Тест для больших любителей советского кино: его пройдут только преданные поклонники Гайдая

В последний день января 102 года назад родился человек, которому суждено было стать классиком советского кинематографа. Леонид Гайдай — один из тех режиссеров, чьи работы всегда будут узнаваемы и любимы. Фразы из этих картин разошлись на цитаты, а кадры без труда опознают даже люди, не слишком знакомые с творчеством кинорежиссера. Но что, если объединить кадры и цитаты? Смогли бы вы вспомнить, о чем говорят герои, а то и продолжить за ними фразу?
О чем рассказывает здесь Георгий Вицин?
«Будешь маму с папой слушать — будешь ты конфеты кушать».
«Данная картина рекомендована для употребления в детских учреждениях».
«Рекомендую — классический сюжет „Русалка“. По одноименной опере. Музыка Даргомыжского, слова Пушкина».
«За русалку — пять рублей, за лебедей — по три».
А о чем рассказывает Шурик?
«Лида, вы колбасу любите?»
«Была „Докторская“ — стала „Любительская“».
«Надо эту собаку усыпить».
«Надо усыпить домоправительницу».
«А если взять поэтажно все весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем…»
«…знаменитый Нотр-Дам-де-Пари». «…прекрасная Останкинская телебашня». «…всемирно известная Эйфелева башня». «…облюбованная статуя Свободы».
Что же говорит здесь управдом?
«А у нас управдом — друг человека».
«Собака не может быть другом человека».
«У вас квартира есть? Вот там и выгуливайте свою собаку».
«Вы в своем уме — такую зверюгу на улицу выводить?»
О чем Шурик говорит в этой сцене Нине?
«Нина, я ухожу, чтобы вернуться».
«Вас ждет счастливое будущее, Нина».
«А мать у них был Новосельцев».
«Прощайте, Нина, будьте счастливы».
— Ох, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна. Чего тебе еще надо, собака?
— Ничего не надо, ничего.
— …
— Ну, любострастный прыщ, живота или смерти проси у боярыни!
— Ну так и женись, хороняка.
— Молись, щучий сын! Прощайся с жизнью!
— Ну, борода многогрешная! Ежели за тобой что худое проведаю…
«Что? За чудную березовую рощу двадцатку?..»
«Да тут одних сухих березовых дров кубометров 40!»
«Да я тут эту траву сам выращивал!»
«Да она вас обогреет лучше парового отопления!»
«Да вы на эту двадцатку даже одну березу не купите!»
— Какие килограммы? Одна штука рубль.
— Не понял.
— Одна штука — рубль.
— Штука?
— Ну!
— Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что …
…ты эти деньги не пропьешь.
…ты заберешь эти деньги больше не будешь так наглеть.
…ты на эти деньги купишь хоть один грамм совести.
…у тебя достаточно ума, чтобы распорядиться ими правильно.
О чем это переговариваются Лелик и Козодоев?
«Буду бить аккуратно, но сильно».
«Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! Чтоб ты жил на одну зарплату!»
«Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком!»
«Лопух. Такого возьмем без шума и пыли».
— Где живете?
— …
— А с какой целью интересуешься?
— В палатах.
— Сразу видно, на кол тебя еще не сажали.
— В XVI веке.