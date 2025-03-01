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Развлечения обзор Гороскоп на март от Василисы Володиной: кому в этом месяце повезет больше остальных

Гороскоп на март от Василисы Володиной: кому в этом месяце повезет больше остальных

Смотрите, к чему стоит готовиться разным знакам зодиака

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1 комментарий
Готовьтесь к тому, что эмоции будут бить через край, а настроение может меняться по щелчку пальцев | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаГотовьтесь к тому, что эмоции будут бить через край, а настроение может меняться по щелчку пальцев | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Готовьтесь к тому, что эмоции будут бить через край, а настроение может меняться по щелчку пальцев

Источник:

Март точно не назовешь скучным. Астролог Василиса Володина уверена, что вместе с природой оттаивать и выбираться из зимней спячки начнет и каждый из нас. Захочется чаще выходить из дома, поменять имидж, закрутить бурный роман. Какие из решений будут удачными, а о чём лучше подумать дважды — читайте в подробном гороскопе на март 2025 года для каждого знака зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Пришло время почистить перышки. Давно хотели записаться в спортзал, сходить на массаж, сделать чистку лица? Март — подходящее время для косметических процедур. От пластических операций и кардинальных преображений лучше отказаться, тем более финансы к ним могут совсем не располагать.

— В материальной сфере может возникнуть сложная ситуация, когда, казалось бы, верный доход или дорогостоящая покупка уплывают буквально из-под носа — не переживайте, крупную рыбу нужно «поводить», прежде чем выловить, — предупреждает Василиса Володина.

Астролог советует в марте не спешить как в делах сердечных, так и на работе. Найдите время хорошенько обдумать, взвесить, собрать больше информации — всё это пригодится, чтобы не ударить в грязь лицом в будущем.

2

Телец

На улице потеплело, и Тельцам пора выбираться из домашней спячки. Астролог рекомендует пойти в музей, на выставку, в кафе или просто погулять в парке и подышать свежим воздухом. Лучше всего взять с собой за компанию друзей и родственников — им сейчас очень нужна ваша поддержка рядом. Если у вас есть дети, на них обратите особое внимание.

— Поглядывайте пристальнее обычного за учебой детей — они могут увиливать или что-то недоговаривать, — рассказала астролог. — Давить и наказывать в целях воспитания особого смысла не имеет. Гораздо важнее быть личным примером ответственности, одновременно показывая себя как современного родителя, достаточно демократичного и в меру строгого.

Со второй половинкой лучше попридержать коней. Пока вы планируете вашу свадьбу и представляете, как будут выглядеть дети, на деле всё будет совсем иначе, а поспешные серьезные шаги только навредят вам и вашим отношениям.

3

Близнецы

Задайте себе вопрос, а как давно вы отдыхали? В марте на первом месте у вас будет стоять работа, вы будете пытаться сделать всё и сразу и сами не заметите, как выгорите. Главный совет на этот месяц — научитесь отвлекаться. Баланс между работой и личной жизнью еще никому не навредил.

— Почувствовать себя комфортно и восстановить силы можно, непринужденно общаясь в кругу друзей или, как ни странно, всё на той же работе, с коллегами. Будни поможет скрасить и легкий флирт — улыбайтесь, комплименты повысят самооценку, и вы почувствуете себя лучше, — уверена астролог.

Не забывайте и про режим дня. Бессонная ночь за сериалом или книгой могут сыграть с вами злую шутку в этом месяце.

4

Рак

На работе у Раков грядут большие перемены, но не стоит делать выводы по первым слухам, лучше дождаться официальных заявлений. В марте с родителями будут натянутые отношения, может показаться, что они против всех ваших мечтаний и целей, но на самом деле за критикой будут крыться важные советы, которые вам пригодятся.

В этом месяце вы будете особенно доверчивы к приметам, вещим снам и предсказаниям.

— Вы больше обычного будете склонны к мистическому восприятию действительности, обосновывая всё происходящее чудесным стечением обстоятельств и пытаясь увидеть во всём знаки судьбы. Может быть, действительно Вселенная вам на что-то намекает, но от этого не должны страдать земные дела, — дает совет Василиса Володина.

Вторая половинка выступит скептиком и не поддержит вашу тягу к мистике. Не стоит воспринимать слова близкого человека как личную обиду, даже если он ставит под сомнение ваши убеждения.

5

Лев

В марте Львы поймут, что у них есть все знания и навыки, чтобы изменить этот мир, но как это сделать — пока не понятно. Астролог советует отказаться от иллюзий, отбросить стереотипное мышление и собрать команду, которая приведет вас к мечте.

Со стороны может прийти не только физическая помощь, но и финансовая. Пока не будете уверены в своем замысле на 100 процентов, не делитесь набросками с широким кругом людей.

— Возможно, вам стоит освоить новые знания, и сейчас выявляются их пробелы, которые нужно закрыть. Кстати! Время искать не только деловых партнеров, но и любовь. Начните с того, чтобы ближе познакомиться с друзьями или друзьями друзей, — предлагает астролог.

6

Дева

В марте Девы почувствуют, что их энергия на исходе. Чтобы совсем не упасть духом и не порушить все рабочие процессы, Василиса Володина рекомендует научиться доверять и делегировать, даже если раньше никогда этого не делали. В марте у вас будет шанс попробовать себя в роли не обычного исполнителя, а организатора и лидера — воспользоваться такой возможностью или нет, решать только вам.

— Девы, которые ищут достойного любовного партнера или дружеское плечо, смогут найти человека, кто готов идти вместе до конца, дорабатывая совместное дело до совершенства, и поддержать, когда вы уже валитесь с ног, — поделилась астролог.

7

Весы

В марте у Весов отношения с партнером попадут в зону турбулентности. Сомнения и переживания охватят как пары, которые давно в браке, так и те, что только познакомились. Если у вас отношения на расстоянии — они могут быть особенно неустойчивыми. Василиса Володина успокаивает, что все трудности временные, и не рекомендует рубить сплеча.

— Не позволяйте личной жизни повлиять на ситуацию в деловой. Ваши обязанности никто не отменял, и к середине месяца с вас могут спросить о задолженностях по обязательствам различного рода. Вы традиционно способны сгладить ситуацию, но поволноваться придется, так что не доводите до крайности, — рекомендует астролог.

8

Скорпион

Если еще не расписали план действий на год — сделайте это в марте. Подумайте, когда лучше пойти в отпуск и всё ли у вас есть для этого. Хотите получить образование или пройти курсы — астролог рекомендует планировать это на вторую половину года, но всю информацию собрать сейчас.

Если у вас есть собственный бизнес или дети — уделите им максимум своего внимания.

— В некоторых случаях дети могут нашалить или слукавить, но, скорее всего, потребуются какие-то действия, связанные с их дальнейшим успешным обучением, участием в конкурсах, олимпиадах или соревнованиях, — предупреждает Василиса Володина.

В марте стоит разузнать, не положены ли вам какие-то выплаты, возможно, пора оформлять налоговый вычет, о котором вы забыли.

9

Стрелец

Стрельцам будет казаться, что всё против них. Работа, которая разрушит планы. Недопонимания с любимым человеком. Квартирные вопросы с родителями, которые совсем не хочется решать прямо здесь и сейчас. Выдохните. В марте вам важно остаться в гармонии с самим собой и справляться со всем постепенно. Все важные моменты с семьей лучше решить в этом же месяце и не отодвигать в дальний ящик. Что касается ссор со второй половинкой — задумайтесь, так ли они важны или всё можно решить обычным разговором.

Не забывайте о своем здоровье, какой бы прилив энергии ни был в марте, грамотно расставляйте приоритеты и помните о своем комфорте.

— Энергии вы чувствуете достаточно, чтобы выходные или мини-отпуск организовать максимально активно. Помните, что важно не переохлаждаться, не рискуйте здоровьем, расчищая остатки сугробов, и не перегружайте себя, занимаясь спортом, — рекомендует астролог.

10

Козерог

Козероги в марте будут нарасхват. На работе не получится переложить все обязанности на коллег и наблюдать за процессом со стороны — придется быть частью команды. Дома вы почувствуете, как вас затягивает бытовуха: мелкие проблемы у родителей, школьные неприятности у ребенка — и везде нужно ваше внимание.

— Даже ваше терпение и ответственность иногда не выдерживают — хочется вырваться на свободу и заняться тем, что действительно увлекает. Обязательно так и поступайте — но на выходных! Прихватите с собой боевую подругу или друга и рваните куда-то, где давно хотели бы побывать, — предлагает Василиса Володина.

Астролог добавляет, что планировать долгую поездку не стоит, возможно, ее придется прервать раньше времени.

11

Водолей

Давно вы проводили ревизию своих финансов? В марте Водолеи могут столкнуться с тем, что деньги тратятся со скоростью света и под конец месяца совсем нет никакой подушки безопасности. Астролог советует отложить крупные покупки на следующие месяцы, а вот на подарках близким мелочиться не стоит — в ответ вам придут не менее щедрые презенты.

— Весной недолго подхватить простуду. Укрепляйте здоровье активными физическими упражнениями — траты на спортзал или спортивный инвентарь ни в коем случае нельзя считать ненужными, — рассказала Василиса Володина.

12

Рыбы

Если сейчас вас охватила хандра и апатия, после дня рождения она пропадет, а на ее место придет уверенность в собственных силах. Главное в марте — не переоценить себя, возьмите больше времени на рабочую задачу и лишний раз перепроверьте, правильно ли поставили будильник.

— Не стремитесь выполнить именно в этом месяце обещания по благоустройству дома. Если денег сейчас недостаточно, посмотрите альтернативные варианты покупок, или более выгодные предложения появятся позднее, — уверена астролог.

В марте Василиса Володина советует найти спортивный клуб неподалеку и открыть для себя мир физической активности, который перестанет быть рутиной. Плавание или танцы станут настоящим удовольствием, особенно если решите заниматься вместе с друзьями.

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Комментарии
1
Гость
13 минут
Володина сказала что не природные ресурсы делают нас неповторимыми и великими а Таврический с его несменяемостью и движухой
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