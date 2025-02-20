«Уже знаю, как справляться с болью»: как изменились актеры из сериала «Склифосовский»

С этими героями мы провели больше 12 лет, но что мы знаем о тех, кто их сыграл? Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











В феврале стартовал 13-й сезон сериала «Склифосовский», и это один из самых долгоиграющих проектов российского телевидения, с годами не теряющий популярности. За двенадцать с половиной лет. При этом сами авторы не раз признавались, что каждый сезон дается им всё сложнее, и для того чтобы поддержать зрительский интерес, им приходится убивать героев. Но жизнь актеров, сыгравших известных персонажей, порой бывает круче любого сценария. Рассказываем о судьбах актерского состава.

Максим Аверин

Максим Аверин завоевал народную любовь еще во времена сериала «Глухарь» (18+), а роль хирурга Олега Брагина только больше ее подпитала. Неотразимая улыбка, бесконечная харизма, немного циничности, и вот на экране новый кумир.

Что известно о личной жизни Максима Аверина — в нашем материале ниже Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











Хотя народной любви Аверину не занимать, в реальной жизни у него так и не появилось серьезных отношений. Ему приписывали романы со многими коллегами, но те в один голос заявляют, что между ними исключительно дружеские, платонические или рабочие отношения. А сам Аверин говорит, что он очень уж любвеобильный человек и страдает из-за этого.

— Очень уж мне нравится влюбляться. Причем часто влюбляюсь совершенно не в тех, в кого следовало бы, — признавался Аверин. — Что, разумеется, приносит мне в жизни много проблем. Это моя большая беда. Конечно, в моей жизни любовь присутствует. Но в этом плане я жадный и не хочу ни с кем делиться.

Максим Аверин признавался, что долго не мог осознать смерть матери Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











Главной женщиной своей жизни актер всегда называл мать Галину Викторовну.

— Более мужественного, сильного и жизнерадостного человека я никогда не встречал, — откровенничал Аверин. — Мама всегда мне говорила: «Максим, улыбайся, что бы ни случилось!» И я улыбаюсь. При всей моей любви к отцу я — мамин сын, с мамой мы связаны какой-то неразрывной пуповиной.

Помимо съемок в кино, Максим играет в театре Источник: Максим Аверин / T.me

Весной 2017 года мама Максима Аверина умерла. После этого актер долгое время не мог прийти в себя, признавался, что свыкнуться с ее смертью непостижимо.

Мария Куликова

После роли в «Лесной царевне» (0+) режиссеры открыли для себя таланты Марии Куликовой, и с тех пор, в каком фильме она бы ни появилась, практически везде играла положительных персонажей. А в роли нейрохирурга Марины Нарочинской ее разглядел и массовый зритель. В «Склифосовском» она охомутала Брагина, и на экране это выглядело так убедительно, что многие думали, что у Куликовой и Аверина роман и за кадром.

Зрители подозревали, что у Аверина и Куликовой был роман Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











На деле Мария жила с актером Денисом Матросовым, с которым съехалась спустя два дня после знакомства. Официально пара расписываться не стала. В том числе потому, что Куликова, по ее признанию, «разочарована в институтах брака, печатях, справках».

— Я от любых мероприятий, связанных с документами, стараюсь максимально уходить. Это мой пунктик — нигде ничего не фиксировать, ничего не заполнять, — признавалась актриса.

Мария Куликова встречалась с актером Денисом Матросовым Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











В 2011 году у пары родился сын Иван, а в 2015 году они разошлись. В 2019 году стали поговаривать, что Мария живет с актером Виталием Кудрявцевым, но эта информация так и не нашла подтверждения. Кудрявцев убеждал, что никакие романтические отношения их не связывают, а Куликова просто отмалчивалась. Лишь позже она рассказала, что встречается с мужчиной, но имени его не назвала, рассказав лишь, что они знакомы десять лет, и их отношения прошли проверку временем.

— Я нашла своего человека. Мне кажется, успех любого союза во многом объясняется тем, что люди просто совпали, — говорила Мария. — С моим любимым мы на одной волне. Наши вкусы совпадают практически во всем — фильмах, музыке, путешествиях. Мы смотрим в одну сторону.

В 2023 году Мария вышла замуж за Виталия Кудрявцева Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











В 2023 году влюбленные расписались в МФЦ.

— Я была в спортивном костюме. У меня одна фотография, которую сделал Ваня. Она получилась грандиозной — над нами парит огромное красивое облако, — поделилась актриса. — Никто, кроме Вани, на роспись не ходил. Обручальных колец у нас с мужем не было.

Сейчас Мария Куликова живет в загородном доме и говорит, что ее главные мечты сбылись.

— Я мечтала, чтобы был дом. И он есть. Любовь у меня есть. И прекрасный сын. В принципе, вот эти три позиции важны, мне больше ничего и не надо, — рассказала Мария.

Дмитрий Миллер

В роли Петра Пастухова Дмитрий Миллер играл в «Склифосовском» первые четыре сезона, потом надолго выпал из проекта вместе со своей экранной женой. В сериал он вернулся в десятом сезоне.

Дмитрий Миллер вернулся в «Склифосовский» в десятом сезоне Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











За время отсутствия в «Склифе» Дмитрий перенес операцию (из-за коксартроза ему заменили тазобедренный сустав), стал отцом (в 2014 году у него с супругой Юлией Деллос родились близняшки) и дедом (внучку подарил сын Юлии от предыдущих отношений).

Свою будущую жену Дмитрий впервые увидел во время службы в армии в Германии, когда она приезжала на гастроли, но познакомиться не решился. Семь лет спустя он вновь повстречал Юлию. На этот раз в Москве. И уже решил не упускать шанса.

— Сначала мы долго общались по телефону, постепенно понимали, что не можем друг без друга. А потом снова встретились и больше уже не разлучались, — рассказывал Миллер.

Миллеру заменили тазобедренный сустав Источник: dartmill / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Деллос к тому моменту была в разводе и воспитывала сына от предыдущих отношений. Сын Юлии поначалу относился к Дмитрию настороженно, но потом сменил гнев на милость и поладил с новым избранником матери.

Спустя десять лет отношений Дмитрий и Юлия официально зарегистрировали отношения, а в 2014-м у них родились близняшки Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.

Кроме актерского мастерства Дмитрий Миллер увлекается музыкой — он фронтмен группы «Чинтамани», арт-директором которой является его супруга.

Актер Дмитрий Миллер воспитывает дочек-близняшек Источник: dartmill / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пожалуй, самая загадочная история в жизни актера связана с потерянным братом — сыном матери от первого брака. После того как Антонина Харитоновна рассталась с супругом, ребенок остался с ней, но однажды, когда женщина была в командировке, ее родные сестры отдали мальчишку отцу. Когда Антонина Харитоновна была беременна Дмитрием, она раскрыла секрет второму мужу и попросила привести сына от первого брака в семью. Но супруг был категорически против и поставил ультиматум: или он, или ребенок. Из-за этого семья долго не могла воссоединиться. Но теперь Дмитрий Миллер прекрасно общается с братом.

Елена Яковлева

С Еленой Яковлевой зрители были прекрасно знакомы задолго до «Склифосовского», в котором актриса закрепилась с третьего сезона. Ее героиня — талантливый врач и карьеристка Ирина Павлова, и к четвертому сезону Яковлева раскрыла и все стороны, и личную жизнь своего персонажа.

Елена Яковлева появилась в сериале в четвертом сезоне Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











Что же до личной жизни самой Елены Яковлевой, то к ней актриса предпочитает не привлекать лишнее внимание. Сейчас она счастлива во втором браке. Ее избранником стал актер Валерий Шальных. История их любви началась во время гастролей. Пять лет они жили гражданским браком, а в 1990 году расписались. Как признавалась Яковлева, в ЗАГС пара отправилась, чтобы на гастролях жить в одном номере.

— Мы чувствуем друг друга. Муж еще ключом в дверях поворачивает, я уже знаю, расстроен он или еще что-то. И если я хочу драму, реагирую на его состояние соответствующе. Если не хочу, говорю с нежностью: «Боже, ты чем-то расстроен…» Каждый вечер у нас разный. Наверное, потому и вместе так долго, что играем-играем и никак не наиграемся, — делилась подробностями отношений Елена Яковлева.

В 1992 году у Валерия и Елены родился сын Денис. Также пара воспитала дочь Шальных от предыдущего брака.

Елена Яковлева показала фото с мужем и сыном из семейного архива Источник: elenayakovleva.official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2014 году актриса рассказала, что пережила клиническую смерть — во время выступления на сцене ей резко стало плохо, и Яковлеву, как только она отыграла спектакль, госпитализировали. В клинике у нее диагностировали скрытую язву желудка. Врачи провели срочную операцию под наркозом, но что-то пошло не так, и сердце артистки остановилось. Артистку чудом вытащили с того света.

Из-за плотного графика Елена Яковлева часто запускает свое здоровье и обращается к врачам, только когда «уже совсем туго приходится».

— Пришлось долго лечить ухо. На море попала вода, и началось осложнение, а отлежаться из-за работы возможности не было. В результате лечение больше месяца заняло, — признавалась актриса.

Елена Яковлева остается востребованной актрисой, а ее график расписан на годы вперед.

Ольга Павловец

Стоит Ольге Павловец появиться в какой-нибудь клинике, как врачи тут же узнают в ней Полину Пастухову и благодарят за то, с какой точностью передана их работа в сериале. К работе в «Склифосовском» Павловец пришла уже с солидной фильмографией. Ее героини обычно переживали много трагедий, но ни одна из них не может сравниться с той, что на самом деле пережила актриса.

Ольга Павловец была замужем за актером Дмитрием Щербиной Источник: кадр из сериала «Склифосовский» (12+), реж. Андрей Селиванов, Юлия Краснова, «Россия-1», с 2012 года











В 2003 году она познакомилась со своим будущим мужем, актером Дмитрием Щербиной, а в 2005 году у них родился сын Прохор, а четыре года спустя пара рассталась.

— Тогда еще я не знала, что многие, как мне казалось, Димины достоинства обернутся недостатками в совместной жизни: загадочная печаль — угрюмостью, хозяйственность — излишним педантизмом, размеренность — нежеланием развиваться дальше, — делилась актриса семейными подробностями. — К тому же я стала обращать внимание, что Дима часто выпивает.

Пара разошлась в 2009-м Источник: olga_pavlovets_real / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но самое страшное событие только ожидало Ольгу Павловец. В 2009 году ее четырехлетний сын был на даче с бабушкой и дедушкой. Споткнулся. Ударился головой. Упал в канавку с водой. Ольга в тот момент была на съемках.

— Папа позвонил вечером, он не смог произнести в трубку ни слова, но я сразу поняла: произошло страшное. Это был несчастный случай, когда беда настигает внезапно. Четырехлетний Прохор споткнулся возле канавки на даче, упал и захлебнулся, — рассказывала Ольга о том страшном дне. — Редко говорю на эту тему, слова есть ложь, в них не передать того горя, которое испытывает мать, потерявшая ребенка.

Актриса Ольга Павловец потеряла четырехлетнего сына Источник: olga_pavlovets_real / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Убитую горем актрису всеми силами утешал новый возлюбленный — актер Иван Шибанов. В 2010 году Павловец родила от него сына Макара, но в 2017 году отношениям пришел конец. Позднее у Ольги появился еще один ребенок, но имени его отца актриса не называет.

— Я не замужем. Я бы хотела любви, а штамп в паспорте не имеет значения, — сухо рассказывала актриса, предпочитая больше разговаривать о творчестве.

Сейчас Ольга Павловец живет в Санкт-Петербурге и одна воспитывает двоих сыновей.

— Я живу с воспоминаниями о старшем сыне каждый день, но уже знаю, как справляться с болью, — признавалась Ольга Павловец. — Чувствую, что мой маленький ангелочек помогает мне, делает мудрее и сильнее. Никому не пожелаешь такого, но если это проходишь, многие жизненные проблемы начинают восприниматься как мелочь. Не знаю, есть ли рай и ад, ангелы с крыльями, но верю, что существуют высшие силы.