Уделала SHAMAN'а и пропала: куда исчезают победители шоу «Голос»

Присмотритесь хорошенько, возможно, вы даже видели этих людей за пределами «Голоса» (12+), но это не точно Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











История Золушки стара как мир, вот и создатели шоу «Голос» (12+) в 2012 году решили попробовать себя в роли феи-крестной и подарить возможность неизвестным людям с хорошими вокальными данными стать певцами с всероссийским именем. Такой формат зашел зрителю, и сейчас идет уже 13-й сезон проекта. Бурные овации, крики поздравлений, долгожданная статуэтка, но что происходит дальше, после того как выключаются камеры, а победители возвращаются к своей привычной жизни?

Дина Гарипова, первый сезон

В 2012 году на кастинг первого сезона шоу «Голос» певица из Татарстана пришла во всеоружии. За ее спиной было обучение в «Золотом микрофоне», участие в нескольких конкурсах и подписанный контракт с продюсерской студией Романа Оболенского. На прослушиваниях Дина спела романс «А напоследок я скажу» и попала в команду Александра Градского.

— У меня было ощущение, что кто-то из опытных людей этот романс вам поставил. Если вы это сделали сами, я вас поздравляю! Она профессиональная певица, ничего делать не надо, все ноты на месте. У меня даже сложилось впечатление, что я с ней работал, хотя это не так, — сказал Александр Градский после выступления Дины.

Источник: 116.RU

Победа дала сильный толчок карьере Дины Гариповой. Она подписала контракт со студией «Юниверсал» и получила звание заслуженной артистки Татарстана, но на этом подарки судьбы не закончились. В начале 2013 года Первый канал выбрал Дину представлять Россию на «Евровидении». Певица дошла до финала и заняла лишь пятое место, но такой результат ее совсем не расстроил.

— У меня замечательное, прекрасное настроение. Потому что жизнь-то продолжается. А это было такое замечательное приключение в моей жизни, о котором я мечтала в детстве. Мне хотелось побывать на подобном конкурсе, тем более на «Евровидении» — боже мой! Одно слово только чего стоит. И я счастлива быть здесь, быть частью этого. И я надеюсь, что еще будет в нашей жизни очень много таких замечательных праздников, — прокомментировала проигрыш Дина.

В 2015 году Дина вышла замуж и практически пропала из поля зрения прессы. До общественности лишь долетали новости, что победительница занялась своим здоровьем и вместе с супругом сильно похудела.

— К здоровому, сбалансированному питанию я пришла вместе с мужем. Вдвоем мы много читали о всевозможных диетах и выбрали для себя довольно комфортный путь. Мы отказались от любой жареной пищи, а всё остальное едим в небольших объемах. Таким образом, я не вычеркнула из рациона ни одного продукта, просто всё потребляю понемногу. И, конечно, ничего не кушаю вечером. В крайнем случае могу позволить один фрукт или чай без сладостей, — поделилась секретом стройной фигуры Дина.

Сейчас Дине 33 года, и она продолжает держать себя в форме Источник: Дина Гарипова / Telegram











Два года назад у Дины появился сын Адам, который стал для певицы глотком свежего воздуха. В том же году она выпустила новый трек «Выше», приняла участие в новогоднем шоу на Первом канале и начала активно давать концерты, но даже в плотном графике работы на первом месте для нее стоит сын.

— Я стараюсь максимально много времени посвящать ребенку. От некоторых мероприятий пока отказываюсь, потому что понимаю: сейчас такое время, когда малыш особенно во мне нуждается. И я не хочу часто оставлять его без своего внимания. Каждый концерт планирую заранее, чтобы было с кем оставить сына, подготовить всё необходимое для него и спокойно работать.

Александра Воробьева, третий сезон

Путь Александры до большой сцены «Голоса» не назовешь легким. В 2007 году она переехала из Энгельса в Москву, поступила в Гнесинское училище и устроилась работать бэк-вокалисткой в караоке.

— В этом караоке были абсолютно разные случаи. Приезжали на разборки какие-то главы районов. Один даже предлагал куда-то в кафе идти работать или в ресторан, тоже там петь. Это было так страшно, но я на тот момент не понимала, насколько это всё опасно. Конечно же, были и охранники на месте, которые помогали вовремя куда-то убежать, в подсобку спрятаться. И были такие случаи, слава богу, не в мою смену, когда всё заканчивалось смертью человека, — вспоминает Александра.

После учебы Александра решила пойти в шоу-бизнес через «Голос», подала заявку в первый сезон, но не прошла. В третьем сезоне удача ей улыбнулась, и на слепых прослушиваниях эффектную блондинку пригласили в команду сразу три наставника: Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Участница выбрала работать с первым и не прогадала. На финале она исполнила композиции из «Призрака оперы» и обошла своего соперника Ярослава Дронова, которого позже страна будет знать под псевдонимом SHAMAN.

Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), студия Первого канала, 2014 год











Поддержка Александра Градского не закончилась после проекта. Он пригласил ее в тур по России «Два часа „Голоса“» и предложил работу в его театре.

— Это был удивительный, конечно, человек, добродушный, искренний, всегда открытый. Он мог и пожурить, но справедливо. Вот какой был на камерах, такой был и в жизни. Градский не надевал никакую маску. Знаете, он мог позвонить в два часа ночи и такой: «Ну что, Санька, конечно же, ты не спишь. Я вот сейчас посмотрел твой номер, где ты поешь, и начал плакать», — вспоминает Александра.

Такое тесное общение принимали не все, и Александру даже заподозрили в связи с маэстро.

— Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня, как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный.

Чем дальше была победа на «Голосе», тем больше певица начала понимать, что нужно что-то делать, чтобы тебя не забыли. В 2017 году она решила уйти от образа «милой соседки», поменяла стиль в одежде и покрасилась в фиолетовый.

Обычно меняют имидж после расставания, а Александра сделала это после замужества Источник: aleksandravorobyeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Новый имидж не прижился в жизни певицы, и она решила попробовать снова. Александра вернула прежний цвет и занялась разработкой нового проекта.

— Сейчас я работаю над своим новым сольным проектом, который, конечно, не будет называться «Александра Воробьёва». То, что было в 2014 году на проекте «Голос», останется там же.

Сразу и не узнать, Александра это или Dua Lipa Источник: Александра Воробьева / Telegram











Толчок карьере Александры снова дал Первый канал. В 2022 году она дошла до финала в другом их шоу «Фантастика» (12+), где ее заметил продюсер Витаса — Сергей Пудовкин. Певица начала активно выпускать песни, появляться на светских мероприятиях и участвовать в съемках, в том числе в «Голубом огоньке» (16+).

В 2025 году у нее уже вышло два трека, сольный «Заново» и с Львом Лещенко «Осень за окном», но, несмотря на небывалую продуктивность, до популярности ее бывшего соперника по «Голосу» — SHAMAN'а — ей еще далеко.

Иеромонах Фотий, четвертый сезон

Виталий Мочалов плотно занялся музыкой, когда ушел в Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь и принял постриг под именем Фотий. Службу Богу мужчина совмещал с игрой на органе и уроками по вокалу.

Мысли о том, чтобы принять участие в шоу «Голос», начали появляться у Фотия еще на этапе первого сезона, но в приоритет встала подготовка к постригу. В 2015 году он решился отправить заявку и после того, как получил разрешение, отправился на кастинг. Во время слепых прослушиваний иеромонах Фотий хотел попасть в команду к Александру Градскому, но обернулся только Григорий Лепс. Исполнитель «Рюмки водки» не был в восторге от того, с кем ему придется работать.

— Начало было очень красивое, а потом я развернулся, и он (Фотий. — Прим. ред.) понял свое разочарование. Скажите мне на милость, что вы собираетесь делать дальше? Что делать нам потом? — осыпал Григорий вопросами Фотия.

Разность репертуаров с наставником не помешала Фотию прийти к победе и уйти со статуэткой. После «Голоса» иеромонах начал активно гастролировать и давать концерты. Только за пять лет он выступил больше 200 раз.

Источник: Иеромонах Фотий (Мочалов) / Vk.com











— Зритель получил меня, а не я зрителя: я увидел, что многим очень не хватало такого жанра, в котором я выступаю. Я понимаю это по тому, как тепло меня встречают в разных уголках нашей Родины, — поделился Александр в одном из интервью.

Кроме пения Александр также стал вести собственный блог. Необычный образ жизни для монаха не все понимают, но патриарх Кирилл поддерживает певца и видит в этом всём особую миссию.

Судя по седине, жизнь у иеромонаха Фотия не из простых Источник: Иеромонах Фотий (Мочалов) / Vk.com











— Концерты развлекательные отвлекают человека от самого себя и своих житейских проблем, в то время как на моих концертах зритель не убегает от себя, а совсем наоборот — становится еще ближе к своему сердцу и голосу совести, — рассказал о своем творчестве Александр.

После финала Лепс решил не продолжать сотрудничество с победителем.

— Видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью.

Александр Волкодав, десятый сезон

Александр называет себя «музыкантом до мозга костей». В 2005 году он основал вместе с друзьями небольшую музыкальную группу «К-52». Ребята начали записывать кассеты и раздавать их бесплатно знакомым, такой пиар сработал, группу заметили и начали приглашать на концерты. В их репертуар входили каверы на известные хиты и собственные песни. Свой первый альбом «К-52» выпустила лишь в 2016 году.

Работа в группе не приносила Александру полного удовлетворения, и он мечтал о сольной карьере. Так появился KSANDR — псевдоним Александра, под которым он давал концерты.

В 2018 году музыкант подался на шоу «Песни» (16+) на ТНТ, но не прошел отбор. В 2021 году Александр решил попробовать снова попасть на телевидение, но уже в 10-й сезон шоу «Голос». Здесь певцу повезло больше, он оказался в команде Пелагеи и смог победить в финале.

— Саша — очень хороший человек, и я думаю, что зрители это увидели. И это не просто образ искреннего парня, он действительно такой, — отозвалась наставница.

На прослушивания Александр пришел в косухе и с цепями, но Пелагея быстро исправила его образ к финалу Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), студия Первого канала, 2021 год











На время локдауна Александр отказался от мечты о мировой известности и стал маркетологом. Новая профессия ненадолго прижилась, и после того как сняли ограничения, певец начал снова давать небольшие концерты.

Александр не женат, что странно, ведь в его профиле много фотографий, которые идеально бы подошли для сайта знакомств Источник: Александр Волкодав / Vk.com











На выступлениях он всё так же поет свои песни и репертуар известных исполнителей, но до большой сцены ему только предстоит дойти.

Виктория Соломахина, одиннадцатый сезон

В десять лет Виктория приняла участие в шоу «Голос. Дети» (0+), но проиграла. Через десять лет она не смогла устоять, чтобы не попробовать снова, только уже на взрослом «Голосе». Участница попала в команду к Полине Гагариной.

— К этому я очень долго шла. Еще с того самого сезона детского «Голоса». Постараюсь сейчас не заплакать. До сих пор не могу поверить, что со мной это случилось. Сама от себя в шоке. Не думала, что у меня получится выйти в финал. Не ожидала, что Полина Сергеевна в меня поверит. А это самое ценное, — рассказала Виктория перед победой на финале.

У нас начинает двоиться в глазах или на фотографии две Полины Гагарины? Источник: Виктория Соломахина / Vk.com











Влюбилась в Викторию не только Полина Гагарина, но и ее сын. После «Голоса» пару стали подозревать в отношениях, но 17-летний Андрей Кислов и 20-летняя Виктория Соломахина никак не комментировали свои чувства. Всё встало на свои места после пресс-показа «Лёд 3» (6+). Виктория, которая озвучила музыкальный фрагмент в фильме, пришла вместе с Андреем. Они держались за руки, шутили и заигрывали друг с другом. Виктория наконец прервала свое молчание.

— С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами, — рассказала Виктория для Voice.

Источник: Виктория Соломахина / Vk.com











После проекта Андрей помог записать ей еще одну песню «Унеси», которую пара анонсировала, обнявшись, в своих социальных сетях. В декабре певица выпустила еще один трек «Проснись!». Все премьеры прошли без громкого успеха, в отличие от выхода фильма «Сто лет тому вперед» (12+), где певица участвовала в создании главного саундтрека вместе с лейблом «Первое музыкальное».

Богдан Шувалов, двенадцатый сезон

Богдан победил в 12-м сезоне, который завершился в 2024 году. До оглушительного успеха его уже помотало по шоу: в 2016 году он принимал участие в X-Factor (16+), после этого был «Один в один!» (12+), где он переодевался в Шер, и «А ну-ка, все вместе» (16+).

Вместе с успехом на сцене у музыканта пополнился и список полезных знакомств: Прохор Шаляпин, с которым он выступал в Кремле, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Николай Басков и многие другие.

Источник: Богдан Шувалов / Vk.com











На «Голосе» петербуржец попал в команду к Полине Гагариной, которая со слепых прослушиваний начала проявлять неприкрытый интерес к парню.

— Мне хочется сказать: «Кен, я твоя Барби, возьми меня», — не стесняясь эмоций, высказывалась певица.

Источник: Богдан Шувалов / Vk.com











Такой сильный эффект на будущую наставницу оказал не только голос, но и внешность Богдана. Серо-голубые глаза, выраженные скулы Джоли и мускулистое тело сделали свое дело. Но после победы зрителей сильно смутило, что еще восемь лет назад певец выглядел совсем иначе. Наравне с поздравлениями Богдан получил и волну хейта в сторону своей ненатуральной внешности.

«Пластическая операция сделала Богдана „красивым“, до этого он был длинноносым, уши-локаторы, молодцы пластические хирурги!!! И, конечно, линзы (голубые, синие глаза…)», — написала одна из зрительниц.

Найдите 10 различий у Богдана в 2016 и в 2025 году Источник: кадр из шоу X-Factor (16+), СТБ, 2016 год











Подобные комментарии совсем не смутили Богдана, он не стал признавать, что прибегал к услугам пластического хирурга, и продолжил регулярно появляться на публике. То на презентации нового клипа Филиппа Киркорова начнет фотографироваться вместе с королем эстрады, то на премьеру фильма, обнимая за талию Полину Гагарину, придет. Со своей наставницей Богдан отрицает всякие романтические отношения.

Филипп Киркоров впервые увидел Богдана еще на «Голосе», когда тот исполнил его песню, и сразу впечатлился. Возможно, вот он, путь к сердцу короля эстрады Источник: Богдан Шувалов / Vk.com











— Полина очень меня поддерживает. Приглашает на свои концерты. И на эту премьеру она меня пригласила. Она действительно продолжает быть моим наставником, у нас плотное сотрудничество. Возможно, спою с ней дуэтом», — заверил Богдан.

Совместный фит Богдана и Полины Гагариной свет пока так и не увидел, но после финала победитель всё же выпустил один трек «Как ты там?» и этим пока ограничился.