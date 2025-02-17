С момента запуска приложение «VK Видео» скачали 60 млн раз

С момента официального запуска российские пользователи установили приложение «VK Видео» 60 млн раз. Наибольшей популярностью платформа пользуется у владельцев Android — на их счету 35 млн загрузок. На Android TV приложение установили 15,4 млн раз, а на iOS — 9 млн.



По информации пресс-службы, за год суммарное время просмотра на платформе выросло в 23 раза. Суточный рекорд просмотров в «VK Видео» составил 3,3 млрд. Наибольший прирост аудитории платформа зафиксировала на Smart TV.