Гороскоп на март от Василисы Володиной: кому в этом месяце повезет больше остальных

Пришло время почистить перышки. Давно хотели записаться в спортзал, сходить на массаж, сделать чистку лица? Март — подходящее время для косметических процедур. От пластических операций и кардинальных преображений лучше отказаться, тем более финансы к ним могут совсем не располагать.

— В материальной сфере может возникнуть сложная ситуация, когда, казалось бы, верный доход или дорогостоящая покупка уплывают буквально из-под носа — не переживайте, крупную рыбу нужно «поводить», прежде чем выловить, — предупреждает Василиса Володина.

Астролог советует в марте не спешить как в делах сердечных, так и на работе. Найдите время хорошенько обдумать, взвесить, собрать больше информации — всё это пригодится, чтобы не ударить в грязь лицом в будущем.