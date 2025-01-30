Дедушки с обложки: эти 5 стариков-разбойников украли наши сердца — полюбуйтесь и вы

На пенсию — и точка? А вот и нет! Наши герои знают, что это только старт большого приключения Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











На пенсии пора переезжать на дачу, нянчить внуков и сидеть в очереди в поликлинику? Ну уж нет! Мы в Городских медиа объездили всю страну и нашли бодрую компанию, каждый участник которой вам годится в отцы, а то и в деды. Этот квинтет собственным примером доказывает: возраст — это цифра, на которую можно не обращать внимания, когда вместо сердца у тебя пламенный мотор, а в голове много планов на будущее. Построить железную дорогу, нырять в прорубь в трескучий мороз, подняться на Эльбрус, стать моделью или барменом? Для них это всё не вопрос. Полюбуйтесь на эту отчаянную пятерку — мы ей очарованы.

Михаил Левша — покорил мир моды

Вместо талонов в поликлинику Михаил Левша получает приглашения на модные показы, а его гардероб напоминает шкаф 17-летнего бунтаря. Мужчина попал в мир моды в 66 лет и за год добился успеха на подиумах. Сейчас он востребованная модель с богатым послужным списком. Он участвовал в проектах российских дизайнеров, снимался у известных стилистов, а однажды открывал шоу.

Михаил Левша признается, что его популярности на подиуме завидуют даже юные модели Источник: usmanovfck1 / Telegram











Стать моделью Михаил никогда не мечтал. В детстве он занимался музыкой и любил шить. Повзрослев, захотел подать документы в Гнесинку, но передумал и поступил в Московский авиационный институт. МАИ он не окончил — отчислился перед выпуском и устроился в ателье.

Около 40 лет Михаил Левша работал кожевником — создавал эксклюзивную кожаную одежду для байкеров. Сейчас всё больше шьет из японской джинсы по двум причинам: спрос на кожу упал, да и в кожном мастерстве маэстро уперся в потолок. Семь лет он уже пенсионер, но не сидит сложа руки.

Источник: Городские медиа

На подиум Михаил попал по чистой случайности — попробовать себя в качестве модели ему предложила дочь. Она же отправила его фото на кастинг, после которого с ним сразу заключили контракт. Пенсионер признался, что для него модная карьера и деньги с показов стали ощутимым вкладом в семейный бюджет.

— У меня может быть за полгода 14–15 съемок, — признается Михаил. — В моем агентстве снимаются разные люди, в том числе так называемый неформат, но они тоже по-своему красивы. Я считаю, что идеала нет как такового, значит, все идеальны и все могут быть на моем месте, — рассказывает он.

Кроме прибавки к пенсии Михаил ценит свое увлечение за новые знакомства. Он признается, что общение с молодежью заряжает его энергией. Однако свою новую работу москвич скрывает от семьи. Это ему удается благодаря тому, что Левша всегда был стилягой. Поэтому-то домашние и не заметили изменений в его внешности или стиле. Портной при этом подчеркивает, что никогда не следил за модой и именно поэтому всегда выглядит стильно.

— Я такой, какой я есть. Кто-то считает меня мужественным или брутальным, но я простой, обыкновенный парень, — говорит о себе Михаил Левша.

Александр Алёхин — ныряет в прорубь и бегает кроссы

Кто с ходу скажет, сколько лет нашему следующему герою? Пока люди кутаются в пуховики на берегу водоема, он бесстрашно окунается в холодную воду, даже когда за окном -30.

Вместо поликлиники — в прорубь, тут ни очередей, ни уныния Источник: личный архив Александра Алёхина











Моложавому зауральцу Александру Алёхину скоро 60. Он инструктор тренажерного зала. Морж. Бегун. А еще спасает бездомных котиков и станочник широкого профиля на Курганском заводе комплексных технологий. Поэтому земляки называют Александра «железным человеком».

С юности он занимался физическим трудом. После армии, в далеком 1988-м, он устроился на завод — собирал радиаторы. Ему приходилось затягивать тяжелые болты шуруповертом. После развала Союза Александр стал работать на междугородней телефонной станции, затем — у индивидуального предпринимателя рабочим на станке.

Но главное увлечение Александра Алёхина — это спорт. Уже более 30 лет он три раза в неделю ходит в тренажерный зал, бегает, занимается плаванием и моржеванием. До этого у курганца была аллергия на холод — на морозе случались приступы удушья. Врач советовал переехать на юг, но мужчина нашел другое решение проблемы — закаливание.

Источник: Александр Алёхин

— Я стал обливаться, а потом моржевать, и аллергия прошла. Вначале обливался дома в ванной. Потом пошел на улицу. Затем познакомился с «Зауральскими моржами», которые закаляются на Голубых озерах. Приобрел пилу, инструменты и теперь делаю прорубь там, где хочется, — сказал Александр.

Николай Буланович — решил стать барменом

Тюменец Николай Буланович тоже не сидит на пенсии без дела. Он нашел работу «по приколу», переквалифицировался в хостес и устроился работать в сеть баров.

Николай Владимирович всегда любил общаться с людьми, но вместо шахмат во дворе теперь бодрит молодежь авторскими коктейлями Источник: Ирина Шарова / 72.RU











По первому образованию Николай Буланович ветеринарный врач. После службы в армии он понял, что его профессия не особо востребована, и пошел работать в транспортную сферу. Фирма, куда устроился тюменец, обслуживала нефтяные компании. Николай активно интересовался всем происходящим на работе и признавался, что не мог сидеть лишь в кабинете.

Отработав 36 лет в Юганске, Николай переехал в Тюмень. Он собирался спокойно сидеть на пенсии, но не получилось. Однажды мужчина заехал на автомойку, где владелец — его друг — предложил помочь в бизнесе. Так Николай Владимирович еще девять лет отработал администратором.

Перед пандемией автомоечный бизнес свернулся, и пенсионер занялся привычными стариковскими делами — ходил по грибы, возился с внуками. Но ему стало скучно, кипучая натура взяла свое. Он нашел объявление бара: «Нужен дед».

— Пришел чисто по приколу и остался, — улыбается Николай Буланович.

Пенсионер говорит, что главная мотивация на работе — не деньги. У него неплохая северная пенсия, хватает закрыть и свои потребности, и заботиться о четырех внуках.

1 января Николаю Владимировичу стукнуло 70 лет.

— Супруга мне говорит: «Может, хватит, дедушка, работать?» А я не могу на месте сидеть, мне движение нужно, с людьми общаться, — признается тюменец.

Зиновий Славинский — покорил Эльбрус

Кто-то на пенсии штурмует переполненный автобус, а нижегородец Зиновий Славинский покоряет Эльбрус. Он стал самым пожилым альпинистом в мире и установил мировой рекорд. Сейчас ему 92, и он продолжает тренировки — каждый день в любую погоду пенсионера можно заметить на подъеме по Волжскому откосу. Под удивленные взгляды прохожих он идет вверх по набережной.

Выращивать кабачки с помидорами — не для нижегородца, в покорении вершин Зиновий Славинский даст фору молодым Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Заниматься горным туризмом Зиновий Славинский начал еще в студенческие годы. Тогда увлечение альпинизмом было распространено в Советском Союзе. К тому же попасть в спортивные лагеря на Кавказе можно было бесплатно. Впервые нижегородец покорил Эльбрус в 21 год.

После окончания вуза времени на увлечение уже не оставалось, молодой специалист работал в оборонном НИИ. К альпинизму Зиновий Славинский вернулся спустя почти 60 лет. Тогда и ему самому казалось, что эта страница в жизни уже давно закрыта.

85-летний юбилей друзья предложили пенсионеру вместо банкета в ресторане отпраздновать восхождением на Казбек. Даже с травмированной ногой Зиновий Михайлович не отказался от задуманного. А через год покорил Эльбрус — поднялся на высоту 5642 метра.

Подготовка длилась около десяти дней, ведь альпиниста ждала колоссальная нагрузка на организм. За неделю команде нужно было привыкнуть к перепаду давления и снижению уровня кислорода. Подъем на вершину начинался в два часа ночи. Зиновий Михайлович признался, что восхождение далось ему нелегко и он повзрослел. Но мировой рекорд он всё-таки установил.

Пенсионер отмечает, что добиться своей цели и остаться в прекрасной спортивной форме ему удалось не только благодаря тренировкам.

— Меня всегда поддерживали жена, дети, внуки, правнуки и друг Михаил. Ежегодно устраивали общие поездки зимой в горы. Ездили кататься на лыжах за рубеж. Летом мы с сыном ходили всё время, трекингом занимались. И благодаря заботе семьи я достиг такой формы и результатов.

Павел Саичев — построил железную дорогу

Модели автомобилей и поездов — большая любовь многих мальчишек. Но если протянуть ее через всю жизнь, можно построить сногсшибательные объекты. Нижегородец Павел Саичев создает модели вагонов из подручных средств. Во дворе своего дома он сконструировал необычную железную дорогу — с поездами, рельсами, вагонами, семафорами и тепловозом.

Железнодорожник на пенсии создал собственное депо, да еще какое! Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Такое увлечение на заслуженном отдыхе появилось у него неспроста — более 30 лет мужчина проработал на железной дороге. Сначала был помощником машиниста, затем машинистом и составителем поездов.

Интерес к моделированию у нижегородца появился еще в студенческие годы, когда он учился в железнодорожном училище. Во время практики в депо Павел увидел модель тепловоза и захотел сделать такую же. Он самостоятельно смастерил ее из жести и попросил выточить колеса. Но после этого забросил свое хобби.

К своему хобби Павел Саичев вернулся лишь после того, как стал отцом. В 2005 году он решил сделать подарок на день рождения дочери и смастерил четырехвагонный дизель-поезд. Мужчина собирал его тайком, пока девочка была в школе.

— Интересно ей, конечно, было — диковинка такая. Поезд уже и по кругу ходил. И так я начал собирать: сначала тепловоз большой, потом крытый вагон — и пошло-поехало, — рассказал нижегородец.

Так у мужчины появилась собственная железная дорога. Ее рельсы проходят среди стволов яблонь. На макете всё устроено как на настоящей магистрали — стрелки для перевода направления, светофоры и мосты. Единственное отличие — модели в 50 раз меньше настоящих вагонов.

Источник: Городские медиа

Идеи Павел Саичев черпает в фильмах, подспорье в творчестве — и долгие годы работы на железной дороге. Сейчас в его коллекции около 50 вагонов. Тут и дизель-поезда, и тепловозы, и паровоз, и скоростной «Сапсан», и даже поезд-снегоуборщик, который чистит рельсы.

Железную дорогу у себя во дворе нижегородец собрал из подручных средств. Для вагонов он использует жестяные банки из-под сгущенки, для колес — горлышки от пластмассовых бутылок. А для создания обтекаемой формы модели «Сапсана» пустил в ход даже женские чулки. А рельсы нижегородский Кулибин смастерил из металлических карнизов. Но не всё получаются сразу: то подшипник заклинит, то электроника сгорит, то что-то треснет. Павел Саичев говорит, что дольше всего возиться приходится с тележками вагонов, там много мелких деталей.

— Уж очень много мелочи требуется: пружины, рессоры, тормозные колодки, тормозной цилиндр и прочее. А еще хуже покраска. Покрасил — и всё слиплось, ничего не видно, — сетует пенсионер.

Сейчас модели радуют не только близких Павла Саичева — часть вагонов стали экспонатами в музее Горьковской железной дороги.