Работа в шахте, четыре жены и «проклятье» Гены Букина: малоизвестные факты о звезде «Счастливы вместе»

Рассказываем, кто такой Виктор Логинов Источник: loginov_victor / Instagram.com*, Артем Устюжанин / E1.RU











Вся Россия знает Виктора Логинова по роли Гены Букина — того самого продавца обуви из сериала «Счастливы вместе», выходившего на протяжении семи лет. Образ отца семейства из Екатеринбурга помог актеру завоевать миллионы сердец телезрителей, но и одновременно стал его «проклятьем». После закрытия ситкома актеру пришлось нелегко — многие режиссеры не брали его на серьезные роли в кино и в театральных постановках.

До того как стать актером, Логинов успел поработать шахтером, автослесарем, экскурсоводом в родном городе Кемерово. На время Виктору и вовсе пришлось отодвинуть творчество на второй план — в 19 лет у него уже появилась семья.

Искал себя Логинов не только в актерстве, но и в личной жизни — за спиной у него три развода и пять детей. Сегодня, 13 февраля, артисту исполняется 50 лет. E1.RU рассказывает о его непростом детстве, о том, как по счастливой случайности актер попал в хитовый сериал и стал символом эпохи, а также о четвертом браке с актрисой, которая моложе его на 24 года.

«Кемерово был и навсегда останется моей колыбелью»

Виктор Логинов родился в Кемерове — столице Кузбасса. Он стал вторым сыном в семье, его брат Евгений на десять лет старше и всегда был примером для подражания. Евгения не стало очень рано — в 37 лет у него случился инсульт.

Родители Виктора работали на оборонных предприятиях города: папа — электриком на заводе «Прогресс», а мама — аппаратчицей и начальницей смены.

Виктор Логинов вместе с родителями Источник: личный архив Виктора Логинова / Starhit

В эфире программы «Судьба человека» в 2018 году Логинов упомянул, что его родители никогда не были счастливы вместе. Оба пристрастились к алкоголю, когда пытались спасти брак.

— Вместе с тем я всё равно безумно люблю свою мать и считаю ее лучшей женщиной в мире.

Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились. Виктор Логинов актер

В 90-е папа даже попал в психиатрическую клинику. Он встретил представителей иноземной расы и выпрыгнул из окна. Сломал руку, теперь вспоминает об этом с юмором. Кстати, в 78 лет мой отец не пьет, — рассказывал Логинов.

Мама Виктора так и не смогла побороть зависимость. Частично актер винит в этом себя: он был погружен в работу и не уделял ей достаточно внимания. Она ушла из жизни в возрасте 52 лет.

— Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких, — признался Логинов.

Брата Виктора Логинова не стало, когда ему было всего 37 лет Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Несмотря на непростое детство, Виктор устраивал представления для одноклассников и соседей, и когда в новой гимназии открылся набор в литературно-театральный класс, где было больше девочек, он не раздумывая поступил туда.

— Кемерово был и навсегда останется моей колыбелью. Воздух в этом городе со вкусом материнского молока. Я горжусь тем, что я кемеровчанин. Екатеринбург и Питер, где я учился и работал, Москва, где я живу, дороги моему сердцу, но Кемерово — это основа, мое начало, мой корень, — рассказывал актер в интервью нашим коллегам из NGS42.RU.

Детство мое было обычным, кемеровским. Летом — Томь, пионерский лагерь в Верхотомке, в остальное время — школа, Дом пионеров, мой любимый Кировский район. Родители с утра до вечера на заводе, класса со второго главным ответственным за воспитание стал для меня брат и я сам. Виктор Логинов актер

Здесь Виктору 14 лет Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Работал шахтером, альпинистом, экскурсоводом

Окончив школу, Виктор стал актером кемеровского театра «На Весенней». Творческая профессия не приносила никаких денег, поэтому в 17 лет он переехал в Екатеринбург и поступил на заочное отделение театрального института.

— Этот город много мне дал: здесь укрепилась моя творческая карьера, я работал в двух театрах — Академическом театре драмы и Театре Музея писателей Урала. Работал здесь на радио, телевидении, — рассказывал актер в интервью Е1.RU.

В 19 лет он создал семью с девушкой по имени Наталья и перевелся в ЛГИТМиК в Санкт-Петербурге. Но с появлением ребенка учеба ушла на второй план — парню пришлось вернуться в родной город, чтобы зарабатывать деньги.

В Кемерове он пытался устроиться полицейским, но его не взяли из-за «слишком добрых глаз». Виктор Логинов работал кем только можно было: шахтером на четвертом участке шахты «Березовская», машинистом, спасателем, альпинистом, автослесарем и даже экскурсоводом.

— Работа в шахте запомнилась на всю жизнь. Она приучила меня к главному — нести ответственность за свои поступки, дела, быть собранным и внимательным. На этой работе я приобрел навыки, которые мне пригодились. Сейчас я готов браться за любую работу и знаю, что она по силам нормальному мужчине, — говорил артист в интервью NGS42.RU.

Здесь Виктору 20 лет. Тогда он работал на шахте в Кемеровской области Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Когда семья распалась, Логинов вернулся в Екатеринбург и смог получить заветный диплом в 2004 году.

В Екатеринбурге, помимо игры в театрах, Виктор работал диджеем на «Авторадио», арт-директором в ночном клубе и телеведущим.

Примерно 2003 год. Работа на «Авторадио» Источник: loginov_victor / Instagram.com*











В местных театрах Логинов сыграл в спектаклях «Каменный цветок», «Принц и нищий», «Алые паруса», «Золотопромышленники» и многих других. Периодически актер ездил в Москву на кастинги и в 2004 году получил свою первую роль — сыграл любовника в фильме «Егерь» (16+).

Карьера Виктора Логинова в кино стартовала с небольших проектов, однако вскоре ему удалось получить свою самую известную роль — Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».

Стал звездой «Счастливы вместе» по счастливой случайности

На кастинг Виктор Логинов попал случайно — предложение принять участие в ситкоме поступило его коллеге по цеху Екатерине Петровой. Когда она ушла в магазин и оставила телефон, он ответил на звонок, подумав, что это может быть что-то важное (хотя обычно так не делал). Начинающий актер не упустил своего шанса и тоже напросился на пробы.

В итоге Екатерина не прошла кастинг, а вот Виктору вскоре позвонили и попросили приехать на съемки в Москву. Чтобы заполучить эту роль, актер полностью сменил имидж — тогда он носил длинные волосы и бороду.

Показ мод в Екатеринбурге в 2002 году. Узнали Логинова? Он крайний слева Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Логинов признавался, что не мог пропустить такую возможность, к тому же все мосты были уже сожжены — его уволили из Свердловского академического театра драмы за неявку на спектакль.

— Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: «Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога». Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля, — говорил Логинов в программе «Судьба человека».

По словам актера, съемки сериала «Счастливы вместе» напоминали конвейер, который полностью вытеснил реальную жизнь: работа шла с утра до вечера. С тех пор Виктор сыграл еще много ролей в кино, но все запомнили его именно как Гену Букина.

— Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим, — рассказал E1.RU Виктор Логинов.

Сериал «Счастливы вместе» прогремел на всю страну Источник: ТНТ











«Счастливы вместе» стал российской адаптацией американского сериала «Женаты и с детьми» (18+). Это был первый успешный и многосерийный проект телеканала ТНТ.

История продавца обуви из Екатеринбурга Гены Букина и его семьи — жены Даши (Наталья Бочкарева), сына Ромы (Александр Якин) и дочки Светки (Дарья Сагалова) прогремела на всю страну. Сериал продлили на несколько сезонов, до 2013 года.

Источник: «Счастливы вместе»











А в 2011 году в Екатеринбурге появился памятник Геннадию Букину. Высота бронзового Гены около 2 метров, а вес — 400 килограммов. В руках он держит женскую туфельку (которую прохожие уже натерли до блеска), потому что главный герой сериала работал в обувном магазине. Автор скульптуры — Виктор Мосилев.

Памятник Гене Букину стал фишкой Екатеринбурга Источник: Маргарита Власкина / E1.RU











Логинов говорил, что не отождествляет себя со скульптурой, потому что она посвящена персонажу, а не актеру.

— В 1992 году, когда я в первый раз приехал [в Екатеринбург], мы съели что-то несвежее. Рано-рано утром мы обнаружили, что общежитие на улице 8 Марта закрыто. Нас не пускают, а живот крутило. Там рядом стоял универсам «Мария» (сейчас это «Гринвич»), ну и куда-то туда, за складские помещения и непролазные кусты я успел добежать, чтобы помочь себе. И через какое-то время практически на том же самом месте поставили памятник Гене Букину, — рассказывал E1.RU Виктор Логинов.

Екатеринбуржцы заботились о Гене Букине в период пандемии Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











«Да я уже не Гена, машу вать!»

Виктор пережил непростое время после закрытия сериала. По его словам, он стал «заложником» Гены Букина, из-за чего ему отказывали в других ролях. Артисту пришлось пробовать себя и в других отраслях.

— Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился… — рассказывал Логинов в интервью Карену Адамаяну.

После закрытия сериала «Счастливы вместе» Виктору Логинову пришлось нелегко Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











После завершения звездного сериала Логинов не перестал сниматься. Он был задействован в таких проектах, как «Дружба народов» (16+), «Девочки не сдаются» (16+), «Подкидыш» (18+) и «Почка» (18+).

Большую популярность актеру принесло шоу «Интуиция» на ТНТ, однако в период пандемии он столкнулся с безработицей, оформил госвыплату и выставил на продажу свой дом в Тульской области.

Через десять лет после закрытия сериала про семью Букиных жизнь Виктора Логинова стабилизировалась: его полностью поглотила театральная работа (он был занят в таких спектаклях, как «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику»). Также артист преподавал в ГИТИСе, вел развлекательные шоу и даже пробовал себя в стендапе, но понял, что это не его.

«Тех „Счастливы вместе“, которые были, мы уже не увидим»

Летом 2023-го стало известно о съемках продолжения ситкома «Счастливы вместе» под новым названием «Букины». Основной актерский состав остался прежним: это Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Однако зрители уже не увидели их ярких соседей — Юлию Захарову и Павла Савинкова (Лену и Толика Полено).

В новом сериале «Букины» не нашлось место Юлии Захаровой Источник: loginov_victor / Instagram.com*

В интервью Карену Адамаяну актер рассказывал, что не верил в возрождение сериала и нехотя согласился участвовать в съемках.

Первый сезон «Букиных» снимали в коттедже Источник: «Букины» / ivi.ru











Тогда многие фанаты успели раскритиковать ситком Гарика Петросяна. Мы тоже посмотрели первую серию, в которой показано, как изменилась жизнь известной семейки из Екатеринбурга за эти десять лет, и оставили честный отзыв.

Несмотря на критику, сериал решили продлить на второй сезон. Создатели вернули семью Букиных в привычную им атмосферу: в ту самую двухэтажную квартиру, которую все помнят по оригинальной версии сериала. В проект вернулся Павел Савинков (Толик Полено), а вот Дарья Сагалова отказалась принимать участие в продолжении.

— Честно говоря, сначала я тоже сомневался. Все эти годы мне приходилось слышать: «Гена Букин — это ты, и с этим ничего не сделаешь». Я мог бы еще лет двадцать играть только таких вот «папаш» и не получить ничего более серьезного. Но в какой-то момент я понял: если есть шанс вернуть эту роль и дать ей развитие, попробовать что-то новое — почему бы и нет? Люди всё равно помнят, любят, так почему бы не попробовать снова поработать с этим образом, но на новом уровне? В продолжении мы ведь не просто повторяем то, что было раньше, — рассказал актер E1.RU.

Мы хотим добавить новые слои, новые контексты для персонажа, и это интересно. Ну и, конечно, зритель всё равно ждал возвращения. Я всегда на стороне того, чтобы зритель получал то, что ему интересно, если можно это сделать с пользой и для себя тоже. Виктор Логинов актер

Герои сериала вернутся в старую квартиру Источник: ТНТ











Источник: ТНТ











Четыре брака Виктора Логинова

Логинову, как и его родителям, не сразу удалось обрести счастье в личной жизни. Он женился четыре раза: первые три брака заканчивались скоропалительно. Сейчас у Виктора большая семья — пять детей, один из которых приемный.

С первой женой Натальей, которая была старше его на 11 лет, Виктор, будучи студентом, познакомился на Сахалине, куда приехал с отрядом однокурсников из Екатеринбурга. Вскоре пара поженилась и переехала в Санкт-Петербург, где в 1994 году у них появилась дочь Аня, а Максима — ребенка Натальи от первого брака — Виктор усыновил. После возращения в Кемерово сохранить союз не удалось.

Сейчас Анна Логинова работает клиническим психологом и воспитывает сына.

— Когда родилась дочь, я осознал, что это всё, с моей увлеченностью покончено. Я становился старше, юношеский запал прошел, и я ее бросил. Сказал, что не могу больше. Измены не было. И любви, наверное, тоже, — признавался Виктор в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Наталья была первой женой Виктора. Дочь Анна сохранила хорошие отношения с отцом Источник: Starhit.ru

Вскоре после развода Виктор познакомился в Екатеринбурге с актрисой Снежаной Морозовой, а через девять месяцев сделал ей предложение. В 2002 году у пары родился сын Дима.

— Снежана — актриса, но и здесь я не был счастлив в отношениях. Мы вместе с ней жили в Екатеринбурге. У меня была постоянная работа. Я редко бывал дома. Расставание со Снежаной — моя вина. Я сам настоял на расставании. Я был увлечен собой, своей карьерой. Финансов уже хватало. Я был востребован, работал фактически по 20 часов. На радио, на телевидении, в ночном клубе. Она хороший человек. Прекрасно воспитала нашего сына. Но она не была моим человеком, — рассказывал Логинов на программе «Судьба человека».

На второй день после свадьбы со Снежаной актер понял, что совершил ошибку Источник: Snegulek.livejournal.com











Третью супругу Ольгу, ассистента продюсера, он встретил на кастинге «Счастливы вместе». В ноябре начались съемки ситкома, а в январе пара уже жила вместе. В 2006 году родился сын Саша, а еще через четыре с лишним года — сын Иван. После рождения второго ребенка пара расписалась, однако в 2019 году оформила развод.

Виктор с третьей женой Ольгой Источник: Виктор Логинов / Vk.com

В 2020 году Логинов снова сыграл свадьбу — его четвертой женой стала 21-летняя актриса Мария Гуськова. Молодожены не устраивали пышных торжеств и не пригласили на регистрацию даже самых близких людей.

Гена, Виктор и Мария Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Через год прогремела новость о том, что звезда «Счастливы вместе» снова разводится. О разрыве рассказала сама Мария:

— На первом месте профессия и только, а потом уже всё остальное, — объявила она. — Друзья, я официально заявляю, что развожусь.

Публика посчитала, что артист запрещал жене работать, но подтверждений тому не было. Вскоре Логинов и Гуськова помирились. Известно, что пара вместе участвует в некоторых постановках.

Источник: loginov_victor / Instagram.com*











Сейчас актер выкладывает совместные снимки с Марией в социальные сети и публично признается ей в любви.

Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Также мы показывали, как изменилась жизнь актеров популярного и многим полюбившегося сериала «Счастливы вместе». Кто-то из них насовсем ушел с телевидения, а кто-то продолжил играть в театре и даже открыл собственный бизнес.