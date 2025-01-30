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Развлечения тест Тест для больших любителей советского кино: его пройдут только преданные поклонники Гайдая

Тест для больших любителей советского кино: его пройдут только преданные поклонники Гайдая

В нем вам придется вспомнить и кадры, и цитаты

433
1 комментарий

Если сразу ответить на все вопросы не получится, тогда попробуйте еще разочек

Источник:

В последний день января 102 года назад родился человек, которому суждено было стать классиком советского кинематографа. Леонид Гайдай — один из тех режиссеров, чьи работы всегда будут узнаваемы и любимы. Фразы из этих картин разошлись на цитаты, а кадры без труда опознают даже люди, не слишком знакомые с творчеством кинорежиссера. Но что, если объединить кадры и цитаты? Смогли бы вы вспомнить, о чем говорят герои, а то и продолжить за ними фразу?

ТЕСТПройден 141 раз
1 / 10

О чем рассказывает здесь Георгий Вицин?

  • «Будешь маму с папой слушать — будешь ты конфеты кушать».

  • «Данная картина рекомендована для употребления в детских учреждениях».

  • «Рекомендую — классический сюжет „Русалка“. По одноименной опере. Музыка Даргомыжского, слова Пушкина».

  • «За русалку — пять рублей, за лебедей — по три».

2 / 10

А о чем рассказывает Шурик?

  • «Лида, вы колбасу любите?»

  • «Была „Докторская“ — стала „Любительская“».

  • «Надо эту собаку усыпить».

  • «Надо усыпить домоправительницу».

3 / 10

«А если взять поэтажно все весь объем работ, выполненный нашим СМУ за первый квартал, и поставить эти этажи один на другой, то мы получим здание, которое будет в два раза выше, чем…»

  • «…знаменитый Нотр-Дам-де-Пари».

  • «…прекрасная Останкинская телебашня».

  • «…всемирно известная Эйфелева башня».

  • «…облюбованная статуя Свободы».

4 / 10

Что же говорит здесь управдом?

  • «А у нас управдом — друг человека».

  • «Собака не может быть другом человека».

  • «У вас квартира есть? Вот там и выгуливайте свою собаку».

  • «Вы в своем уме — такую зверюгу на улицу выводить?»

5 / 10

О чем Шурик говорит в этой сцене Нине?

  • «Нина, я ухожу, чтобы вернуться».

  • «Вас ждет счастливое будущее, Нина».

  • «А мать у них был Новосельцев».

  • «Прощайте, Нина, будьте счастливы».

6 / 10

— Ох, боярыня красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна. Чего тебе еще надо, собака?

— Ничего не надо, ничего.

— …

  • — Ну, любострастный прыщ, живота или смерти проси у боярыни!

  • — Ну так и женись, хороняка.

  • — Молись, щучий сын! Прощайся с жизнью!

  • — Ну, борода многогрешная! Ежели за тобой что худое проведаю…

7 / 10

«Что? За чудную березовую рощу двадцатку?..»

  • «Да тут одних сухих березовых дров кубометров 40!»

  • «Да я тут эту траву сам выращивал!»

  • «Да она вас обогреет лучше парового отопления!»

  • «Да вы на эту двадцатку даже одну березу не купите!»

8 / 10

— Какие килограммы? Одна штука рубль.

— Не понял.

— Одна штука — рубль.

— Штука?

— Ну!

— Я бы дал тебе рубль, если бы был уверен, что …

  • …ты эти деньги не пропьешь.

  • …ты заберешь эти деньги больше не будешь так наглеть.

  • …ты на эти деньги купишь хоть один грамм совести.

  • …у тебя достаточно ума, чтобы распорядиться ими правильно.

9 / 10

О чем это переговариваются Лелик и Козодоев?

  • «Буду бить аккуратно, но сильно».

  • «Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! Чтоб ты жил на одну зарплату!»

  • «Как говорит наш дорогой шеф, нет такого мужа, который хоть на час бы не мечтал стать холостяком!»

  • «Лопух. Такого возьмем без шума и пыли».

10 / 10

— Где живете?

— …

  • — А с какой целью интересуешься?

  • — В палатах.

  • — Сразу видно, на кол тебя еще не сажали.

  • — В XVI веке.

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Тест Развлечения Леонид Гайдай Фильмы Кино СССР Советский Союз Советские актеры Советские фильмы Советское кино Ностальгия
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Комментарии
1
Гость
1 час
Слишком, слишком просто! Автор в первый раз фильм посмотрел.
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