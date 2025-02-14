Уделала SHAMAN'а и пропала: куда исчезают победители шоу «Голос»

История Золушки стара как мир, вот и создатели шоу «Голос» (12+) в 2012 году решили попробовать себя в роли феи-крестной и подарить возможность неизвестным людям с хорошими вокальными данными стать певцами с всероссийским именем. Такой формат зашел зрителю, и сейчас идет уже 13-й сезон проекта. Бурные овации, крики поздравлений, долгожданная статуэтка, но что происходит дальше, после того как выключаются камеры, а победители возвращаются к своей привычной жизни?
Дина Гарипова, первый сезон
В 2012 году на кастинг первого сезона шоу «Голос» певица из Татарстана пришла во всеоружии. За ее спиной было обучение в «Золотом микрофоне», участие в нескольких конкурсах и подписанный контракт с продюсерской студией Романа Оболенского. На прослушиваниях Дина спела романс «А напоследок я скажу» и попала в команду Александра Градского.
— У меня было ощущение, что кто-то из опытных людей этот романс вам поставил. Если вы это сделали сами, я вас поздравляю! Она профессиональная певица, ничего делать не надо, все ноты на месте. У меня даже сложилось впечатление, что я с ней работал, хотя это не так, — сказал Александр Градский после выступления Дины.
Победа дала сильный толчок карьере Дины Гариповой. Она подписала контракт со студией «Юниверсал» и получила звание заслуженной артистки Татарстана, но на этом подарки судьбы не закончились. В начале 2013 года Первый канал выбрал Дину представлять Россию на «Евровидении». Певица дошла до финала и заняла лишь пятое место, но такой результат ее совсем не расстроил.
— У меня замечательное, прекрасное настроение. Потому что жизнь-то продолжается. А это было такое замечательное приключение в моей жизни, о котором я мечтала в детстве. Мне хотелось побывать на подобном конкурсе, тем более на «Евровидении» — боже мой! Одно слово только чего стоит. И я счастлива быть здесь, быть частью этого. И я надеюсь, что еще будет в нашей жизни очень много таких замечательных праздников, — прокомментировала проигрыш Дина.
В 2015 году Дина вышла замуж и практически пропала из поля зрения прессы. До общественности лишь долетали новости, что победительница занялась своим здоровьем и вместе с супругом сильно похудела.
— К здоровому, сбалансированному питанию я пришла вместе с мужем. Вдвоем мы много читали о всевозможных диетах и выбрали для себя довольно комфортный путь. Мы отказались от любой жареной пищи, а всё остальное едим в небольших объемах. Таким образом, я не вычеркнула из рациона ни одного продукта, просто всё потребляю понемногу. И, конечно, ничего не кушаю вечером. В крайнем случае могу позволить один фрукт или чай без сладостей, — поделилась секретом стройной фигуры Дина.
Два года назад у Дины появился сын Адам, который стал для певицы глотком свежего воздуха. В том же году она выпустила новый трек «Выше», приняла участие в новогоднем шоу на Первом канале и начала активно давать концерты, но даже в плотном графике работы на первом месте для нее стоит сын.
— Я стараюсь максимально много времени посвящать ребенку. От некоторых мероприятий пока отказываюсь, потому что понимаю: сейчас такое время, когда малыш особенно во мне нуждается. И я не хочу часто оставлять его без своего внимания. Каждый концерт планирую заранее, чтобы было с кем оставить сына, подготовить всё необходимое для него и спокойно работать.
Александра Воробьева, третий сезон
Путь Александры до большой сцены «Голоса» не назовешь легким. В 2007 году она переехала из Энгельса в Москву, поступила в Гнесинское училище и устроилась работать бэк-вокалисткой в караоке.
— В этом караоке были абсолютно разные случаи. Приезжали на разборки какие-то главы районов. Один даже предлагал куда-то в кафе идти работать или в ресторан, тоже там петь. Это было так страшно, но я на тот момент не понимала, насколько это всё опасно. Конечно же, были и охранники на месте, которые помогали вовремя куда-то убежать, в подсобку спрятаться. И были такие случаи, слава богу, не в мою смену, когда всё заканчивалось смертью человека, — вспоминает Александра.
После учебы Александра решила пойти в шоу-бизнес через «Голос», подала заявку в первый сезон, но не прошла. В третьем сезоне удача ей улыбнулась, и на слепых прослушиваниях эффектную блондинку пригласили в команду сразу три наставника: Александр Градский, Дима Билан и Пелагея. Участница выбрала работать с первым и не прогадала. На финале она исполнила композиции из «Призрака оперы» и обошла своего соперника Ярослава Дронова, которого позже страна будет знать под псевдонимом SHAMAN.
Поддержка Александра Градского не закончилась после проекта. Он пригласил ее в тур по России «Два часа „Голоса“» и предложил работу в его театре.
— Это был удивительный, конечно, человек, добродушный, искренний, всегда открытый. Он мог и пожурить, но справедливо. Вот какой был на камерах, такой был и в жизни. Градский не надевал никакую маску. Знаете, он мог позвонить в два часа ночи и такой: «Ну что, Санька, конечно же, ты не спишь. Я вот сейчас посмотрел твой номер, где ты поешь, и начал плакать», — вспоминает Александра.
Такое тесное общение принимали не все, и Александру даже заподозрили в связи с маэстро.
— Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня, как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный.
Чем дальше была победа на «Голосе», тем больше певица начала понимать, что нужно что-то делать, чтобы тебя не забыли. В 2017 году она решила уйти от образа «милой соседки», поменяла стиль в одежде и покрасилась в фиолетовый.
Новый имидж не прижился в жизни певицы, и она решила попробовать снова. Александра вернула прежний цвет и занялась разработкой нового проекта.
— Сейчас я работаю над своим новым сольным проектом, который, конечно, не будет называться «Александра Воробьёва». То, что было в 2014 году на проекте «Голос», останется там же.
Толчок карьере Александры снова дал Первый канал. В 2022 году она дошла до финала в другом их шоу «Фантастика» (12+), где ее заметил продюсер Витаса — Сергей Пудовкин. Певица начала активно выпускать песни, появляться на светских мероприятиях и участвовать в съемках, в том числе в «Голубом огоньке» (16+).
В 2025 году у нее уже вышло два трека, сольный «Заново» и с Львом Лещенко «Осень за окном», но, несмотря на небывалую продуктивность, до популярности ее бывшего соперника по «Голосу» — SHAMAN'а — ей еще далеко.
Иеромонах Фотий, четвертый сезон
Виталий Мочалов плотно занялся музыкой, когда ушел в Свято-Пафнутьевский Боровский монастырь и принял постриг под именем Фотий. Службу Богу мужчина совмещал с игрой на органе и уроками по вокалу.
Мысли о том, чтобы принять участие в шоу «Голос», начали появляться у Фотия еще на этапе первого сезона, но в приоритет встала подготовка к постригу. В 2015 году он решился отправить заявку и после того, как получил разрешение, отправился на кастинг. Во время слепых прослушиваний иеромонах Фотий хотел попасть в команду к Александру Градскому, но обернулся только Григорий Лепс. Исполнитель «Рюмки водки» не был в восторге от того, с кем ему придется работать.
— Начало было очень красивое, а потом я развернулся, и он (Фотий. — Прим. ред.) понял свое разочарование. Скажите мне на милость, что вы собираетесь делать дальше? Что делать нам потом? — осыпал Григорий вопросами Фотия.
Разность репертуаров с наставником не помешала Фотию прийти к победе и уйти со статуэткой. После «Голоса» иеромонах начал активно гастролировать и давать концерты. Только за пять лет он выступил больше 200 раз.
— Зритель получил меня, а не я зрителя: я увидел, что многим очень не хватало такого жанра, в котором я выступаю. Я понимаю это по тому, как тепло меня встречают в разных уголках нашей Родины, — поделился Александр в одном из интервью.
Кроме пения Александр также стал вести собственный блог. Необычный образ жизни для монаха не все понимают, но патриарх Кирилл поддерживает певца и видит в этом всём особую миссию.
— Концерты развлекательные отвлекают человека от самого себя и своих житейских проблем, в то время как на моих концертах зритель не убегает от себя, а совсем наоборот — становится еще ближе к своему сердцу и голосу совести, — рассказал о своем творчестве Александр.
После финала Лепс решил не продолжать сотрудничество с победителем.
— Видимо, посчитал, что после проекта «Голос» со мной будет тяжело вести переговоры, все мои перемещения придется согласовывать с церковью.
Александр Волкодав, десятый сезон
Александр называет себя «музыкантом до мозга костей». В 2005 году он основал вместе с друзьями небольшую музыкальную группу «К-52». Ребята начали записывать кассеты и раздавать их бесплатно знакомым, такой пиар сработал, группу заметили и начали приглашать на концерты. В их репертуар входили каверы на известные хиты и собственные песни. Свой первый альбом «К-52» выпустила лишь в 2016 году.
Работа в группе не приносила Александру полного удовлетворения, и он мечтал о сольной карьере. Так появился KSANDR — псевдоним Александра, под которым он давал концерты.
В 2018 году музыкант подался на шоу «Песни» (16+) на ТНТ, но не прошел отбор. В 2021 году Александр решил попробовать снова попасть на телевидение, но уже в 10-й сезон шоу «Голос». Здесь певцу повезло больше, он оказался в команде Пелагеи и смог победить в финале.
— Саша — очень хороший человек, и я думаю, что зрители это увидели. И это не просто образ искреннего парня, он действительно такой, — отозвалась наставница.
На время локдауна Александр отказался от мечты о мировой известности и стал маркетологом. Новая профессия ненадолго прижилась, и после того как сняли ограничения, певец начал снова давать небольшие концерты.
На выступлениях он всё так же поет свои песни и репертуар известных исполнителей, но до большой сцены ему только предстоит дойти.
Виктория Соломахина, одиннадцатый сезон
В десять лет Виктория приняла участие в шоу «Голос. Дети» (0+), но проиграла. Через десять лет она не смогла устоять, чтобы не попробовать снова, только уже на взрослом «Голосе». Участница попала в команду к Полине Гагариной.
— К этому я очень долго шла. Еще с того самого сезона детского «Голоса». Постараюсь сейчас не заплакать. До сих пор не могу поверить, что со мной это случилось. Сама от себя в шоке. Не думала, что у меня получится выйти в финал. Не ожидала, что Полина Сергеевна в меня поверит. А это самое ценное, — рассказала Виктория перед победой на финале.
Влюбилась в Викторию не только Полина Гагарина, но и ее сын. После «Голоса» пару стали подозревать в отношениях, но 17-летний Андрей Кислов и 20-летняя Виктория Соломахина никак не комментировали свои чувства. Всё встало на свои места после пресс-показа «Лёд 3» (6+). Виктория, которая озвучила музыкальный фрагмент в фильме, пришла вместе с Андреем. Они держались за руки, шутили и заигрывали друг с другом. Виктория наконец прервала свое молчание.
— С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами, — рассказала Виктория для Voice.
После проекта Андрей помог записать ей еще одну песню «Унеси», которую пара анонсировала, обнявшись, в своих социальных сетях. В декабре певица выпустила еще один трек «Проснись!». Все премьеры прошли без громкого успеха, в отличие от выхода фильма «Сто лет тому вперед» (12+), где певица участвовала в создании главного саундтрека вместе с лейблом «Первое музыкальное».
Богдан Шувалов, двенадцатый сезон
Богдан победил в 12-м сезоне, который завершился в 2024 году. До оглушительного успеха его уже помотало по шоу: в 2016 году он принимал участие в X-Factor (16+), после этого был «Один в один!» (12+), где он переодевался в Шер, и «А ну-ка, все вместе» (16+).
Вместе с успехом на сцене у музыканта пополнился и список полезных знакомств: Прохор Шаляпин, с которым он выступал в Кремле, Стас Костюшкин, Митя Фомин, Николай Басков и многие другие.
На «Голосе» петербуржец попал в команду к Полине Гагариной, которая со слепых прослушиваний начала проявлять неприкрытый интерес к парню.
— Мне хочется сказать: «Кен, я твоя Барби, возьми меня», — не стесняясь эмоций, высказывалась певица.
Такой сильный эффект на будущую наставницу оказал не только голос, но и внешность Богдана. Серо-голубые глаза, выраженные скулы Джоли и мускулистое тело сделали свое дело. Но после победы зрителей сильно смутило, что еще восемь лет назад певец выглядел совсем иначе. Наравне с поздравлениями Богдан получил и волну хейта в сторону своей ненатуральной внешности.
«Пластическая операция сделала Богдана „красивым“, до этого он был длинноносым, уши-локаторы, молодцы пластические хирурги!!! И, конечно, линзы (голубые, синие глаза…)», — написала одна из зрительниц.
Подобные комментарии совсем не смутили Богдана, он не стал признавать, что прибегал к услугам пластического хирурга, и продолжил регулярно появляться на публике. То на презентации нового клипа Филиппа Киркорова начнет фотографироваться вместе с королем эстрады, то на премьеру фильма, обнимая за талию Полину Гагарину, придет. Со своей наставницей Богдан отрицает всякие романтические отношения.
— Полина очень меня поддерживает. Приглашает на свои концерты. И на эту премьеру она меня пригласила. Она действительно продолжает быть моим наставником, у нас плотное сотрудничество. Возможно, спою с ней дуэтом», — заверил Богдан.
Совместный фит Богдана и Полины Гагариной свет пока так и не увидел, но после финала победитель всё же выпустил один трек «Как ты там?» и этим пока ограничился.
Смотрите новый сезон «Голоса»?