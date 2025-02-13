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Развлечения истории Работа в шахте, четыре жены и «проклятье» Гены Букина: малоизвестные факты о звезде «Счастливы вместе»

Работа в шахте, четыре жены и «проклятье» Гены Букина: малоизвестные факты о звезде «Счастливы вместе»

Сегодня Виктору Логинову исполняется 50 лет

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2 комментария
Рассказываем, кто такой Виктор Логинов | Источник: loginov_victor / Instagram.com*, Артем Устюжанин / E1.RUРассказываем, кто такой Виктор Логинов | Источник: loginov_victor / Instagram.com*, Артем Устюжанин / E1.RU

Рассказываем, кто такой Виктор Логинов

Источник:

Вся Россия знает Виктора Логинова по роли Гены Букина — того самого продавца обуви из сериала «Счастливы вместе», выходившего на протяжении семи лет. Образ отца семейства из Екатеринбурга помог актеру завоевать миллионы сердец телезрителей, но и одновременно стал его «проклятьем». После закрытия ситкома актеру пришлось нелегко — многие режиссеры не брали его на серьезные роли в кино и в театральных постановках.

До того как стать актером, Логинов успел поработать шахтером, автослесарем, экскурсоводом в родном городе Кемерово. На время Виктору и вовсе пришлось отодвинуть творчество на второй план — в 19 лет у него уже появилась семья.

Искал себя Логинов не только в актерстве, но и в личной жизни — за спиной у него три развода и пять детей. Сегодня, 13 февраля, артисту исполняется 50 лет. E1.RU рассказывает о его непростом детстве, о том, как по счастливой случайности актер попал в хитовый сериал и стал символом эпохи, а также о четвертом браке с актрисой, которая моложе его на 24 года.

«Кемерово был и навсегда останется моей колыбелью»

Виктор Логинов родился в Кемерове — столице Кузбасса. Он стал вторым сыном в семье, его брат Евгений на десять лет старше и всегда был примером для подражания. Евгения не стало очень рано — в 37 лет у него случился инсульт.

Родители Виктора работали на оборонных предприятиях города: папа — электриком на заводе «Прогресс», а мама — аппаратчицей и начальницей смены.

Виктор Логинов вместе с родителями | Источник: личный архив Виктора Логинова / StarhitВиктор Логинов вместе с родителями | Источник: личный архив Виктора Логинова / Starhit

Виктор Логинов вместе с родителями

Источник:

В эфире программы «Судьба человека» в 2018 году Логинов упомянул, что его родители никогда не были счастливы вместе. Оба пристрастились к алкоголю, когда пытались спасти брак.

— Вместе с тем я всё равно безумно люблю свою мать и считаю ее лучшей женщиной в мире.

<p>Виктор Логинов</p><p>Виктор Логинов</p>

Конечно, мы с братом пытались повлиять на родителей, вытаскивали их из этих мест, но это было бессмысленно. У них рушилась жизнь: отношения у родителей закончились.

В 90-е папа даже попал в психиатрическую клинику. Он встретил представителей иноземной расы и выпрыгнул из окна. Сломал руку, теперь вспоминает об этом с юмором. Кстати, в 78 лет мой отец не пьет, — рассказывал Логинов.

Мама Виктора так и не смогла побороть зависимость. Частично актер винит в этом себя: он был погружен в работу и не уделял ей достаточно внимания. Она ушла из жизни в возрасте 52 лет.

— Когда мне самому было 37 лет, а именно в этом возрасте умер брат, у меня как будто кто-то стоял за спиной. Это был очень тяжелый год, было ощущение, что может произойти нечто ужасное. Думаю, когда мне будет 52, ощущения окажутся такими же. Пожалуй, это единственное, о чём я жалею, что не смог сберечь близких, — признался Логинов.

Брата Виктора Логинова не стало, когда ему было всего 37 лет | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Брата Виктора Логинова не стало, когда ему было всего 37 лет | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Брата Виктора Логинова не стало, когда ему было всего 37 лет

Источник:

Несмотря на непростое детство, Виктор устраивал представления для одноклассников и соседей, и когда в новой гимназии открылся набор в литературно-театральный класс, где было больше девочек, он не раздумывая поступил туда.

— Кемерово был и навсегда останется моей колыбелью. Воздух в этом городе со вкусом материнского молока. Я горжусь тем, что я кемеровчанин. Екатеринбург и Питер, где я учился и работал, Москва, где я живу, дороги моему сердцу, но Кемерово — это основа, мое начало, мой корень, — рассказывал актер в интервью нашим коллегам из NGS42.RU.

<p>Виктор Логинов</p><p>Виктор Логинов</p>

Детство мое было обычным, кемеровским. Летом — Томь, пионерский лагерь в Верхотомке, в остальное время — школа, Дом пионеров, мой любимый Кировский район. Родители с утра до вечера на заводе, класса со второго главным ответственным за воспитание стал для меня брат и я сам.

Здесь Виктору 14 лет | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Здесь Виктору 14 лет | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Здесь Виктору 14 лет

Источник:

Работал шахтером, альпинистом, экскурсоводом

Окончив школу, Виктор стал актером кемеровского театра «На Весенней». Творческая профессия не приносила никаких денег, поэтому в 17 лет он переехал в Екатеринбург и поступил на заочное отделение театрального института.

— Этот город много мне дал: здесь укрепилась моя творческая карьера, я работал в двух театрах — Академическом театре драмы и Театре Музея писателей Урала. Работал здесь на радио, телевидении, — рассказывал актер в интервью Е1.RU.

В 19 лет он создал семью с девушкой по имени Наталья и перевелся в ЛГИТМиК в Санкт-Петербурге. Но с появлением ребенка учеба ушла на второй план — парню пришлось вернуться в родной город, чтобы зарабатывать деньги.

В Кемерове он пытался устроиться полицейским, но его не взяли из-за «слишком добрых глаз». Виктор Логинов работал кем только можно было: шахтером на четвертом участке шахты «Березовская», машинистом, спасателем, альпинистом, автослесарем и даже экскурсоводом.

— Работа в шахте запомнилась на всю жизнь. Она приучила меня к главному — нести ответственность за свои поступки, дела, быть собранным и внимательным. На этой работе я приобрел навыки, которые мне пригодились. Сейчас я готов браться за любую работу и знаю, что она по силам нормальному мужчине, — говорил артист в интервью NGS42.RU.

Здесь Виктору 20 лет. Тогда он работал на шахте в Кемеровской области | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Здесь Виктору 20 лет. Тогда он работал на шахте в Кемеровской области | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Здесь Виктору 20 лет. Тогда он работал на шахте в Кемеровской области

Источник:

Когда семья распалась, Логинов вернулся в Екатеринбург и смог получить заветный диплом в 2004 году.

В Екатеринбурге, помимо игры в театрах, Виктор работал диджеем на «Авторадио», арт-директором в ночном клубе и телеведущим.

Примерно 2003 год. Работа на «Авторадио» | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Примерно 2003 год. Работа на «Авторадио» | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Примерно 2003 год. Работа на «Авторадио»

Источник:

В местных театрах Логинов сыграл в спектаклях «Каменный цветок», «Принц и нищий», «Алые паруса», «Золотопромышленники» и многих других. Периодически актер ездил в Москву на кастинги и в 2004 году получил свою первую роль — сыграл любовника в фильме «Егерь» (16+).

Карьера Виктора Логинова в кино стартовала с небольших проектов, однако вскоре ему удалось получить свою самую известную роль — Гены Букина из сериала «Счастливы вместе».

Стал звездой «Счастливы вместе» по счастливой случайности

На кастинг Виктор Логинов попал случайно — предложение принять участие в ситкоме поступило его коллеге по цеху Екатерине Петровой. Когда она ушла в магазин и оставила телефон, он ответил на звонок, подумав, что это может быть что-то важное (хотя обычно так не делал). Начинающий актер не упустил своего шанса и тоже напросился на пробы.

В итоге Екатерина не прошла кастинг, а вот Виктору вскоре позвонили и попросили приехать на съемки в Москву. Чтобы заполучить эту роль, актер полностью сменил имидж — тогда он носил длинные волосы и бороду.

Показ мод в Екатеринбурге в 2002 году. Узнали Логинова? Он крайний слева | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Показ мод в Екатеринбурге в 2002 году. Узнали Логинова? Он крайний слева | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Показ мод в Екатеринбурге в 2002 году. Узнали Логинова? Он крайний слева

Источник:

Логинов признавался, что не мог пропустить такую возможность, к тому же все мосты были уже сожжены — его уволили из Свердловского академического театра драмы за неявку на спектакль.

— Вы знаете, я услышал такую фразу, которая меня пронзила до глубины души: «Если вы верите в случайности, значит, вы не верите в Бога». Не знаю, действительно ли случайности случаются случайно или тебя кто-то ведет за руку и не дает споткнуться, указывает дорогу. В самые отчаянные моменты жизни, когда, казалось бы, всё, свет выключен, бензин кончился, ложись и помирай, вдруг — раз! — и ты видишь свет в конце тоннеля, — говорил Логинов в программе «Судьба человека».

По словам актера, съемки сериала «Счастливы вместе» напоминали конвейер, который полностью вытеснил реальную жизнь: работа шла с утра до вечера. С тех пор Виктор сыграл еще много ролей в кино, но все запомнили его именно как Гену Букина.

— Я всегда говорил, что Гена — это, по сути, добрый человек. Он может быть неуклюжим, глуповатым порой, но в душе он искренний, переживает за свою семью, старается как может. Его простота, желание быть хорошим отцом и мужем — это, наверное, главные моменты, которые мне в нём нравятся. Конечно, он порой совершает глупости, но за этим всегда стоит желание помочь. Это, наверное, та черта, которая делает его живым и настоящим, — рассказал E1.RU Виктор Логинов.

Сериал «Счастливы вместе» прогремел на всю страну | Источник: ТНТСериал «Счастливы вместе» прогремел на всю страну | Источник: ТНТ

Сериал «Счастливы вместе» прогремел на всю страну

Источник:

«Счастливы вместе» стал российской адаптацией американского сериала «Женаты и с детьми» (18+). Это был первый успешный и многосерийный проект телеканала ТНТ.

История продавца обуви из Екатеринбурга Гены Букина и его семьи — жены Даши (Наталья Бочкарева), сына Ромы (Александр Якин) и дочки Светки (Дарья Сагалова) прогремела на всю страну. Сериал продлили на несколько сезонов, до 2013 года.

Источник: «Счастливы вместе»Источник: «Счастливы вместе»
Источник:

А в 2011 году в Екатеринбурге появился памятник Геннадию Букину. Высота бронзового Гены около 2 метров, а вес — 400 килограммов. В руках он держит женскую туфельку (которую прохожие уже натерли до блеска), потому что главный герой сериала работал в обувном магазине. Автор скульптуры — Виктор Мосилев.

Памятник Гене Букину стал фишкой Екатеринбурга | Источник: Маргарита Власкина / E1.RUПамятник Гене Букину стал фишкой Екатеринбурга | Источник: Маргарита Власкина / E1.RU

Памятник Гене Букину стал фишкой Екатеринбурга

Источник:

Логинов говорил, что не отождествляет себя со скульптурой, потому что она посвящена персонажу, а не актеру.

— В 1992 году, когда я в первый раз приехал [в Екатеринбург], мы съели что-то несвежее. Рано-рано утром мы обнаружили, что общежитие на улице 8 Марта закрыто. Нас не пускают, а живот крутило. Там рядом стоял универсам «Мария» (сейчас это «Гринвич»), ну и куда-то туда, за складские помещения и непролазные кусты я успел добежать, чтобы помочь себе. И через какое-то время практически на том же самом месте поставили памятник Гене Букину, — рассказывал E1.RU Виктор Логинов.

Екатеринбуржцы заботились о Гене Букине в период пандемии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕкатеринбуржцы заботились о Гене Букине в период пандемии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Екатеринбуржцы заботились о Гене Букине в период пандемии

Источник:

«Да я уже не Гена, машу вать!»

Виктор пережил непростое время после закрытия сериала. По его словам, он стал «заложником» Гены Букина, из-за чего ему отказывали в других ролях. Артисту пришлось пробовать себя и в других отраслях.

— Я не назову конкретные роли, но когда ты приходишь на кастинг и уже влюбился в персонажа, с режиссером полный контакт, тебе говорят «мы перезвоним» — и дальше полная тишина. Не звонит никто. Первое время я пытался узнавать. Да я уже не Гена, машу вать! Потом смирился… — рассказывал Логинов в интервью Карену Адамаяну.

После закрытия сериала «Счастливы вместе» Виктору Логинову пришлось нелегко | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПосле закрытия сериала «Счастливы вместе» Виктору Логинову пришлось нелегко | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

После закрытия сериала «Счастливы вместе» Виктору Логинову пришлось нелегко

Источник:

После завершения звездного сериала Логинов не перестал сниматься. Он был задействован в таких проектах, как «Дружба народов» (16+), «Девочки не сдаются» (16+), «Подкидыш» (18+) и «Почка» (18+).

Большую популярность актеру принесло шоу «Интуиция» на ТНТ, однако в период пандемии он столкнулся с безработицей, оформил госвыплату и выставил на продажу свой дом в Тульской области.

Через десять лет после закрытия сериала про семью Букиных жизнь Виктора Логинова стабилизировалась: его полностью поглотила театральная работа (он был занят в таких спектаклях, как «Хитрец по найму», «Дублер» и «Мужчины по графику»). Также артист преподавал в ГИТИСе, вел развлекательные шоу и даже пробовал себя в стендапе, но понял, что это не его.

«Тех „Счастливы вместе“, которые были, мы уже не увидим»

Летом 2023-го стало известно о съемках продолжения ситкома «Счастливы вместе» под новым названием «Букины». Основной актерский состав остался прежним: это Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Однако зрители уже не увидели их ярких соседей — Юлию Захарову и Павла Савинкова (Лену и Толика Полено).

В новом сериале «Букины» не нашлось место Юлии Захаровой | Источник: loginov_victor / Instagram.com*В новом сериале «Букины» не нашлось место Юлии Захаровой | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

В новом сериале «Букины» не нашлось место Юлии Захаровой

Источник:

В интервью Карену Адамаяну актер рассказывал, что не верил в возрождение сериала и нехотя согласился участвовать в съемках.

Первый сезон «Букиных» снимали в коттедже | Источник: «Букины» / ivi.ruПервый сезон «Букиных» снимали в коттедже | Источник: «Букины» / ivi.ru

Первый сезон «Букиных» снимали в коттедже

Источник:

Тогда многие фанаты успели раскритиковать ситком Гарика Петросяна. Мы тоже посмотрели первую серию, в которой показано, как изменилась жизнь известной семейки из Екатеринбурга за эти десять лет, и оставили честный отзыв.

Несмотря на критику, сериал решили продлить на второй сезон. Создатели вернули семью Букиных в привычную им атмосферу: в ту самую двухэтажную квартиру, которую все помнят по оригинальной версии сериала. В проект вернулся Павел Савинков (Толик Полено), а вот Дарья Сагалова отказалась принимать участие в продолжении.

— Честно говоря, сначала я тоже сомневался. Все эти годы мне приходилось слышать: «Гена Букин — это ты, и с этим ничего не сделаешь». Я мог бы еще лет двадцать играть только таких вот «папаш» и не получить ничего более серьезного. Но в какой-то момент я понял: если есть шанс вернуть эту роль и дать ей развитие, попробовать что-то новое — почему бы и нет? Люди всё равно помнят, любят, так почему бы не попробовать снова поработать с этим образом, но на новом уровне? В продолжении мы ведь не просто повторяем то, что было раньше, — рассказал актер E1.RU.

<p>Виктор Логинов</p><p>Виктор Логинов</p>

Мы хотим добавить новые слои, новые контексты для персонажа, и это интересно. Ну и, конечно, зритель всё равно ждал возвращения. Я всегда на стороне того, чтобы зритель получал то, что ему интересно, если можно это сделать с пользой и для себя тоже.

Герои сериала вернутся в старую квартиру | Источник: ТНТГерои сериала вернутся в старую квартиру | Источник: ТНТ

Герои сериала вернутся в старую квартиру

Источник:
Источник: ТНТИсточник: ТНТ
Источник:

Четыре брака Виктора Логинова

Логинову, как и его родителям, не сразу удалось обрести счастье в личной жизни. Он женился четыре раза: первые три брака заканчивались скоропалительно. Сейчас у Виктора большая семья — пять детей, один из которых приемный.

С первой женой Натальей, которая была старше его на 11 лет, Виктор, будучи студентом, познакомился на Сахалине, куда приехал с отрядом однокурсников из Екатеринбурга. Вскоре пара поженилась и переехала в Санкт-Петербург, где в 1994 году у них появилась дочь Аня, а Максима — ребенка Натальи от первого брака — Виктор усыновил. После возращения в Кемерово сохранить союз не удалось.

Сейчас Анна Логинова работает клиническим психологом и воспитывает сына.

— Когда родилась дочь, я осознал, что это всё, с моей увлеченностью покончено. Я становился старше, юношеский запал прошел, и я ее бросил. Сказал, что не могу больше. Измены не было. И любви, наверное, тоже, — признавался Виктор в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Наталья была первой женой Виктора. Дочь Анна сохранила хорошие отношения с отцом | Источник: Starhit.ruНаталья была первой женой Виктора. Дочь Анна сохранила хорошие отношения с отцом | Источник: Starhit.ru

Наталья была первой женой Виктора. Дочь Анна сохранила хорошие отношения с отцом

Источник:

Вскоре после развода Виктор познакомился в Екатеринбурге с актрисой Снежаной Морозовой, а через девять месяцев сделал ей предложение. В 2002 году у пары родился сын Дима.

— Снежана — актриса, но и здесь я не был счастлив в отношениях. Мы вместе с ней жили в Екатеринбурге. У меня была постоянная работа. Я редко бывал дома. Расставание со Снежаной — моя вина. Я сам настоял на расставании. Я был увлечен собой, своей карьерой. Финансов уже хватало. Я был востребован, работал фактически по 20 часов. На радио, на телевидении, в ночном клубе. Она хороший человек. Прекрасно воспитала нашего сына. Но она не была моим человеком, — рассказывал Логинов на программе «Судьба человека».

На второй день после свадьбы со Снежаной актер понял, что совершил ошибку | Источник: Snegulek.livejournal.comНа второй день после свадьбы со Снежаной актер понял, что совершил ошибку | Источник: Snegulek.livejournal.com

На второй день после свадьбы со Снежаной актер понял, что совершил ошибку

Источник:

Третью супругу Ольгу, ассистента продюсера, он встретил на кастинге «Счастливы вместе». В ноябре начались съемки ситкома, а в январе пара уже жила вместе. В 2006 году родился сын Саша, а еще через четыре с лишним года — сын Иван. После рождения второго ребенка пара расписалась, однако в 2019 году оформила развод.

Виктор с третьей женой Ольгой | Источник: Виктор Логинов / Vk.comВиктор с третьей женой Ольгой | Источник: Виктор Логинов / Vk.com

Виктор с третьей женой Ольгой

Источник:

В 2020 году Логинов снова сыграл свадьбу — его четвертой женой стала 21-летняя актриса Мария Гуськова. Молодожены не устраивали пышных торжеств и не пригласили на регистрацию даже самых близких людей.

Гена, Виктор и Мария | Источник: loginov_victor / Instagram.com*Гена, Виктор и Мария | Источник: loginov_victor / Instagram.com*

Гена, Виктор и Мария

Источник:

Через год прогремела новость о том, что звезда «Счастливы вместе» снова разводится. О разрыве рассказала сама Мария:

— На первом месте профессия и только, а потом уже всё остальное, — объявила она. — Друзья, я официально заявляю, что развожусь.

Публика посчитала, что артист запрещал жене работать, но подтверждений тому не было. Вскоре Логинов и Гуськова помирились. Известно, что пара вместе участвует в некоторых постановках.

Источник: loginov_victor / Instagram.com*Источник: loginov_victor / Instagram.com*
Источник:

Сейчас актер выкладывает совместные снимки с Марией в социальные сети и публично признается ей в любви.

Источник: loginov_victor / Instagram.com*Источник: loginov_victor / Instagram.com*
Источник:

Также мы показывали, как изменилась жизнь актеров популярного и многим полюбившегося сериала «Счастливы вместе». Кто-то из них насовсем ушел с телевидения, а кто-то продолжил играть в театре и даже открыл собственный бизнес.

* Соцсеть запрещена на территории РФ.

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Счастливы вместе Виктор Логинов Гена Букин Букины Сериал Биография ТНТ
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Комментарии
2
Гость
1 минута
вечно потные подмышки прямо в эфире тьфу
Гость
42 минуты
Уважаемые модераторы, не знаю куда про это написать, есть статьи про Ярославль, которые вызывает много откликов жителей, но за перепостами федеральных новостей или статей вроде этой эти актуальные статьи тонут в подвале и до них не докапься...
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