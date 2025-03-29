Брезгует большими ролями и скрывает мужа: личная жизнь актрисы Марии Куликовой

Мария Куликова примерила на себя множество «социальных» ролей, но они не помогли ей проложить дорогу в большое кино Источник: кадр из сериала «Однажды в Залесье» (16+), реж. Мария Маханько, «Россия-1», 2025 год











За 12 лет, что шагает по телевидению сериал «Склифосовский», мы привыкли видеть актрису Марию Куликову в белом халате — в роли врача Марины Нарочинской. Но теперь она сменила больничный костюм на погоны и стала майором полиции Василисой Журавлевой — в новом детективном сериале «Однажды в Залесье».

«Я не тот человек, который нужен кино»

У Марии Куликовой запоминающаяся внешность, голливудская — некоторые сравнивают ее с актрисой Кэтрин О'Хара. У них действительно есть схожие черты лица. Да и послужной список нашей телезвезды такой же внушительный, как и у ее американской коллеги.

Игра: найди 10 отличий. Получилось? Источник: catherineoharas / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ); maria.kulikova.1977 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В фильмографии Куликовой более сотни ролей. Преимущественно — в телесериалах. За время работы за Марией закрепился «социальный типаж» — врач, педагог, учитель. И это всегда положительный персонаж. Казалось бы, это прямая дорога к народной любви, но зрители периодически упрекают Куликову за обилие легких несерьезных ролей, а порой и приписывают отсутствие актерского таланта, мол, много ума не надо, чтобы сняться в эпизоде. Однажды в интервью для телеканала «Культура» актриса отметила, что не считает работу в сериалах позорной для актера, но и не стала отрицать, что, возможно, занимает чужое место.

— Иногда мне кажется, что я не тот человек, который нужен индустрии большого высокого кино. С детства у меня такое ощущение, что я недостойна чего-то большего, чем имею, — призналась актриса.

Хотя Мария и не отрицает, что может занимать чье-то место в кино, от новых ролей она не отказывается Источник: кадр из сериала «Парфюмерша» (12+), реж. Игорь Ройзман, 2013–2017 годы











Комплекс самозванца не стал для Марии препятствием к новым ролям. И они продолжают сыпаться на актрису одна за другой. Теперь она — полицейский в сериале «Однажды в Залесье». Такое перевоплощение для нее в новинку, но Куликова говорит, что ей интересно попробовать непривычный образ, потому что это возможность заглянуть в чью-то чужую жизнь.

— Думаю, по этой причине артисты и любят свою профессию. Основная сложность и когда играешь врача, и когда исполняешь роль полицейского, — выучить специфические фразы и термины, которые в повседневной жизни люди, не относящиеся к этим профессиям, не употребляют, — говорит актриса.

Надеемся, Марии не будут приписывать роман с Михаилом Пореченковым после съемок в сериале «Однажды в Залесье» Источник: кадр из сериала «Однажды в Залесье» (16+), реж. Мария Маханько, «Россия-1», 2025 год











Работая над образом полицейского, Мария Куликова вдохновлялась героиней Кейт Уинслет из мини сериала «Мейр из Исттауна» (18+). Сюжет похож на «Однажды в Залесье»: тоже маленький городок на отшибе, убийство и местные жители, каждый со своим скелетом в шкафу. Однако не только схожесть с зарубежным проектом привлекла актрису в новой роли.

— У нас в стране девчата очень сильные, со стержнем, поэтому я с большим удовольствием взялась за эту роль, — призналась актриса. — Меня всегда окружали целеустремленные женщины, и я в этом вижу исключительно плюсы. Да, говорят, что иногда нужно проявлять слабость, но так уж сложилось исторически, что женщины у нас — сильные, мощные и прямолинейные личности, что мне очень нравится.

Но больше всего Мария известна по роли нейрохирурга Марины Нарочинской в сериале «Склифосовский». Этот образ стал для актрисы своего рода визитной карточкой.

В этом образе Мария больше всего знакома телезрителям Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











— «Склифосовский» — это, конечно, отдельная история, очень мною любимая. Сами знаете, какой там блестящий актерский состав, — рассказала Мария в интервью изданию «Кино-театр.ру». — Мы очень подружились и на площадку всегда возвращаемся как домой. Я понимаю, что рано или поздно «Склифосовский» для нас всех, наверное, закончится, но пока даже не хочу об этом думать.

«Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать»

Когда в «Склифосовском» героиня Марии Куликовой охомутала персонажа Максима Аверина, зрители тут же решили, будто между актерами вспыхнул роман и за кадром: любовь на экране получилась весьма убедительной.

Фанатская теория потерпела крах: Куликова опровергла слухи, сообщив, что у нее отношения с Денисом Матросовым. Оказывается, пара съехалась спустя два дня после знакомства — они сблизились на съемках сериала «Две судьбы» (18+). Официально расписываться не стали, потому что Мария «разочарована в институтах брака, печатях, справках».

— Я от любых мероприятий, связанных с документами, стараюсь максимально уходить. Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять, — признавалась актриса.

В 2011 году у Марии и Дениса родился сын, а через четыре года пара рассталась. Причина — не сошлись характерами.

— Актерские пары не являются примером идеальной семьи. В этой профессии заложено больше разрушительного, нежели созидающего начала для семейного очага. У меня всё складывалось не так, как я хотел. И инициировали расставания прекрасные дамы. Значит, не судьба. Не тот я «прынц», — заявил Денис Матросов в интервью газете «Моя семья».

«Наша свадьба — баловство»

Вторая большая любовь Марии — Виталий Кудрявцев. Об отношениях актрисы с актером все узнали в 2018 году, когда Куликова неожиданно сама сказала, что уже давно не мать-одиночка.

— Муж у меня ровесник, а не парень 25-летний, которому надо соответствовать. Мы с мужем росли в одну и ту же эпоху, читали одни книги, смотрели одно и то же кино. И стареем мы вместе, — отмечала тогда Куликова. — Мне это очень нравится, никто друг дружку под микроскопом не рассматривает. Хуже, когда ты очень худая и очень красивая, но сидишь одна в квартире.

Актеры снимались вместе в фильме «Слишком красивая жена» Источник: кадр из сериала «Слишком красивая жена» (12+), реж. Сергей Мезенцев, 2013 год











В 2023 году Мария рассказала, что вышла замуж, но мужа своего так и не показала. И неважно, что все уже давно поняли, что это ее коллега. Шикарного торжества, белого платья и пышной свадьбы не было — пара скромно расписалась в МФЦ. В числе гостей был лишь сын Марии Иван.

— Мне уже лень было заниматься этим безумием, собирать много гостей. Так что мы просто пришли в МФЦ. И то нас не расписали день в день, сказав: «Нет, мы вам даем месяц…» Месяц на что? Нам уже туча лет, мы десять лет вместе. На что вы даете месяц? Дайте прямо сейчас подпись поставить. Это было смешно, — поделилась актриса в интервью «Антенне-Телесемь».

Штамп в паспорте для Марии и Виталия — простая формальность. Вместе они уже давно, отношения проверены временем. Их жизнь, как рассказывает актриса, никак не поменялась, правда, появились новые шутки и слова «супруг» и «супруга».

— Вообще, по моим ощущениям, можно жениться, можно не жениться — не надо этому придавать такое значение. Мы вместе 10 лет, и при этом наша свадьба — баловство, хулиганство и спонтанное решение, — говорит актриса.

Семья живет в большом загородном доме, Мария называет его местом силы. В последнее время Мария стала отказываться от работы в пользу семьи — баланс наконец-то найден. Пара по-прежнему не афиширует совместные фото и не делится подробностями личной жизни.