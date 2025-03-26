Такого вы еще не видели: 15 завораживающих снимков подводного мира

Пока вы смотрите на морского льва, он смотрит на вас Источник: Patrick Webster / underwaterphotographeroftheyear.com











Одна из самых больших загадок человечества — подводный мир. По данным Института океанологии РАН, мировой океан изучен лишь на 2%, недалеко ушла статистика и у морей, озер и рек. Подтверждают это и фотографы конкурса Underwater Photographer of the Year — 2025. Вы только посмотрите, каких необычных созданий они встретили в подводных глубинах.

The Mach, Ференц Лоринц

Ференц стал свидетелем встречи форели и лосося в австрийском горном озере. Рыбы не проплыли мимо друг друга, а остановились обсудить свои рыбьи дела. Удалось ли им излить душу, и понял ли каждую собеседник — вопрос уже второй.

«По щучьему велению, по моему хотению», а, извините, ошибся рыбой Источник: Lorincz Ferenc Lorinc / underwaterphotographeroftheyear.com











— Было интересно наблюдать за тем, как два разных вида рыб общаются друг с другом. Снимок сделан в озере Грундельзе в Австрии, которое находится на высоте 1160 метров, — рассказал автор фотографии.

«Сияющая связь», Альваро Эрреро

Тс-с, не спугните этого малыша. Маленький горбатый кит впервые плывет со своей мамой на поверхность и очень волнуется. Как ответственная родительница мама будет учить его контролировать дыхание.

Каких бы размеров ты ни был, и даже если будешь весить несколько тонн, для мамы ты всегда будешь малышом Источник: Alvaro Herrero (Mekan) / underwaterphotographeroftheyear.com











— Каждый год зимой на Юге я езжу во Французскую Полинезию, чтобы фотографировать этих величественных животных, — поделился Альваро. — Мое любимое время суток — раннее утро, потому что свет мягкий и рассеянный, можно легко найти идеальный ракурс, чтобы четко передать форму этих животных в синем цвете. Для меня эта фотография — символ материнской любви. Она передает хрупкость и красоту наших океанов и показывает один из удивительных видов, с которыми мы делим наш родной мир.

«Гидратация», Абдулазиз Аль Салех

Котов и собак, которые пьют воду, мы уже видели, а как насчет верблюдов? Абдулазиз Аль Салех полтора года фотографировал, как животные пьют, но при этом держал камеру под водой: ему хотелось сделать снимок, которого еще никогда не было. У него это получилось.

Если бы верблюд увидел снимок, то попросил бы перефотографировать, а вот жюри конкурса понравилось, и они назвали ее лучшей в категории «Портрет» Источник: Abdulaziz Al Saleh / underwaterphotographeroftheyear.com











— В первую неделю верблюды немного стеснялись пить, пока моя камера была под водой. Через несколько дней животные привыкли ко мне и моему оборудованию. После первой недели съемок верблюдов я из-за проблем перешел на электронные синхрошнуры для своих вспышек вместо оптоволоконных кабелей. И наконец кадры получились, — поделился секретом снимка фотограф.



«Глубокое крушение», Алекс Доусон

Страсть Алекса Доусона — снимать затонувшие корабли. Для того чтобы сфотографировать с лучшего ракурса этот, ему пришлось провести 25 минут на дне и 2,5 часа на поверхности.

По сравнению с кораблем рыбы кажутся лишь крохотными мошками Источник: Alex Dawson / underwaterphotographeroftheyear.com











— Обломки лежат на глубине около 104 метров. Когда корабль затонул, он застрял между двумя рифами, так что под обломками можно проплыть, — поделился идеей экстремального отдыха Алекс.

«Восстание Боуто», Хусейн Ага Кхан

Создателям документальных фильмов про динозавров можно брать на заметку, где искать эффектные кадры. Хусейн Ага Кхан сделал снимок в реке Бразилии Рио-Негру. Ее отличие — необычный цвет, больше похожий на чай. Под необычным ракурсом он заснял самого крупного речного дельфина — боуто.

По одной из легенд, боуто может превращаться в человека. Такую версию «Русалочки» мы бы посмотрели Источник: Hussain Aga Khan / underwaterphotographeroftheyear.com











— Я заснял силуэт речного дельфина в 2023 году в Бразилии. Этот прекрасный боуто оказался фантастической моделью, особенно на фоне солнечного света, проникающего сквозь кроны деревьев над ним, — написал автор.

«Сады карибской рифовой акулы», Дженни Сток

Дженни Сток отправилась к берегам Кубы: именно там находится национальный морской парк «Сады королевы». 145 метров нетронутых кораллов и множество морских обитателей, включая акул, которые живут здесь как полноценные хозяева.

Акулу с ее сокровищами в Карибском море можно теперь смело называть капитаном Джеком Воробьем Источник: Jenny Stock / underwaterphotographeroftheyear.com











— Заполнив свой кадр фиолетовыми морскими веерами и пористыми морскими водорослями, я присела на дно, стараясь как можно лучше спрятать себя и свою камеру в надежде, что карибская рифовая акула подплывет поближе. Пригнувшись, я ждала идеального момента. Наконец это существо элегантно подплыло к моему кадру, и его дрожь была видна на заднем плане, придавая моему изображению драматичную глубину, — рассказал фотограф.



«Лицом к лицу», Сюнсукэ Накано

По первому взгляду и не скажешь, что на фотографии сражение между двумя азиатскими бычковыми рыбами. Несмотря на такой необычный вид, самцы здесь настоящие мачо с целым гаремом самочек. Как описал фотограф, рыбе слева уже более 30 лет, и она защищает свою территорию от молодого претендента.

Когда вы с другом стали настолько близки, что уже понимаете шутки без слов Источник: Shunsuke Nakano / underwaterphotographeroftheyear.com











— Я тщательно спланировал съемку, но сезон 2024 года было сложнее предсказать. Я провел там неделю в период размножения, я смог наблюдать эту сцену всего один раз, она длилась 10 секунд. Это была единственная фотография, которую я смог сделать. Вид их сражающихся в своих ярких белых нарядах был настолько великолепен, что навсегда отложился в моей памяти, — пишет автор.

«Путешественник автостопом», Дэн Болт

Маленькая личинка краба (или омара) еще не научилась прятаться в водах Великобритании. Она выбрала плыть вместе с медузой, тело которой полностью прозрачное. Насколько это удачное было решение, малыш сможет понять только в будущем, но фотограф Дэн Болт смог сделать уникальный кадр.

Снимок победил в номинации British Waters Macro Источник: Dan Bolt / underwaterphotographeroftheyear.com











— Кадры по обе стороны от этого снимка на самом деле показывают, что личинка находится снаружи колокола, но в этот момент она была с противоположной от меня стороны, и поэтому создавалось впечатление, что она находится внутри прозрачного тела, — раскрыл секрет Дэн Болт.

«Сладкие щечки», Аутумн Мартин

В подводном мире есть своя рогатая овечка, правда, она выглядит будто сошла из мультика «Пиксар». У Аутумн получилось сфотографировать эту кроху далеко не с первого раза, но однажды ей повезло.

Остается верить, что на смену популярной капибаре придет морская овечка Источник: Autumn Martin / underwaterphotographeroftheyear.com











— Получить хороший снимок было непросто, но это было захватывающе. Сфотографировав несколько других голожаберных моллюсков, я решила усложнить задачу, добавив объектив SMC. На пятом погружении я наконец-то заметила это прекрасное маленькое существо. Глубоко вдохнув и проявив терпение, я сделала несколько снимков, надеясь запечатлеть его красоту. Этот опыт был невероятно полезным и пробудил во мне страсть к подводной макросъемке, — поделился своими эмоциями автор.

«В погоне за дельфинами», Энрик Генер

Эрик Генер стал свидетелем интимных брачных игр у дельфинов. Плавая в северной части Красного моря, он наткнулся на стайку млекопитающих. Несколько самцов игриво преследовали самочку и привлекали ее внимание.

Фотография победила в номинации «Черно-белый» Источник: Enric Gener / underwaterphotographeroftheyear.com











— Это было динамичное и ритуальное представление, во время которого самцы вступали в дружеские стычки и иногда спаривались с самкой, ненадолго соединяясь телами всего на несколько секунд, — прокомментировал автор фото. — Примечательно, что самка не пыталась сбежать: она активно участвовала в представлении, подыгрывая и ожидая их. Вся группа грациозно плыла в медленном, размеренном темпе, создавая завораживающую подводную картину.

«Момент», Эдуардо Асеведо

Марлин — самая быстрая рыба, которая развивает скорость до 80 км/ч. Эдуардо Асеведо стоило большого труда успеть за этим остроголовым красавцем. Рыба оказалась благосклонна к фотографу и, кажется, даже немного попозировала ему.

Фотография стала серебряным призером в номинации «Поведение» Источник: Eduardo Acevedo / underwaterphotographeroftheyear.com











— Ноябрь — декабрь в заливе Магдалена в Нижней Калифорнии — лучшие месяцы для того, чтобы попытаться поймать голубого марлина. Однако получить четкие снимки этих рыб в дикой природе очень сложно, потому что они атакуют сардин и скумбриевых на очень высокой скорости, — пишет автор фото.

«Гигантская рыба-лягушка», Энрико Сомоги

Кого только не встретишь в глубинах моря. Можно подумать, что перед нами доисторическое создание, которое жило во времена динозавров, но нет. Энрико Сомоги снял рыбу-лягушку, но гигантское создание не было готово к фотосессии.

Вот оно, истинное лицо, когда спросонья проверяешь телефон и оказываешься не готов к неземному сиянию Источник: Enrico Somogyi / underwaterphotographeroftheyear.com











— Когда я нырял в Анилао на Филиппинах, нашел эту красивую гигантскую рыбу-лягушку на глубине около 15 метров. Я попытался сфотографировать ее с цветной подсветкой и фоном из маленьких рыбок и солнца. После нескольких кадров я получил этот снимок и был очень рад, — рассказал Энрико Сомоги.

«Острохвостый лангуст», Джеймс Лайнотт

В водах шотландского озера Лох-Файн Джейм повстречал такого колючего неонового омара. Думаете, он собрался на какую-то техно-вечеринку? Не угадали. Как рассказал автор фотографии, эти создания нелюдимы, и как только появляются незнакомцы, тем более с камерой, они тут же прячутся в обломках труб, которые есть в воде.

Автора фото назвали «Самым перспективным британским подводным фотографом 2025 года» Источник: James Lynott / underwaterphotographeroftheyear.com











— Эти приземистые омары демонстрируют самую яркую флуоресценцию, которую я когда-либо видел у ракообразных, и я был очень рад, что во время погружения мне удалось запечатлеть всё животное целиком. Я использовал фильтры возбуждения на своих стробоскопах, а также желтый барьерный фильтр перед объективом, чтобы запечатлеть флуоресценцию, — описал процесс съемки Джеймс.

«Береговая охрана SG115», Алекс Доусон

Если все предыдущие зрелищные просторы недоступны обычным людям, то сделать похожую фотографию, как у Алекса Доусона, может каждый, кто окажется в Турции.

Фотограф не рискнул заплыть внутрь и показать убранство корабля, а жаль Источник: Alex Dawson / underwaterphotographeroftheyear.com









