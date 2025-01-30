Тест для больших любителей советского кино: его пройдут только преданные поклонники Гайдая

В последний день января 102 года назад родился человек, которому суждено было стать классиком советского кинематографа. Леонид Гайдай — один из тех режиссеров, чьи работы всегда будут узнаваемы и любимы. Фразы из этих картин разошлись на цитаты, а кадры без труда опознают даже люди, не слишком знакомые с творчеством кинорежиссера. Но что, если объединить кадры и цитаты? Смогли бы вы вспомнить, о чем говорят герои, а то и продолжить за ними фразу?