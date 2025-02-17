НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Ярославле
Погода-12°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -18

5 м/c,

зап.

 751мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,31
EUR 94,89
Встали трамваи
Продают популярный ТЦ
Почему умирает бизнес
Бизнесмены — о запрете иностранных слов
ЧП в многоэтажке
Как отдохнуть зимой по-русски
Огромные коты в Ярославле
Желтый уровень погодной опасности
70-летняя фанатка BTS
Развлечения С момента запуска приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз

С момента запуска приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз

В сутки на платформе фиксируют до 3,3 млрд просмотров

80
Написать комментарий
Владельцы айфонов скачали приложение 9&nbsp;млн раз, большинство же загрузок приходится на Android | Источник: Дарья СеленскаяВладельцы айфонов скачали приложение 9&nbsp;млн раз, большинство же загрузок приходится на Android | Источник: Дарья Селенская

Владельцы айфонов скачали приложение 9 млн раз, большинство же загрузок приходится на Android

Источник:

С момента официального запуска российские пользователи установили приложение «VK Видео» 60 млн раз. Наибольшей популярностью платформа пользуется у владельцев Android — на их счету 35 млн загрузок. На Android TV приложение установили 15,4 млн раз, а на iOS — 9 млн.

По информации пресс-службы, за год суммарное время просмотра на платформе выросло в 23 раза. Суточный рекорд просмотров в «VK Видео» составил 3,3 млрд. Наибольший прирост аудитории платформа зафиксировала на Smart TV.

Осенью 2024 года компания VK запустила монетизацию для авторов оригинального видеоконтента с аудиторией более 5 тысяч человек. В декабре к программе монетизации присоединились более 80 тысяч российских блогеров.

ПО ТЕМЕ
Видеоблогер VK видео Видеоплатформа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление