы интернета. Цена мировой популярности была немаленькая: вместо детской площадки юная супермодель с четырех лет проводила часы на съемочной и часто ела прямо на ходу, а в подростковом возрасте девочка отказалась от спортивного будущего в пользу мира моды. Что стало с маленькой любимицей люксовых брендов и не прогадала ли она со своим выбором?

Источник: Городские медиа

«Либо ты лучший, либо тебе этим лучше не заниматься»

Кристина родилась в Москве в 2005 году. Внеземную красоту ей передала мама — Гликерия Пименова. Женщина не раз получала комплименты, что ее внешность достойна глянца, но сама она всегда отмахивалась и отвечала, что никогда с модельным бизнесом связана не была, отучилась на экономиста и посвятила всё время семье.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Папа Кристины — Руслан Пименов — на момент рождения дочери был не последним человеком в мире футбола. Он играл за «Локомотив» и «Динамо», в 2002 году участвовал в чемпионате мира и имел в копилке наград Суперкубок России.

Маленькая Кристина с детства пользовалась популярностью. По рассказам Гликерии, незнакомые люди не упускали возможности сделать комплимент ангельской внешности девочки и узнать, не посчастливилось ли им встретить знаменитость.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— К нам на улице, особенно за границей, подходили люди с вопросом, не снимается ли Кристина в рекламе или кино? И в какой-то момент я решила показать ее профессионалам. Так мы стали сотрудничать с московским модельным агентством, которое занимается детьми. Кристине тогда было три года, — рассказала в одном из интервью Гликерия.

Мама будущей «самой красивой девочки» не прогадала. Портфолио Кристины ни дня ни пылилось на полке, детские бренды наперебой приглашали ее участвовать в рекламе. Как уверена Гликерия, не последнюю роль сыграла не только внешность, но и воспитание Кристины.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда дети снимаются в рекламе одежды, то основное требование — естественность. Однажды я присутствовала на съемке двух детей-моделей, которые каждую секунду меняли позы и выражения лиц, — вспоминает Гликерия. — Помню, подумала: «Вот молодцы!» Но по факту удачных фотографий не получилось. На одном снимке — сощуренные глаза, на другом — улыбка неестественная. Поэтому ценятся дети спокойные. В модельном бизнесе жесткие законы: либо ты лучший, либо тебе этим лучше не заниматься.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











На российскую модель обратили внимание за границей и начали тоже приглашать на съемки. Гликерия не отказывалась, но не делала большие ставки на зарубежные бренды и продолжала жить с дочкой в России.

Первые сложности в жизни Кристины появились, когда она пошла в школу. Совмещать работу, учебу, а еще занятия по художественной гимнастике было невыносимо, и иногда у девочки даже не хватало времени, чтобы нормально поесть.

— В 8:00 мы шли в школу. В 13:00 я ее забирала, чтобы отвезти на тренировку, которая длилась 4–6 часов. Ребенок ел в машине. И так каждый день, кроме воскресенья, — поделилась распорядком дня Гликерия.

Усилия были не напрасны. В 2013 году Кристина получила золотую медаль на соревнованиях Алины Кабаевой в Татарстане, но эта же награда стала и ее последней. Больше Кристина не могла совмещать всё и сразу, да и работа на съемочной площадке оказалась ей ближе, чем ленты и булавы.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Точку в выборе поставил статус «самой красивой девочки в мире», который Кристине присудил журнал Women Daily. После этого на Пименову обратило внимание американское агентство LA Models и предложило контракт. Гликерия согласилась, собрала их с дочерью вещи и переехала в Лос-Анджелес. На тот момент с Русланом они уже развелись, но между ними сохранились дружеские отношения.

«Никто не считает ее звездой»

После переезда Кристина начала покорять новые горизонты и подалась в актрисы. Девочка не мелочилась, и первый же ее кастинг был на роль дочери Эдварда Каллена и Беллы в фильме «Сумерки» (18+). Пименова с треском провалилась, и ей отказали из-за плохого владения английским.

Гликерию не уставали обвинять в том, что она лишает Кристину детства и пытается нажиться на ее внешности. На всё это она отвечала спокойно.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— У нас никогда не было цели сделать из ребенка звезду и зарабатывать на ней. Я делаю то, что и тысячи других матерей, которые отдают детей на танцы, в актерские кружки. Хочу, чтобы мой ребенок был занят, занимался творчеством. При этом ни я, ни Кристина, ни наши близкие — никто не считает ее звездой, — рассказала о методах воспитания Гликерия.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В это же время у Кристины появился свой блог, который долгое время за нее вела мама. Команда фанатов, которая уже давно была у девочки, тут же начала заваливать профиль лайками и комментариями. В короткий срок на профиль Кристины уже было подписано больше двух миллионов человек.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











По большей части посты юной звезды были самые безобидные: фотографии любимого кота, снимки с отдыха и бэкстейдж со съемок, но мелькали и рекламные кадры, которые поклонники считали вульгарными и не подходящими для маленькой девочки. Мама Кристины, которая привыкла к хейту, нашла, что ответить на критику и в этот раз.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Если человек нормальный, ему не придет в голову мысль, что фотография, на которой у девочки рука между ног, — это сексуально, — отбивалась от обвинений Гликерия. — Мне просто смешно. В интернете также обсуждали снимок Кристины в коротких шортах во время игры в бадминтон. Дескать, это чересчур. Люди, вы что? Ребенок играет, он одет в детскую одежду.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К 14 годам за плечами Кристины уже были съемки у Roberto Cavalli, Armani и Dolce&Gabbana и, что немаловажно, уже несколько лет непрекращающейся практики в английском языке. Пименова пошла снова пробоваться в кино, и в этот раз ее взяли в фильм с Жераром Депардье «Создатели: Прошлое».

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Видя примеры звездных болезней и детских травм у знаменитостей, родители записали Кристину к психологу и продолжали следить за ее графиком. В расписании девочки всегда оставалось время для учебы и тусовок с друзьями, и в какой-то момент моделинг ушел далеко на второй и третий план.

Источник: kristinapimenova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Сейчас Кристине 19 лет. Она ни капли не растеряла свою красоту и стала напоминать молодую Брук Шилдс. Сняться в рекламе для нее привычное дело, но к каждому проекту она подходит избирательно и соглашается только на то, что ей действительно нравится.