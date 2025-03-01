Гороскоп на март от Василисы Володиной: кому в этом месяце повезет больше остальных

Март точно не назовешь скучным. Астролог Василиса Володина уверена, что вместе с природой оттаивать и выбираться из зимней спячки начнет и каждый из нас. Захочется чаще выходить из дома, поменять имидж, закрутить бурный роман. Какие из решений будут удачными, а о чём лучше подумать дважды — читайте в подробном гороскопе на март 2025 года для каждого знака зодиака.
Овен
Пришло время почистить перышки. Давно хотели записаться в спортзал, сходить на массаж, сделать чистку лица? Март — подходящее время для косметических процедур. От пластических операций и кардинальных преображений лучше отказаться, тем более финансы к ним могут совсем не располагать.
— В материальной сфере может возникнуть сложная ситуация, когда, казалось бы, верный доход или дорогостоящая покупка уплывают буквально из-под носа — не переживайте, крупную рыбу нужно «поводить», прежде чем выловить, — предупреждает Василиса Володина.
Астролог советует в марте не спешить как в делах сердечных, так и на работе. Найдите время хорошенько обдумать, взвесить, собрать больше информации — всё это пригодится, чтобы не ударить в грязь лицом в будущем.
Телец
На улице потеплело, и Тельцам пора выбираться из домашней спячки. Астролог рекомендует пойти в музей, на выставку, в кафе или просто погулять в парке и подышать свежим воздухом. Лучше всего взять с собой за компанию друзей и родственников — им сейчас очень нужна ваша поддержка рядом. Если у вас есть дети, на них обратите особое внимание.
— Поглядывайте пристальнее обычного за учебой детей — они могут увиливать или что-то недоговаривать, — рассказала астролог. — Давить и наказывать в целях воспитания особого смысла не имеет. Гораздо важнее быть личным примером ответственности, одновременно показывая себя как современного родителя, достаточно демократичного и в меру строгого.
Со второй половинкой лучше попридержать коней. Пока вы планируете вашу свадьбу и представляете, как будут выглядеть дети, на деле всё будет совсем иначе, а поспешные серьезные шаги только навредят вам и вашим отношениям.
Близнецы
Задайте себе вопрос, а как давно вы отдыхали? В марте на первом месте у вас будет стоять работа, вы будете пытаться сделать всё и сразу и сами не заметите, как выгорите. Главный совет на этот месяц — научитесь отвлекаться. Баланс между работой и личной жизнью еще никому не навредил.
— Почувствовать себя комфортно и восстановить силы можно, непринужденно общаясь в кругу друзей или, как ни странно, всё на той же работе, с коллегами. Будни поможет скрасить и легкий флирт — улыбайтесь, комплименты повысят самооценку, и вы почувствуете себя лучше, — уверена астролог.
Не забывайте и про режим дня. Бессонная ночь за сериалом или книгой могут сыграть с вами злую шутку в этом месяце.
Рак
На работе у Раков грядут большие перемены, но не стоит делать выводы по первым слухам, лучше дождаться официальных заявлений. В марте с родителями будут натянутые отношения, может показаться, что они против всех ваших мечтаний и целей, но на самом деле за критикой будут крыться важные советы, которые вам пригодятся.
В этом месяце вы будете особенно доверчивы к приметам, вещим снам и предсказаниям.
— Вы больше обычного будете склонны к мистическому восприятию действительности, обосновывая всё происходящее чудесным стечением обстоятельств и пытаясь увидеть во всём знаки судьбы. Может быть, действительно Вселенная вам на что-то намекает, но от этого не должны страдать земные дела, — дает совет Василиса Володина.
Вторая половинка выступит скептиком и не поддержит вашу тягу к мистике. Не стоит воспринимать слова близкого человека как личную обиду, даже если он ставит под сомнение ваши убеждения.
Лев
В марте Львы поймут, что у них есть все знания и навыки, чтобы изменить этот мир, но как это сделать — пока не понятно. Астролог советует отказаться от иллюзий, отбросить стереотипное мышление и собрать команду, которая приведет вас к мечте.
Со стороны может прийти не только физическая помощь, но и финансовая. Пока не будете уверены в своем замысле на 100 процентов, не делитесь набросками с широким кругом людей.
— Возможно, вам стоит освоить новые знания, и сейчас выявляются их пробелы, которые нужно закрыть. Кстати! Время искать не только деловых партнеров, но и любовь. Начните с того, чтобы ближе познакомиться с друзьями или друзьями друзей, — предлагает астролог.
Дева
В марте Девы почувствуют, что их энергия на исходе. Чтобы совсем не упасть духом и не порушить все рабочие процессы, Василиса Володина рекомендует научиться доверять и делегировать, даже если раньше никогда этого не делали. В марте у вас будет шанс попробовать себя в роли не обычного исполнителя, а организатора и лидера — воспользоваться такой возможностью или нет, решать только вам.
— Девы, которые ищут достойного любовного партнера или дружеское плечо, смогут найти человека, кто готов идти вместе до конца, дорабатывая совместное дело до совершенства, и поддержать, когда вы уже валитесь с ног, — поделилась астролог.
Весы
В марте у Весов отношения с партнером попадут в зону турбулентности. Сомнения и переживания охватят как пары, которые давно в браке, так и те, что только познакомились. Если у вас отношения на расстоянии — они могут быть особенно неустойчивыми. Василиса Володина успокаивает, что все трудности временные, и не рекомендует рубить сплеча.
— Не позволяйте личной жизни повлиять на ситуацию в деловой. Ваши обязанности никто не отменял, и к середине месяца с вас могут спросить о задолженностях по обязательствам различного рода. Вы традиционно способны сгладить ситуацию, но поволноваться придется, так что не доводите до крайности, — рекомендует астролог.
Скорпион
Если еще не расписали план действий на год — сделайте это в марте. Подумайте, когда лучше пойти в отпуск и всё ли у вас есть для этого. Хотите получить образование или пройти курсы — астролог рекомендует планировать это на вторую половину года, но всю информацию собрать сейчас.
Если у вас есть собственный бизнес или дети — уделите им максимум своего внимания.
— В некоторых случаях дети могут нашалить или слукавить, но, скорее всего, потребуются какие-то действия, связанные с их дальнейшим успешным обучением, участием в конкурсах, олимпиадах или соревнованиях, — предупреждает Василиса Володина.
В марте стоит разузнать, не положены ли вам какие-то выплаты, возможно, пора оформлять налоговый вычет, о котором вы забыли.
Стрелец
Стрельцам будет казаться, что всё против них. Работа, которая разрушит планы. Недопонимания с любимым человеком. Квартирные вопросы с родителями, которые совсем не хочется решать прямо здесь и сейчас. Выдохните. В марте вам важно остаться в гармонии с самим собой и справляться со всем постепенно. Все важные моменты с семьей лучше решить в этом же месяце и не отодвигать в дальний ящик. Что касается ссор со второй половинкой — задумайтесь, так ли они важны или всё можно решить обычным разговором.
Не забывайте о своем здоровье, какой бы прилив энергии ни был в марте, грамотно расставляйте приоритеты и помните о своем комфорте.
— Энергии вы чувствуете достаточно, чтобы выходные или мини-отпуск организовать максимально активно. Помните, что важно не переохлаждаться, не рискуйте здоровьем, расчищая остатки сугробов, и не перегружайте себя, занимаясь спортом, — рекомендует астролог.
Козерог
Козероги в марте будут нарасхват. На работе не получится переложить все обязанности на коллег и наблюдать за процессом со стороны — придется быть частью команды. Дома вы почувствуете, как вас затягивает бытовуха: мелкие проблемы у родителей, школьные неприятности у ребенка — и везде нужно ваше внимание.
— Даже ваше терпение и ответственность иногда не выдерживают — хочется вырваться на свободу и заняться тем, что действительно увлекает. Обязательно так и поступайте — но на выходных! Прихватите с собой боевую подругу или друга и рваните куда-то, где давно хотели бы побывать, — предлагает Василиса Володина.
Астролог добавляет, что планировать долгую поездку не стоит, возможно, ее придется прервать раньше времени.
Водолей
Давно вы проводили ревизию своих финансов? В марте Водолеи могут столкнуться с тем, что деньги тратятся со скоростью света и под конец месяца совсем нет никакой подушки безопасности. Астролог советует отложить крупные покупки на следующие месяцы, а вот на подарках близким мелочиться не стоит — в ответ вам придут не менее щедрые презенты.
— Весной недолго подхватить простуду. Укрепляйте здоровье активными физическими упражнениями — траты на спортзал или спортивный инвентарь ни в коем случае нельзя считать ненужными, — рассказала Василиса Володина.
Рыбы
Если сейчас вас охватила хандра и апатия, после дня рождения она пропадет, а на ее место придет уверенность в собственных силах. Главное в марте — не переоценить себя, возьмите больше времени на рабочую задачу и лишний раз перепроверьте, правильно ли поставили будильник.
— Не стремитесь выполнить именно в этом месяце обещания по благоустройству дома. Если денег сейчас недостаточно, посмотрите альтернативные варианты покупок, или более выгодные предложения появятся позднее, — уверена астролог.
В марте Василиса Володина советует найти спортивный клуб неподалеку и открыть для себя мир физической активности, который перестанет быть рутиной. Плавание или танцы станут настоящим удовольствием, особенно если решите заниматься вместе с друзьями.