«Берет и засовывает в себя живого попугая». Россиянка побывала на скандальном порношоу в Таиланде — красочный рассказ

После такого шоу у Ирины смешанные чувства Источник: Подина Авдошина / Городские медиа











Таиланд у россиян по-прежнему востребованная страна для отдыха. И не только из-за приятного климата и красивых видов, но и благодаря культурным контрастам. Отправившись на экскурсию вместе с гидом, можно попасть далеко не на самые привычные мероприятия. Туристка Ирина Климентьева посетила знаменитое тайское секс-шоу и вернулась в Россию в смешанных чувствах. Впечатлениями она поделилась с читателями NN.RU

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О подобных эротических шоу, вероятно, знает каждый второй турист, который собирается в Таиланд. Одно из популярных мероприятий такого рода проводится на Пхукете в The Wake Up Club. Нередко посещение «злачных» мест включено в туристическую программу.

Ирина говорит, что посетить шоу нетрудно — этот вариант досуга предложат отельные гиды.



— Мы приехали по турпутевке, и навстречу вышел отельный гид, как это обычно и бывает. Он предложил вечернюю программу под говорящим названием ХХХ, но мне больше нравится называть ее порно-цирковым шоу. Так как я человек любопытный, мы с другом согласились туда сходить и купили билет, — вспоминает Ирина.

Поход на такое шоу обойдется в 4–5 тысяч рублей на человека. На входе досматривают и забирают мобильные телефоны, так что скинуть друзьям селфи с голыми тайками не получится. Какие санкции предусмотрены для нарушителей, Ирина не рассказала, но, вероятно, человека с камерой точно выгонят.

Итак, «ХХХ-шоу» (18+) представляет собой закольцованную программу из нескольких номеров сексуального характера. Это, конечно, не оргия, но крайне откровенное мероприятие, которое продолжается до самого утра. В любой момент потерявший интерес человек может встать и уйти, но если есть желание наслаждаться зрелищем всю ночь, то препятствовать этому никто не будет.

Помещение напоминает мини-театр со сценой и сидячими местами. Разместиться можно на любом месте, однако есть нюанс — актеры выходят в зал и контактируют со зрителями (самым развратным образом!). Ирина была предупреждена и заняла место подальше, чтобы спокойно наблюдать за процессом. Тем более что первые ряды, по ее словам, всегда заняты туристами из Китая. Туристка призналась, что во время шоу внутри возникает диссонанс: не понимаешь, где находишься и как такое может быть.



— Голая девушка пригласила на сцену китайца, раздела его за кулисами, а потом уложила на сцену, прикрыв полотенцем самое дорогое, и под мелодичную музыку начала тереться об него голой грудью. Я сначала даже глаза закрыла, потому что стало стыдно. А потом вижу, что все смотрят спокойно, и тоже расслабилась. В один момент актриса резко сдернула с мужчины полотенце, чтоб зал всё увидел. Тот вскочил и прикрылся. И все засмеялись, все были рады.

Один из популярных номеров в программе — стрельба шариками для тенниса. Откуда именно — нетрудно догадаться, учитывая тематику шоу. Ирина описывает увиденное так:

— Голая актриса засовывает в себя мячики, а в руках держит ракетку для тенниса. Когда мячик выпадает, она отбивает его в зрительный зал. За выступление летит с десяток шариков.

По наблюдениям Ирины, зрители не только не брезгуют мячиками, но еще и пытаются их поймать, чтобы забрать домой, как сувениры.



— Следующая сценка. Выходят парень и девушка и начинают заниматься сексом, лежа на сцене. У всех на виду. Но суть номера даже не в этом. Во время акта актер поднимает актрису и несет на себе. Замечу, что он все еще в ней. В таком виде подходит к кому-то из гостей в зале, кладет любовницу на зрителя и продолжает делать свое дело прямо на нем. Зрелище жуткое, потому что по лицу актрисы видно, что ей это неприятно. Возникает ощущение, что ее насилуют. Кажется, она вот-вот заплачет. Скорее всего, ей очень больно.

Кстати, актрисы засовывают в себя не только теннисные мячики. Есть аналогичный номер со стопкой связанных бритв. Лезвия связаны веревочкой, и актриса достает их из промежности буквально гирляндой.

Большей популярностью пользуются аналогичные номера с живностью. Актрисы достают из себя птиц и рыбок.



— Она просто берет и засовывает в себя живого попугайчика и ходит по сцене под музыку минуты две. Я в этот момент вся извелась. Думаю, ну ведь задохнется птица. И она достает его. Попугайчик, бедный, сидит, крыльями встряхивает, пытается отряхнуть перья. В общем, птица вся мокрая и ее очень жалко. С рыбками примерно то же самое. Засовывает штук десять, а потом ставит между ног аквариум, и они туда падают.

Поскольку программа закольцована, то, посмотрев все номера, Ирина ушла. Говорит, чувства были самые смешанные. С одной стороны, подобного больше нигде и никогда не увидишь, а потому понаблюдать за нескромным действом было интересно. С другой — смотреть такое шоу в присутствии других людей будто ненормально.